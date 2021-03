Estos serán los partidos amistosos que jugará la Selección Colombia Femenina contra Ecuador

Imagen de archivo de las jugadoras de la selección colombiana de fútbol femenina en Bogotá (Colombia). . EFE/ Leonardo Muñoz/Archivo

Por medio de un comunicado la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia Femenina de mayores disputará dos partidos amistosos ante el seleccionado de Ecuador. Estos encuentros servirán como preparación del equipo para los diferentes eventos programados por la CONMEBOL y desde ahora planificar la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Australia – Nueva Zelanda 2023.

Los juegos de fogueo se disputarán en Quito, Ecuador, en abril.

De acuerdo con lo que informó la Federación, el primer partido está programado para el sábado 10 de abril, mientras que el segundo para el martes 13 del mismo mes. Los horarios aún no están establecidos.

Esta es la información detallada de los juegos:

Ecuador vs Colombia. Sábado 10 de abril del 2021. Quito, Ecuador

Ecuador vs Colombia. Martes 13 de abril del 2021. Quito, Ecuador

Cabe recordar que, estos serán los segundos juegos amistosos que disputará la Selección Colombia Femenina de mayores después de las derrotas contra Estados Unidos protagonizadas en enero.

La Selección Colombia femenina fue vapuleada 6-0

La Selección Colombia femenina cerró su ciclo preparatorio inicial en Estados Unidos, el pasado 22 de enero, de cara a lo que será su participación en la Copa América 2022 y su posibilidad de jugar en el mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

En ese sentido, el equipo femenino de Colombia fue invitado a jugar dos encuentros amistosos contra la cuatro veces campeona del mundo, Estados Unidos. Los encuentros se disputaron el lunes 18 de enero y el viernes 22 del mismo mes, en el Exploria Stadium de Orlando, Florida.

En el primer partido, la victoria favoreció con un marcador de 4-0 a las locales y la segunda ocasión, era la oportunidad perfecta para jugar la revancha y mejorar en los aspectos que complicaron el primer juego.

Sin embargo, la superioridad estadounidense fue notoria durante todo el compromiso y Colombia cayó derrotada 6-0, ante una plantilla de jugadoras en la que el entrenador, Vlatko Andonovski, solo conservó cuatro jugadoras inicialistas del partido anterior.

Conmebol y ONU Mujeres por la “Generación Igualdad”

Este lunes 8 de marzo, la Conmebol Libertadores Femenina informó que se pone la camiseta para alcanzar la igualdad de género y apoyar el fútbol femenino.

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, la nueva versión de la Conmebol Libertadores Femenina (del 5 al 21 de marzo) estará marcada por la campaña “Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, una iniciativa liderada por ONU Mujeres, que busca promover, con el apoyo de Conmebol, un mundo en el que todas las personas disfruten de los mismos derechos y oportunidades”, explicó la organización.

Como antesala al inicio de la campaña, ONU Mujeres impartió charlas dirigidas a las jugadoras de los clubes participantes en el torneo, en las cuales se profundizó sobre cómo el fútbol femenino puede incidir en promover la igualdad de género, tanto en ese deporte como en otros ámbitos de la sociedad.

“El fútbol femenino es un deporte que ya ganó mucho terreno, y que ha servido de inspiración a muchas niñas y mujeres que buscan conquistar nuevos espacios en la sociedad. Vamos a sacarle tarjeta roja a la discriminación, a las violencias y a la desigualdad, dijo María Noel Vaeza, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres.

En todos los partidos que se llevarán a cabo, se podrá ver un estático de la campaña Generación Igualdad, y se invitará a las jugadoras a compartir mensajes de la campaña a través de cápsulas audiovisuales y posts en redes bajo el eslogan: #YoSoyGeneraciónIgualdad.

“El fútbol no tiene género y el fútbol femenino no tiene techo, estamos comprometidos en la CONMEBOL en promover el fútbol en Sudamérica respetando los derechos humanos, en un espíritu de paz, comprensión y juego limpio, garantizando que en el ámbito del fútbol no exista discriminación de un individuo o grupo de personas por razones políticas, de género, religión, raza, origen étnico, nacionalidad o cualquier otro motivo, así como el desarrollo del fútbol femenino”, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los 6 principios para deportes con igualdad que comparte la campaña Generación Igualdad son:

SEGUIR LEYENDO: