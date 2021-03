Tras la suspensión de la doble fecha de Eliminatorias, la Selección Colombia jugaría en marzo amistoso con Ecuador

Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Colombia cae 1 - 6 ante Ecuador Noviembre 17, 2020. (Foto: RODRIGO BUENDIA / POOL / AFP)

El pasado 6 de marzo, luego de una reunión con la FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspendió la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Suramericanas Catar 2022, hasta ese entonces programadas entre el 25 y 30 de marzo, por la postura de algunos clubes europeos sobre el préstamo de jugadores de las selecciones del continente americano.

Pues bien, algunas confederaciones estarían buscando aprovechar la suspensión de los partidos de eliminatorias para programar encuentros amistosos, tal es el caso de Colombia y Ecuador.

Quien dio a conocer la noticia fue el periodista deportivo Diego Rueda, a través de su cuenta en Twitter, este martes 9 de marzo. Allí compartió:

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol busca jugar un partido amistoso frente a la selección Colombia en la fecha FIFA del 26 y 30 de marzo”.

De concretarse el encuentro, sería el debut del técnico vallecaucano Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, quien llegó a comienzos de este 2021 en reemplazo del portugués Carlos Queiroz. Aunque no podrá contar con algunas figuras de Inglaterra, España y Alemania, pues si un futbolista sale de dichos países, tendría que aislarse tras su regreso; razón por la cual sus clubes no los prestaron.

Un dato para tener en cuenta es que la salida de Queiroz del combinado tricolor se dio luego de que Colombia perdiera 1-6, por la cuarta jornada de las eliminatorias, el 17 de noviembre del año pasado. La polémica estuvo en que apenas cuatro días atrás Colombia había perdido 0 - 3 contra Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y que desde hacía 13 años, no perdía por más de cinco goles.

En la actualidad, y a falta de una fecha para los próximos partidos de las eliminatorias, Colombia se ubica séptima, con cuatro puntos de 12 posibles.

La decisión de la Conmebol de Suspender las eliminatorias

Reinaldo Rueda, nuevo entrenador de la selección colombiana de fútbol, recibe la camiseta del equipo nacional de parte del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, 19 de enero, 2021. Cortesía Federación Colombiana de Fútbol vía/REUTERS.

La suspensión de las eliminatorias se debatió en las últimas semanas y llegó a su punto cúlmine el 6 de marzo , en vísperas de los anuncios de las convocatorias oficiales de los seleccionados. Fueron varios los entrenadores de renombre que comentaron públicamente que no iban a ceder a los jugadores sudamericanos que militan en Europa teniendo en cuenta la relevancia de las competencias que se llevan a cabo en la actualidad y las restricciones y protocolos sanitarios que iban a impedir su utilización en los próximos compromisos.

Al respecto, el técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, manifestó: “Creo que todos los clubes están de acuerdo en que con los mismos problemas no podemos dejar ir a los chicos y luego arreglar la situación cuando regresen colocando a nuestros jugadores en una cuarentena de 10 días en un hotel, simplemente no es posible. Entiendo las necesidades de las diferentes federaciones de fútbol, pero este es un momento en el que no podemos hacer felices a todos y tenemos que admitir que los clubes pagan el salario a los jugadores, por lo que tenemos que ser la prioridad”.

Otro de los que se refirió a esta cuestión ante la prensa fue el DT catalán del Manchester City, Josep Guardiola, quien opinó: “No tiene sentido volver y hacer un aislamiento de 10 días sin entrenamiento cuando estamos jugando la Premier League y posiblemente los cuartos de final de la Champions League. Si ellos no van a estar disponibles para estos partidos entonces no van a viajar. Eso es seguro. A menos que la UEFA o FIFA inventen algo especial”. Y agregó: “No van a viajar de ninguna manera. Estoy seguro de que la gente de UEFA y FIFA entenderán nuestros motivos”.

EL COMUNICADO OFICIAL:

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos.

