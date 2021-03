Cerca de 700 personas han denunciado ventas de falsas vacunas contra el COVID-19 en Colombia

Foto de archivo. Claudia Benavides, enfermera de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, recibe una inyección con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en Bogotá, Colombia, 18 de febrero, 2021. REUTERS / Luisa González

Las vacunas del COVID-19 en Colombia, a pesar de las propuestas para habilitar la compra de privados, solo se adquieren por medio de las gestiones del gobierno de Iván Duque. Con esto, se puede concluir que la única manera de obtener la dosis es esperando su turno dentro del Plan Nacional de Vacunación.

Sin embargo, no cesan las personas que, en una clara estafa, quieren aparentar vender las dosis a las personas por medio de mensajes por redes sociales y publicaciones afirmando que cuentan con un inventario de los escasos fármacos. De acuerdo con Caracol Noticias, desde que llegó la vacuna al país, cerca de 700 personas han denunciado al Centro Cibernético de la Policía Nacional intentos de estafa por medio de redes sociales y números telefónicos con el fin de vender vacunas.

El informativo detalla que los delincuentes, al momento de la estafa, suplantan un contacto de la víctima para no levantar sospechas de la falsa propuesta. “Hola buenos días bendiciones, te escribe ****. Notifico a mis contactos que cambié de número celular para que por favor guardes este y borres los anteriores. Gracias”, difundió el delincuente, haciéndose pasar por una persona y refiriéndose a los números telefónicos que tiene guardados en su cuenta de WhatsApp.

Posterior a esto, lanzan la propuesta fraudulenta.“Tengo un contacto directo que vende las vacunas contra la COVID-19, me las consigue en 108.000 pesos cada una, con el envase especial y certificado”, dijo uno de los estafadores en un mensaje de WhatsApp hecho público por las autoridades.

Además, en algunas ocasiones, los criminales envían un link para que acceder a una supuesta invitación a realizar la vacunación o una actualización de datos por medio de fraudulentas páginas del Gobierno.

Según el coronel Luis Fernando Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía, ”páginas suplantando entidades de Gobierno, donde le piden que actualice sus datos o que diligencie formularios. Lo que están haciendo ahí, y deben tener mucha precaución, es apoderándose de sus datos personales para, posteriormente, utilizarlos y cometer otro tipo de delitos”, expresó el funcionario a Noticias Caracol. Según Atuesta, el delito de violación de datos personales tuvo un incremento del 89%.

Según la Policía Nacional, consultada por el medio televisivo, cada hora, cinco colombianos caen o denuncian la trampa de las falsas vacunas en venta por redes sociales.

Carteles de “se venden vacunas” en Bogotá

A finales de febrero, se viralizó la foto de un cartel en el que se ofrecen vacunas contra el COVID-19 en Colombia, anuncio que generó alerta en las autoridades en Salud del país que pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar: la venta de estas dosis, más allá de la marca que sea, no está permitida.

En el anuncio se asegura vender vacunas de todas las marcas, "originales", y sin necesidad de refrigeración.

“Contamos con todas las marcas. AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik, SinoPharm y más. 100% originales, oportunidad de negocio, envíos a nivel nacional, no necesita refrigeración, total discreción”, es lo que se lee en el anuncio, en el que además del engaño sobre la venta de las vacunas, había otras mentiras como que las dosis no necesitan refrigeración.

Pues bien, resulta que lo que un un principio parecía un anuncio publicitario, no era más que una “intervención” en las redes sociales con el objetivo de llamar la atención a los colombianos. Esto, con el fin de que no se crea en toda la información que circula sobre el COVID-19, a no ser de que se trate de una fuente confiable; más aún si se tiene en cuenta que el aviso estaba pegado en un poste.

De acuerdo con El Espectador, uno de los miembros de la cuenta Maniatic.co en Instagram, quien diseñó el anuncio, afirmó que no esperó que el cartel se volviera viral, pero que lo ocurrido evidenció que incluso periodistas comparten información en redes sociales sin verificar su origen, sin preguntarse qué tan verdadera o falsa es.