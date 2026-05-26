El registrador Hernán Penagos advirtió sobre difusión anticipada de resultados electorales en el exterior: anunció consecuencias penales

Las autoridades insisten en que compartir resultados antes del tiempo oficial puede generar confusión y ponen el foco en las acciones coordinadas para frenar la divulgación indebida de cifras - crédito Registraduría Nacional

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, emitió una alerta por la difusión en redes sociales de supuestos resultados de mesas de votación en el exterior, antes de la conclusión de las elecciones. Recordó que los resultados oficiales solo comenzarán a conocerse una vez finalice la jornada electoral el domingo 31 de mayo.

El funcionario advirtió que los jurados de votación o testigos electorales que divulguen datos parciales podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias e incluso enfrentar sanciones penales. Explicó que está prohibido compartir información sobre los conteos de mesa día a día y recalcó que, aunque se pueden tomar fotografías de los resultados, su difusión está vetada.

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Durante su intervención, el registrador hizo un llamado para que los colombianos participen en la votación del domingo con calma y tranquilidad. Subrayó que no existe posibilidad de alteración de los resultados, ya que el proceso cuenta con una observación internacional sin precedentes en el país.

El funcionario señaló que las autoridades estarán atentas a cualquier circunstancia que se presente durante la jornada electoral y reiteró que la divulgación de información falsa en redes sociales representa un riesgo para la confianza en el sistema. Explicó que se enviarán comunicados oficiales y se buscará la articulación de todas las entidades involucradas para rechazar la difusión indebida de datos y para recordar a jurados y testigos sus responsabilidades.

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