Selección Colombia: los números con los que Juan Camilo Hernández ganó el pulso para ser convocado a la Copa del Mundo

Hace siete años, en la preparación al mundial de Rusia 2018, Juan Camilo Hernández hizo su primera anotación con la selección Colombia enfrentando a Costa Rica - crédito Gol Caracol

La convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 dejó varias conclusiones, pero una de las más llamativas fue la presencia de Juan Camilo Hernández en la lista definitiva de Néstor Lorenzo. El delantero del Real Betis terminó ganándole el pulso a nombres que parecían tener ventaja en la carrera por un cupo, especialmente Rafael Santos Borré y Kevin Viveros, dos atacantes que venían siendo considerados constantemente en el proceso de la Tricolor.

El caso de Hernández resulta particular porque durante buena parte del proceso eliminatorio no aparecía entre los convocados habituales. Mientras Borré era uno de los hombres de confianza de Lorenzo, el “Cucho” permanecía lejos de las últimas listas y parecía perder terreno en la competencia por un lugar en el ataque cafetero. Sin embargo, su cierre de temporada en Europa cambió completamente el panorama y terminó inclinando la balanza a su favor.

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Uno de los goles de Rafael Santos Borré con la camiseta de la selección Colombia - crédito @AlfonsoH/X

Kevin Viveros y Jhon Jader Durán por fuera de la selección

La decisión también dejó en segundo plano a Kevin Viveros, que venía presionando con goles en el fútbol brasileño y aparecía como una de las posibles sorpresas de la convocatoria. Incluso, semanas atrás varios medios aseguraban que el delantero del Athletico Paranaense había tomado ventaja en la pelea por uno de los últimos cupos ofensivos.

En el caso de Jhon Jáder Durán, aunque sus condiciones futbolísticas siguen siendo consideradas de élite dentro del entorno de la selección, su ausencia estuvo relacionada más con temas extrafutbolísticos y con el irregular presente que atraviesa actualmente. Por eso, la discusión principal terminó concentrándose entre Hernández, Borré y Viveros.

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El delantero colombiano llegó en este 2026 a Atlético Paranaense proveniente de Atlético Nacional - crédito Premiere

Estadísticas de Juan Camilo “El Cucho” Hernández en comparación con los otros delanteros

Generales:

Cucho Hernández

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27 años.

175 cm.

€16.5 millones.

Real Betis.

6,86 calificación en promedio a lo largo de su carrera.

Rafael Borré

30 años.

174 cm.

€3.8 millones.

Internacional de Brasil.

6,63 .

Kevin Viveros:

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26 años.

180 cm.

€4.1 millones.

Athletico Paranaense

7,18.

El más joven es Viveros, con una muy leve ventaja sobre Hernández, que es el de mayor valor de los tres y el de mejor calificación en promedio a lo largo de su carrera es Viveros.

Partidos esta temporada:

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Cucho Hernández

Partidos: 40.

Minutos: 2592.

Titularidades: 32.

Rafael Borré

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Partidos: 26.

Minutos: 1038.

Titularidades: 17.

Kevin Viveros:

Partidos: 45.

Minutos: 3430.

Titular: 16.

Viveros fue el de rendimiento más regular durante la presente temporada, Borré el de menor regularidad.

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Ataque:

Cucho Hernández

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Goles: 11.

Tiros por partido: 1,1.

Asistencias: 0,3.

Regates: 1,3.

Ocasiones creadas: 0,8.

Grandes ocasiones: 10.

Rafael Borré

Goles: 2.

Tiros por partido: 5.62.

Asistencias: 0,1.

Regates: 0,6.

Ocasiones creadas: 0,7.

Grandes ocasiones: 8.

Kevin Viveros:

Goles: 10.

Tiros por partido: 2,8.

Asistencias: 1.

Grandes ocasiones: 14.

Hernández fue el de mayor aporte en ataque, Borré el de menor registro en esa fase.

Pases:

Cucho Hernández

Pases clave: 3.

Pases largos: 2.38.

Balones recuperados: 8.

Precisión de pase: 1,0 (70.5%).

Centros acertados: 0,1 (13.0%).

Rafael Borré

Pases clave: 1.

Pases largos: 1.10.

Balones recuperados: 3.

Precisión de pase: 0,2 (50,0%).

Centros acertados: 0,2 (40.0%).

Kevin Viveros:

Pases clave: 0,6.

Centros acertados: 0,1 (20%).

Defensa:

Cucho Hernández

Entradas: 0,3.

Intercepciones: 0,9.

Despejes: 0,3.

Duelos ganados: 0,8.

Rafael Borré

Entradas: 0,2.

Intercepciones: 0,8.

Despejes: 0,4.

Duelos ganados: 0,4.

Kevin Viveros:

Intercepciones: 0,06.

Entradas: 0,2.

Despejes: 0,8.

Hernández fue el de mayor aporte en la fase defensiva, Borré en promedio está muy igualado con Viveros.

Juan Camilo Hernández le ganó el pulso a Kevin Viveros y Rafael Santos Borré en la disputa por ser uno de los nueve de la selección en el mundial - crédito FCF/AFP

Duelos y balones en disputa:

Cucho Hernández

Faltas recibidas: 0,9 (54,9%)

Duelos ofensivos: 2,9 (46,0%)

Duelos aéreos: 1,2 (42,2%)

Toques: 12,2.

Pérdidas: 0,7.

Recuperaciones: 1,2.

Rafael Borré

Faltas recibidas: 0,4 (35,0%).

Duelos ofensivos: 2,0 (41,5%).

Duelos aéreos: 1,1 (32,8%).

Toques: 6,8.

Pérdidas: 1,5.

Recuperaciones: 0,8.

Kevin Viveros:

Faltas recibidas: 3,5.

Duelos ofensivos: 4,5 (39%).

Duelos aéreos: 0,4 (16%).

Toques: 27,6.

Pérdidas: 9,2.

Viveros fue quien más faltas recibió, y el de mayor cantidad de duelos aéreos ganados.

Tarjetas:

Cucho Hernández

Amarillas: 5

Rojas: 0

Dobles amarillas: 0

Rafael Borré

Amarillas: 1

Rojas: 0

Dobles amarillas: 0

Kevin Viveros

Amarillas: 3

Roja por doble amarilla: 0

Rojas directas: 0

En general los tres con un bajo registro de sanciones disciplinarias, igualados por lo bajo.