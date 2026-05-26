Colpensiones definió las fechas para hacer el pago de la prima de junio: qué tramites deben hacer los beneficiados

Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) es la entidad pública del Estado encargada de administrar el régimen pensional en Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

Colpensiones difundió el calendario oficial para el pago de la mesada 14 para pensionados en Colombia en 2026, beneficio legal que se entregará de forma automática en cuentas bancarias y plataformas digitales a quienes cumplan criterios específicos. La mesada extra busca apoyar gastos de mitad de año y la cobertura está limitada por fechas y montos determinados en la legislación vigente.

La naturaleza jurídica de la misma la diferencia de la prima de servicios para trabajadores activos, ya que el objetivo es proporcionar un alivio financiero durante el ciclo anual para los jubilados.

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El beneficio equivale con exactitud a una mensualidad adicional de la pensión habitual. Fue incorporado dentro del Régimen de Prima Media como una prestación especial para afrontar compromisos económicos de mitad de año. El monto coincide con el ingreso mensual que percibe de forma habitual cada beneficiario.

El pago de la mesada 14 constituye una gran ayuda económica para los pensionados - crédito Prosperidad Social

La cobertura de la mesada 14 está limitada por el Acto Legislativo 01 de 2005, que restringió la universalidad del beneficio. Solo pueden acceder aquellos que:

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Recibieron la pensión antes del 25 de julio de 2005 (hasta 15 salarios mínimos)

Entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 (hasta 3 salarios mínimos).

Desde el 1 de agosto de 2011, ningún nuevo pensionado goza de este derecho, independientemente del valor de su pensión.

Quedan excluidos aquellos que perciben montos superiores a los topes legales y los afiliados a fondos privados de pensiones, ya que ese sistema no contempla la asignación adicional. Por lo tanto, la administración y dispersión del beneficio corresponden de manera exclusiva a Colpensiones.

Fechas y mecanismos del pago automático

El calendario de 2026 señala que el pago de la mesada 14 será transferido de forma automática entre el 15 y el 30 de junio de forma directa a la cuenta de ahorros o plataforma digital donde cada pensionado recibe habitualmente su pensión. No se requiere iniciar ningún proceso ni acudir a intermediarios.

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La mesada 14 se consigna de manera directa a la cuenta bancaria del beneficiario - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El depósito de la mesada mensual ordinaria se programó a partir del jueves 25 de junio, o desde el día hábil siguiente, de acuerdo con la política de la entidad bancaria correspondiente. Todo el procedimiento se lleva a cabo por canales avalados, tanto digitales como presenciales.

Las autoridades insisten en que el pago se ejecuta sobre la base de transferencias automáticas, por lo que queda descartada cualquier solicitud manual o gestión presencial para este proceso. Las cuentas y medios utilizados serán exactamente los ya empleados habitualmente por los beneficiarios.

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Consultar información exclusiva en canales oficiales y evitar entregar datos personales a terceros es imperativo para prevenir fraudes o falsas promesas relacionadas con este pago.

Procedimientos ante fallos en el pago y medidas de seguridad

Si al concluir junio un pensionado, cumpliendo los requisitos, no recibió la mesada 14, podrá presentar un derecho de petición o dirigirse a las oficinas y canales digitales de Colpensiones para reclamar. Las directrices señalan que la reclamación puede hacerse mediante mecanismos físicos o virtuales, con el respaldo de la documentación pertinente.

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El 70% de los afiliados a Colpensiones recibe una pensión por vejez- crédito Colprensa

Las autoridades hacen un llamado a la precaución debido al aumento de movimientos bancarios en este mes. Recomiendan proteger claves, no acudir a terceros para operaciones vinculadas al pago y emplear siempre plataformas digitales oficiales para el seguimiento y consulta del estado de los abonos.

La gestión de la mesada 14 es automática y sin costos adicionales. Ningún pensionado debe hacer pagos, trámites paralelos ni depender de intermediarios para recibir este beneficio extraordinario.

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Cuántos afiliados a Colpensiones recibirán pago de prima

Colpensiones informó que, al cierre de abril de 2026, el Régimen de Prima Media (RPM) cuenta con 7,2 millones de afiliados y 1,9 millones de pensionados. Del total de afiliados, 52,6% son hombres y 47,4% mujeres. En comparación con marzo, el sistema registró un crecimiento de 0,2%, resultado de 24.197 nuevas afiliaciones y 17.367 traslados desde fondos privados de pensión. El 66,5% de los afiliados tiene entre 40 y 69 años.

Entre los pensionados, el 70% recibe una pensión por vejez, el 21,2% por sobrevivencia y el 4,8% por invalidez. Los desembolsos mensuales alcanzaron los $5,7 billones, de los cuales el 82% corresponde a pagos de hasta dos salarios mínimos.

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