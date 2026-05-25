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Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Un encargo puso en marcha a Gunnar Deatherage, Christopher Minafo y Katie Mamie en una carrera creativa que terminó dando forma a uno de los atuendos más comentados del video de la barranquillera

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Cuatro días de trabajo, un traslado inesperado y un equipo creativo al límite dieron forma a una de las piezas más comentadas del videoclip de “Dai Dai", de Shakira - crédito @gunnardeatherage/Instagram

Un viaje improvisado desde Medellín hasta Miami, una cuenta regresiva de cuatro días y una producción que exige precisión milimétrica marcaron la travesía del equipo de diseñadores que construyó el icónico vestuario que Shakira utilizó para el video de Dai Dai, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La atención no solo recae sobre la canción. Uno de los elementos más comentados surge desde el videoclip: el atuendo entre verde jade y azul jadita que usa Shakira, concebido para amplificar el movimiento y reforzar la narrativa visual del proyecto. La prenda se convirtió en pieza central por su construcción artesanal y por el proceso contrarreloj que enfrentó el equipo creativo encargado de su elaboración.

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Y es que el vestuario reunió el trabajo de tres nombres clave: Gunnar Deatherage lideró el diseño y la construcción de la prenda; Christopher Minafo asumió la dirección visual y la fotografía; y Katie Mamie aportó una mirada estética enfocada en la composición y el estilo, lo que permitió articular una pieza con identidad definida dentro del video.

El diseño estuvo a cargo de Gunnar Deatherage, con dirección visual de Christopher Minafo y aporte estético de Katie Mamie, un equipo reducido con tareas definidas - crédito @gunnardeatherage - @christopherminafo - @katiemamie/Instagram
El diseño estuvo a cargo de Gunnar Deatherage, con dirección visual de Christopher Minafo y aporte estético de Katie Mamie, un equipo reducido con tareas definidas - crédito @gunnardeatherage - @christopherminafo - @katiemamie/Instagram

El equipo creativo contó en un detrás de cámaras todo el proceso que atravesó para construir ese atuendo icónico. Además, publicó parte del trabajo en Instagram, donde mostró el desarrollo como una cadena de decisiones tomadas bajo presión.

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Así nació el proceso creativo para la creación del vestuario para Shakira

“Hoy estamos creando un look para el video musical de la Copa Mundial de Shakira, y cuando te digo que fue una aventura, prepárate”, expresó una de las voces del grupo al describir el inicio del proyecto.

La historia del diseño del atuendo comenzó lejos del estudio habitual. El grupo se encontraba en Medellín durante un periodo de descanso cuando recibió la oportunidad de trabajar en el proyecto. Desde ese punto, el plan cambió de forma inmediata; el traslado hacia Miami marcó el inicio de una carrera contra el reloj con un margen de cuatro días para entregar el vestuario principal y seis trajes adicionales destinados a los bailarines.

“Cuando la posibilidad apareció, estábamos en Medellín, Colombia, de vacaciones y decidimos volar a Miami para crear el look”, explicaron los diseñadores. En ese mismo relato añadieron: “Tuvimos cuatro días desde el momento en que aterrizamos hasta el ensayo”.

La producción se desarrolló fuera de un taller convencional y avanzó desde una habitación de hotel, donde el equipo resolvió la falta de materiales con envíos urgentes - crédito @gunnardeatherage/Instagram
La producción se desarrolló fuera de un taller convencional y avanzó desde una habitación de hotel, donde el equipo resolvió la falta de materiales con envíos urgentes - crédito @gunnardeatherage/Instagram

La logística no permitió pausas entre la reserva de vuelos y la búsqueda de alojamiento, por lo que el equipo organizó la compra de materiales que no estaban disponibles en el lugar y el trabajo continuó desde una habitación de hotel, un espacio improvisado que reemplazó el taller. Allí resolvieron la falta de herramientas mediante envíos urgentes de insumos.

El proceso exigió decisiones rápidas. Gunnar explicó una de las soluciones técnicas: el cinturón principal surgió de un trabajo manual en crochet con base de cuero y cuentas en tonos turquesa.

El diseñador recordó un detalle personal en su testimonio: “En la secundaria me metía en problemas por tejer a crochet en clase en lugar de tomar notas, y ahora me están pagando literalmente por tejer a crochet para una de las artistas pop más grandes del mundo”.

Mientras el tiempo avanzaba, el equipo sumó apoyo del estilista Nicholas para resolver la base del sujetador. Esa pieza recibió apliques bordados a mano que sirvieron como soporte para los ajustes posteriores del equipo de vestuario de la artista.

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram
Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

Las jornadas terminaron con jornadas extensas sin descanso: “Tras dos noches sin dormir, terminamos la falda de Shakira y los seis vestuarios para los bailarines”. La entrega cerró con una carrera final entre ajustes de última hora y un vuelo que no admitía demora.

El atuendo verde que Shakira usa en el video responde a una construcción pensada para el impacto escénico. El diseño se articula en dos piezas principales que dejan el torso descubierto y priorizan la movilidad dentro de la coreografía.

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