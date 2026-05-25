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Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor dio a conocer los 26 convocados para el Mundial 2026 con algunas sorpresas, la inclusión de Hernández y la ausencia de Borré dentro de las más llamativas

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Acompañado de su familia y en su casa, así recibió el Cucho Hernández su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @cuchohernandez/Instagram

La convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026 dejó una de las decisiones más debatidas de la era de Néstor Lorenzo: la exclusión de Rafael Santos Borré y la inclusión de Juan Camilo Hernández. Dos delanteros con realidades completamente distintas, pero unidos por un mismo objetivo: representar al país en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras el “Cucho” celebró la oportunidad de entrar en la lista definitiva de 26 jugadores, Borré vivió uno de los golpes más duros de su carrera deportiva. El atacante del Internacional de Porto Alegre, habitual durante las Eliminatorias y pieza importante en el proceso rumbo al Mundial, quedó por fuera de la convocatoria final, una noticia que generó sorpresa entre aficionados y analistas.

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Juan Camilo "El Cucho" Hernández le ganó el pulso a Rafael Santos Borré y fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia - crédito AFP/FCF
Juan Camilo "El Cucho" Hernández le ganó el pulso a Rafael Santos Borré y fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia - crédito AGP/FCF

Reacción de Rafael Santos Borré tras quedar fuera de la convocatoria al Mundial 2026

Tras conocerse la decisión, el delantero barranquillero publicó un mensaje en sus redes sociales, dejando ver el dolor que le produjo perderse la cita orbital. “Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, escribió el atacante colombiano.

El delantero había sido uno de los futbolistas de confianza de Lorenzo desde el inicio del proceso y, además, cargaba con la experiencia de haber estado cerca de otros grandes torneos con la Tricolor. Sin embargo, el técnico argentino optó por priorizar el presente futbolístico de otros atacantes.

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El mensaje de Rafael Santos Borré tras su no convocatoria al Mundial 2026 - crédito @rafaelsantosborre/Instagram
El mensaje de Rafael Santos Borré tras su no convocatoria al Mundial 2026 - crédito @rafaelsantosborre/Instagram

Reacción de Juan Camilo “Cucho” Hernández

Precisamente, el nombre que terminó imponiéndose fue el de Juan Camilo Hernández. El atacante del Real Betis vivió una temporada destacada en España, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más efectivos del año. Sus cifras terminaron inclinando la balanza a su favor: 15 goles y 13 asistencias en 40 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y competencias europeas.

En rueda de prensa, Lorenzo explicó abiertamente la razón de la decisión. El entrenador fue sincero al reconocer el valor que Borré tuvo durante el proceso, pero dejó claro que la actualidad deportiva terminó siendo determinante. “A mí me interesa mucho la actualidad. Creo que la actualidad del ‘Cucho’ es mejor que la de Rafa”, afirmó el seleccionador argentino. Además, reveló que comunicarle la noticia a Borré fue uno de los momentos más difíciles de la convocatoria.

Juan Camilo El Cucho Hernández fue una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito FCF
Juan Camilo El Cucho Hernández fue una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito FCF

El técnico también destacó el compromiso del atacante del Internacional de Porto Alegre, a quien definió como un futbolista que “lo dio todo por la selección”. Esa frase evidenció que la decisión no pasó por falta de confianza en el delantero, sino por la competencia interna y el excelente momento de Hernández en el fútbol europeo.

La situación refleja el contraste absoluto entre ambos delanteros. Mientras Borré atraviesa un momento complicado a nivel emocional por quedarse fuera del torneo más importante del planeta, el “Cucho” vive posiblemente el mejor capítulo de su carrera. El atacante risaraldense pasó de ser un nombre discutido en convocatorias anteriores a convertirse en una de las sorpresas positivas de la lista final.

El presente del delantero del Betis terminó siendo imposible de ignorar. Además de sus números, Hernández consiguió continuidad en una de las ligas más competitivas del mundo y ayudó al conjunto español a regresar a la Liga de Campeones después de más de dos décadas.

Para muchos aficionados, la exclusión de Borré representa una de las decisiones más difíciles de aceptar, especialmente por lo que significó durante las Eliminatorias y la Copa América. El atacante fue un jugador sacrificado, comprometido tácticamente y clave en varios encuentros del proceso. Incluso, esta será la segunda vez que se queda a las puertas de una Copa del Mundo, luego de haber vivido una situación similar rumbo a Rusia 2018.

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