James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia

La selección Colombia volverá a disputar una Copa del Mundo después de ocho años, tras su ausencia en Qatar 2022. Lo hará con una base importante de futbolistas que ya saben lo que significa competir en la máxima cita del fútbol internacional. El gran líder de ese grupo es James Rodríguez, que disputará su tercer Mundial después de haber brillado en Brasil 2014 y Rusia 2018. El volante cucuteño encabeza la lista de nueve jugadores que repetirán experiencia mundialista con la Tricolor en la Copa del Mundo de 2026.
La experiencia será uno de los grandes respaldos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Además de James, los jugadores que repiten Mundial con Colombia son: David Ospina, Juan Fernando Quintero, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, Santiago Arias, Camilo Vargas y Jéfferson Lerma. Algunos hicieron parte del histórico equipo que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, que son James, Ospina, Quintero, Arias y Vargas, mientras otros vivieron la experiencia en Rusia 2018, que son Mina, Sánchez, Mojica y Lerma.
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En el caso de James Rodríguez, su presencia genera una enorme expectativa. El capitán colombiano todavía conserva el recuerdo imborrable del Mundial 2014, torneo en el que fue goleador con seis anotaciones y se convirtió en una de las grandes figuras del planeta fútbol. Ahora, doce años después, buscará liderar a una nueva generación de jugadores que sueña con llevar a Colombia nuevamente a las fases definitivas del campeonato.
La mezcla entre experiencia y juventud parece ser la gran apuesta de Lorenzo. Mientras figuras consolidadas repetirán Mundial, otros 17 futbolistas vivirán por primera vez una Copa del Mundo con la camiseta amarilla. La intención del cuerpo técnico es construir un grupo competitivo que combine liderazgo, jerarquía y renovación.
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Además, la continuidad de varios referentes refleja la confianza que Néstor Lorenzo tiene en el grupo que consolidó durante la eliminatoria. Futbolistas como Jefferson Lerma y Davinson Sánchez fueron piezas clave en el equilibrio del equipo, mientras que Luis Díaz llega como una de las máximas figuras ofensivas de Sudamérica. La presencia de jugadores con recorrido mundialista también será fundamental para acompañar a los debutantes en momentos de presión. Colombia espera que esa experiencia acumulada se convierta en un factor decisivo para competir ante las grandes selecciones y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.
Lista de convocados de la selección Colombia a la Copa del Mundo 2026
- Camilo Vargas
- Álvaro Montero
- David Ospina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Yerry Mina
- Willer Ditta
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Johan Mojica
- Deiver Machado
- Richard Ríos
- Jéfferson Lerma
- Kevin Castaño
- Juan Portilla
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- Jorge Carrascal
- Juanfer Quintero
- James Rodríguez
- Jaminton Campaz
- Juan Camilo Hernández
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- Carlos Gómez
- Jhon Córdoba
Selección Colombia, próximos partidos
La Tricolor se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, donde integra el Grupo K, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, y debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán. Este es el calendario completo de la fase de grupos:
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- Miércoles, 17 de junio:
- Colombia vs. Uzbekistán
- 9:00 p. m. (hora Colombia)
- Banorte (Ciudad de México)
- Martes, 23 de junio:
- Colombia vs. Ganador Repechaje
- 9:00 p. m. (hora Colombia)
- Akron (Guadalajara)
- Sábado, 27 de junio:
- Colombia vs. Portugal
- 6:30 p. m. (hora Colombia)
- Hard Rock (Miami)
Previo a la cita mundialista, la selección tendrá un partido preparatorio amistoso contra Costa Rica el lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. (hora Colombia). Después, el domingo 7 del mismo mes enfrentará a Jordania en un duelo amistoso a las 6:00 p. m.
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