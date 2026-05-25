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Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026

El central quedó campeón de la Liga BBVA de México con Cruz Azul, siendo uno de los defensores centrales titulares del equipo

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El central actualmente en Cruz Azul ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección Colombia, este partido ante México fue uno de los más recientes - crédito Gol Caracol

La selección Colombia definió su lista de convocados al Mundial 2026. Willer Ditta se quedó con uno de los cupos en la defensa y se convirtió en una de las grandes sorpresas de los seleccionados por Néstor Lorenzo. El defensor de Cruz Azul le ganó el pulso a Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta, tres nombres que parecían tener mayores posibilidades de integrar la lista definitiva.

En el caso de Mosquera, el central del Wolverhampton llegaba con el cartel de haber tenido una de las mejores temporadas entre los defensores colombianos en Europa. Además, su juventud y presente en la Premier League lo perfilaban como uno de los favoritos. Por otro lado, Cabal era uno de los jugadores que más gustaba dentro del cuerpo técnico de Lorenzo, mientras que Carlos Cuesta venía siendo parte constante del proceso y tuvo una campaña positiva con Vasco da Gama.

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Sin embargo, Ditta terminó imponiéndose gracias a la regularidad y solidez que mostró durante toda la temporada con Cruz Azul. El defensor colombiano fue uno de los futbolistas más confiables de su equipo y logró destacarse por su seguridad en defensa, liderazgo y continuidad en competencia.

El central se acaba de coronar campeón con Cruz Azul de México de la liga - crédito @LeaguesCup / X

Estadísticas de Willer Ditta en comparación con Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Juan David Cabal

Generales

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Wíller Ditta

  • 29 años
  • 180 cm
  • Valor de mercado: 6 millones de euros
  • Club: Cruz Azul
  • Calificación promedio: 6.95

Yerson Mosquera

  • 25 años
  • 188 cm
  • Valor de mercado: 13 millones de euros
  • Club: Wolverhampton
  • Calificación: 6.6

Carlos Cuesta

  • 27 años
  • 179 cm
  • Valor de mercado: 7.4 millones de euros
  • Club: Vasco da Gama
  • Calificación: 6.69

Juan Cabal

  • 25 años
  • 185 cm
  • Valor de mercado: 9.3 millones de euros
  • Club: Juventus
  • Calificación: 6.74

Willer Ditta promedia la mejor calificación de acuerdo con la plataforma de análisis de rendimiento, Sofascore. Es el de mayor edad, con 29 años, y por consiguiente el de menor valor económico.

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Partidos en la presente temporada

Wíller Ditta

  • Partidos: 90
  • Minutos: 1980
  • Titularidades: 22

Yerson Mosquera

  • Partidos: 79
  • Minutos: 2142
  • Titularidades: 27

Carlos Cuesta

  • Partidos: 90
  • Minutos: 630
  • Titularidades: 7

Juan Cabal

  • Partidos: 25
  • Minutos: 296
  • Titularidades: 12

Ditta fue, junto a Cuesta, el de mayor regularidad esta temporada con más cantidad de partidos que los demás, y el segundo en mayor cantidad de titularidades.

Pases

Wíller Ditta

  • Asistencias: 2
  • Grandes chances creadas: 1
  • Precisión en los balones largos: 46.3%

Yerson Mosquera

  • Asistencias: 0
  • Grandes chances creadas: 1
  • Precisión en los balones largos: 27.5%

Carlos Cuesta

  • Asistencias: 1
  • Grandes chances creadas: 2
  • Precisión en los balones largos: 57.9%

Juan Cabal

  • Asistencias: 0
  • Grandes chances creadas: 2
  • Precisión en los balones largos: 27.3%

Ditta fue el de mayor aporte ofensivo y el segundo en mayor precisión en balones largos.

Willer Ditta le ganó el pulso a Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta para ser convocado al mundial - crédito FCF
Willer Ditta le ganó el pulso a Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta para ser convocado al mundial - crédito FCF

Defensa

Todas estas estadísticas son un promedio por partido jugado.

Willer Ditta

  • Intercepciones: 1.3
  • Entradas: 1.5
  • Veces que fue regateado: 0.2
  • Despejes: 5.0
  • Remates bloqueados: 0.8

Yerson Mosquera

  • Intercepciones: 1.1
  • Entradas: 2.3
  • Veces que fue regateado: 0.6
  • Despejes: 4.2
  • Remates bloqueados: 0.6

Carlos Cuesta

  • Intercepciones: 1.1
  • Entradas: 1.0
  • Veces que fue regateado: 0.4
  • Despejes 4.1
  • Remates bloqueados: 0.1

Juan Cabal

  • Intercepciones: 0.3
  • Entradas: 0.8
  • Veces que fue regateado: 0.4
  • Despejes: 0.5
  • Remates bloqueados: 0.0

Defensivamente, Ditta fue el de mejores números defensivos. Más remates en promedio por juego bloqueó, el que más despejes realizó, el que menos veces fue regateado y el que más intercepciones hizo.

Tarjetas

Wíller Ditta

  • Amarillas: 6
  • Rojas: 0
  • Segunda amarilla: 0

Yerson Mosquera

  • Amarillas: 11
  • Rojas: 0
  • Segunda amarilla: 0

Carlos Cuesta

  • Amarillas: 1
  • Rojas: 0
  • Segunda amarilla: 1

Juan Cabal

  • Amarillas: 1
  • Rojas: 0
  • Segunda amarilla: 0

Willer Ditta de dónde es

Willer Emilio Ditta Pérez nació el 23 de enero de 1998 en La Jagua de Ibirico, Cesar, y se ha consolidado como uno de los defensores colombianos más destacados del fútbol internacional. Inició su carrera profesional en Barranquilla FC antes de dar el salto al Junior de Barranquilla, club con el que ganó títulos de liga y Superliga. Posteriormente pasó por Newell’s Old Boys de Argentina, donde tuvo un gran rendimiento que le abrió las puertas del Cruz Azul de México en 2023. Con el conjunto mexicano conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 y logró convertirse en habitual convocado de la selección Colombia.

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