Los números con los que Willer Ditta ganó el pulso para ser convocado con de selección Colombia al Mundial 2026

El central actualmente en Cruz Azul ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección Colombia, este partido ante México fue uno de los más recientes - crédito Gol Caracol

La selección Colombia definió su lista de convocados al Mundial 2026. Willer Ditta se quedó con uno de los cupos en la defensa y se convirtió en una de las grandes sorpresas de los seleccionados por Néstor Lorenzo. El defensor de Cruz Azul le ganó el pulso a Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta, tres nombres que parecían tener mayores posibilidades de integrar la lista definitiva.

En el caso de Mosquera, el central del Wolverhampton llegaba con el cartel de haber tenido una de las mejores temporadas entre los defensores colombianos en Europa. Además, su juventud y presente en la Premier League lo perfilaban como uno de los favoritos. Por otro lado, Cabal era uno de los jugadores que más gustaba dentro del cuerpo técnico de Lorenzo, mientras que Carlos Cuesta venía siendo parte constante del proceso y tuvo una campaña positiva con Vasco da Gama.

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Sin embargo, Ditta terminó imponiéndose gracias a la regularidad y solidez que mostró durante toda la temporada con Cruz Azul. El defensor colombiano fue uno de los futbolistas más confiables de su equipo y logró destacarse por su seguridad en defensa, liderazgo y continuidad en competencia.

El central se acaba de coronar campeón con Cruz Azul de México de la liga - crédito @LeaguesCup / X

Estadísticas de Willer Ditta en comparación con Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Juan David Cabal

Generales

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Wíller Ditta

29 años

180 cm

Valor de mercado: 6 millones de euros

Club: Cruz Azul

Calificación promedio: 6.95

Yerson Mosquera

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25 años

188 cm

Valor de mercado: 13 millones de euros

Club: Wolverhampton

Calificación: 6.6

Carlos Cuesta

27 años

179 cm

Valor de mercado: 7.4 millones de euros

Club: Vasco da Gama

Calificación: 6.69

Juan Cabal

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25 años

185 cm

Valor de mercado: 9.3 millones de euros

Club: Juventus

Calificación: 6.74

Willer Ditta promedia la mejor calificación de acuerdo con la plataforma de análisis de rendimiento, Sofascore. Es el de mayor edad, con 29 años, y por consiguiente el de menor valor económico.

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Partidos en la presente temporada

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Wíller Ditta

Partidos: 90

Minutos: 1980

Titularidades: 22

Yerson Mosquera

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Partidos: 79

Minutos: 2142

Titularidades: 27

Carlos Cuesta

Partidos: 90

Minutos: 630

Titularidades: 7

Juan Cabal

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Partidos: 25

Minutos: 296

Titularidades: 12

Ditta fue, junto a Cuesta, el de mayor regularidad esta temporada con más cantidad de partidos que los demás, y el segundo en mayor cantidad de titularidades.

Pases

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Wíller Ditta

Asistencias: 2

Grandes chances creadas: 1

Precisión en los balones largos: 46.3%

Yerson Mosquera

Asistencias: 0

Grandes chances creadas: 1

Precisión en los balones largos: 27.5%

Carlos Cuesta

Asistencias: 1

Grandes chances creadas: 2

Precisión en los balones largos: 57.9%

Juan Cabal

Asistencias: 0

Grandes chances creadas: 2

Precisión en los balones largos: 27.3%

Ditta fue el de mayor aporte ofensivo y el segundo en mayor precisión en balones largos.

Willer Ditta le ganó el pulso a Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Carlos Cuesta para ser convocado al mundial - crédito FCF

Defensa

Todas estas estadísticas son un promedio por partido jugado.

Willer Ditta

Intercepciones: 1.3

Entradas: 1.5

Veces que fue regateado: 0.2

Despejes: 5.0

Remates bloqueados: 0.8

Yerson Mosquera

Intercepciones: 1.1

Entradas: 2.3

Veces que fue regateado: 0.6

Despejes: 4.2

Remates bloqueados: 0.6

Carlos Cuesta

Intercepciones: 1.1

Entradas: 1.0

Veces que fue regateado: 0.4

Despejes 4.1

Remates bloqueados: 0.1

Juan Cabal

Intercepciones: 0.3

Entradas: 0.8

Veces que fue regateado: 0.4

Despejes: 0.5

Remates bloqueados: 0.0

Defensivamente, Ditta fue el de mejores números defensivos. Más remates en promedio por juego bloqueó, el que más despejes realizó, el que menos veces fue regateado y el que más intercepciones hizo.

Tarjetas

Wíller Ditta

Amarillas: 6

Rojas: 0

Segunda amarilla: 0

Yerson Mosquera

Amarillas: 11

Rojas: 0

Segunda amarilla: 0

Carlos Cuesta

Amarillas: 1

Rojas: 0

Segunda amarilla: 1

Juan Cabal

Amarillas: 1

Rojas: 0

Segunda amarilla: 0

Willer Ditta de dónde es

Willer Emilio Ditta Pérez nació el 23 de enero de 1998 en La Jagua de Ibirico, Cesar, y se ha consolidado como uno de los defensores colombianos más destacados del fútbol internacional. Inició su carrera profesional en Barranquilla FC antes de dar el salto al Junior de Barranquilla, club con el que ganó títulos de liga y Superliga. Posteriormente pasó por Newell’s Old Boys de Argentina, donde tuvo un gran rendimiento que le abrió las puertas del Cruz Azul de México en 2023. Con el conjunto mexicano conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 y logró convertirse en habitual convocado de la selección Colombia.