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Un campeón del mundo con Argentina felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria a la selección Colombia

El extremo, que actualmente milita en Rosario Central de Argentina, ha jugado diez partidos con la Tricolor y fue convocado al Mundial 2026

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En la actual temporada, Campaz ha jugado 17 partidos y anotado un gol - crédito ESPN

La convocatoria de Jaminton Campaz a la selección Colombia para el Mundial de 2026 sigue generando repercusiones en el continente, y una de las más llamativas llegó desde Argentina. El campeón del mundo con la Albiceleste, Ángel Di María, felicitó públicamente al atacante colombiano luego de conocerse la lista definitiva entregada por el técnico Néstor Lorenzo para la cita orbital en Norteamérica.

Campaz, una de las figuras de Rosario Central durante la temporada 2026, compartió en redes sociales un emotivo mensaje tras confirmarse su presencia en la Copa del Mundo. El atacante recordó los sacrificios realizados a lo largo de su carrera y expresó la felicidad que siente por representar nuevamente al país en el torneo más importante del fútbol. Fue precisamente allí donde apareció Di María, compañero suyo en el club rosarino, dejando un comentario que rápidamente se volvió viral entre los aficionados: “Merecido, crack”.

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La felicitación de Ángel Dimaria a Jaminton Campaz por su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @bicho08_/Instagram
La felicitación de Ángel Dimaria a Jaminton Campaz por su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @bicho08_/Instagram

Ángel Di María felicitó a Jaminton Campaz

El gesto del histórico futbolista argentino tuvo gran repercusión debido al peso de su trayectoria. Di María no solo fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, sino que además es considerado uno de los referentes recientes del fútbol sudamericano. Su respaldo hacia Campaz demuestra el reconocimiento que el colombiano se ha ganado dentro del vestuario de Rosario Central y en el fútbol argentino, donde ha conseguido recuperar su mejor nivel desde su llegada al club.

La relación entre ambos futbolistas ha crecido durante los últimos meses. Incluso, en abril de este año se conoció un emotivo encuentro entre Campaz y Di María durante un entrenamiento del equipo argentino, reflejando la cercanía y el respeto mutuo que existe entre los dos jugadores.

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Ángel Dimaria felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria al Mundial 2026 - crédito AF/AFP/FCF
Ángel Dimaria felicitó a Jaminton Campaz por su convocatoria al Mundial 2026 - crédito AF/AFP/FCF

Estadísticas de Jaminton Campaz con la selección Colombia

El llamado de Campaz al Mundial también representa una reivindicación personal para el futbolista nacido en Tumaco. Después de atravesar etapas irregulares en su carrera, especialmente durante su paso por Brasil, el atacante encontró continuidad y confianza en Rosario Central. Allí se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencia en el uno contra uno.

Campaz registra 1 gol en 10 partidos oficiales con la Tricolor, un total de 276 minutos. Cinco partidos en las Eliminatorias al Mundial 2026, cuatro amistosos y uno por Copa América. Debutó el 17 de junio de 2021 frente a Venezuela y la anotación se dio en un partido amistoso frente a Francia. Su primer partido vestido con la camiseta de Colombia se dio el 17 de junio de 2021 vs. Venezuela por Copa América.

Di María
Ángel Dimaria ha ganado la Copa América y la Copa del Mundo con la selección Argentina - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Estadísticas de Jaminton Campaz en clubes

En la temporada 2026 con Rosario Central disputó 17 partidos, acumuló 1.075 minutos en cancha, marcó un gol y registró cinco asistencias, alcanzando una calificación promedio de 7.06. En 2025 tuvo aún más protagonismo, jugando 30 encuentros, con 2.283 minutos, cinco goles y una valoración media de 6.96.

Durante 2024, el futbolista colombiano participó en 41 partidos, convirtió cinco goles y dio tres asistencias, firmando una puntuación promedio de 6.92. Un año antes, en 2023, vivió una de sus campañas más destacadas con Rosario Central, disputando 43 encuentros, anotando nueve goles y entregando ocho asistencias, además de conseguir una valoración de 7.07.

En 2022, cuando hacía parte de Gremio, Campaz jugó 39 partidos, marcó cuatro goles y aportó tres asistencias, con una calificación promedio de 7.05. Para 2021, entre Deportes Tolima y el fútbol brasileño, sumó 41 compromisos, siete goles y dos asistencias, registrando una valoración de 7.13.

La temporada 2020 también fue sobresaliente para el atacante nacido en Tumaco. En ese año disputó 18 partidos, anotó cinco goles y entregó cuatro asistencias, alcanzando una destacada puntuación promedio de 7.31, una de las mejores de toda su carrera. Incluso, en el corto registro de la campaña 2020/21, jugó un partido, marcó un gol y obtuvo una impresionante valoración de 7.80.

Finalmente, en 2019 acumuló 34 partidos, cinco goles y cinco asistencias con Deportes Tolima, manteniendo un promedio de 7.13. Sus primeros registros como profesional aparecen en 2017, temporada en la que disputó cinco encuentros, anotó un gol y cerró con una calificación de 6.56.

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