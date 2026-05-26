Colombia

María Elvira Salazar invitó a los colombianos en EE. UU. a votar de forma masiva: “Asegurémonos de enterrar al petrismo y al comunismo en las urnas”

La congresista, de origen cubano y cercana al Centro Democrático, hizo un balance crítico de los últimos cuatro años en Colombia, en los que se ha registrado el recrudecimiento de la inseguridad, el repunte en la producción de drogas y la violencia política en medio de la contienda electoral

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Pintura de acuarela de María Elvira Salazar con la bandera de Colombia a la izquierda y la de Estados Unidos a la derecha, y dos urnas transparentes con papeletas.
La representante republicana María Elvira Salazar considera que la contienda electoral en Colombia es clave para empezar a erradicar el comunismo de la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En concordancia con la apertura de mesas en el exterior, la representante republicana María Elvira Salazar, que hace parte del grupo de congresistas latinos que apoyan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que es cercana a colectividades como el Centro Democrático en Colombia, aprovechó el impacto de sus redes sociales para hacer un claro llamado a los colombianos en el país norteamericano para que acudan a las urnas.

La declaración de Salazar, en la red social X, se relacionó con un balance de la administración del mandatario Gustavo Petro, al que le restan 74 días en el poder. “Después de cuatro años de caos, aumento en la producción de drogas, mayor inseguridad e inmensa violencia política, asegurémonos de enterrar al petrismo y al comunismo en las urnas”, indicó la parlamentaria, que espera una masiva respuesta.

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Para esa jornada en Estados Unidos se dispusieron 57 puestos y 684 mesas, con atención conforme al horario dispuesto para la jornada. “Colombianos en Estados Unidos: ya pueden salir a votar por el próximo presidente de Colombia”, remarcó la congresista, de origen cubano y que mantiene comunicación permanente con los líderes políticos de oposición, como se ha visto en cada visita de la bancada de centro-derecha.

María Elvira Salazar invitó a los colombianos en Estados Unidos a acudir a las urnas
La representante republicana María Elvira Salazar invitó a los colombianos en Estados Unidos a acudir a las urnas - crédito @MaElviraSalazar/X

¿Cuántos colombianos pueden votar en Estados Unidos?

Es válido precisar que, en el exterior, están habilitados para ejercer su derecho un total de 1.414.661 colombianos en 67 países y 253 sedes diplomáticas y consulares, con un aumento del 45,42% frente a 2022. El periodo de votaciones inició el lunes 25 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo, cuando se dé por terminada la contienda en su primera vuelta, a las 4:00 p. m. (Hora local).

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Este censo internacional está compuesto por 777.343 mujeres y 637.318 hombres, según los datos incluidos en la convocatoria electoral. De ellos, en Estados Unidos se concentra el mayor número de connacionales habilitados fuera del país, pues podrán sufragar 454.262 ciudadanos, que tendrán la obligación de elegir al nuevo mandatario, que gobernará -como dicta la norma- en el periodo 2023-2030.

Así avanzan elecciones presidenciales colombianas en EE. UU.
El periodista Luis Carlos Vélez, que reside en Miami (Estados Unidos), reportó una masiva afluencia de connacionales en la sede del consulado, para ejercer su derecho al voto - crédito @lcvelez/X

En efecto, el peso de EE. UU. dentro de la jornada internacional ayudaría a explicar el foco del mensaje de Salazar. En ese país están registrados 254.791 votantes mujeres y 199.471 hombres, la cifra más alta entre los destinos del electorado colombiano fuera del territorio nacional; incluso superando a países como España, en donde también se registra un alto número de votantes habilitados para participar del proceso.

Su pronunciamiento no se limitó a promover la asistencia a las urnas, sino que presentó la votación de los colombianos residentes en su país como una herramienta directa para incidir en el cambio de rumbo político del país. “El futuro de Colombia está en juego, y su voto va a ser decisivo”, expresó la representante republicana, que ha estado al tanto, junto a otros políticos de su partido, de lo que ocurre con los comicios.

Elecciones presidenciales 2026 Colombia
Auckland, Nueva Zelanda, fue la primera plaza en la que se dio apertura a la contienda electoral, a las 3:00 p. m. del domingo 24 de mayo en Colombia - crédito @Registraduria/X

La organización de este periodo, de acuerdo con las autoridades electorales, prevé una red de consulados y sedes diplomáticas en distintas ciudades, con una alta concentración de votantes en Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles. El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, pues no se acepta pasaporte, libreta militar, licencia de conducir ni otro documento para ejercer este derecho.

Según se ha registrado en las redes sociales, el inicio del proceso estuvo marcado por filas largas y retrasos en la apertura de mesas en ciudades estadounidenses; por lo que, ante esa situación, autoridades consulares y la Registraduría recordaron a los interesados en expresarse en los puestos de votación que la jornada en el exterior se extenderá durante una semana completa para dar atención a los connacionales.

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