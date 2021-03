Expectativa por las pruebas que tiene el fiscal Jaimes para respaldar la solicitud de preclusión del caso Uribe

Fiscal Gabriel Jaimes Foto Fiscalía General de la Nación

Este viernes 5 de marzo, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá una solicitud de audiencia para precluir la investigación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

En esa audiencia y ante un juez de garantías de Bogotá, Jaimes deberá mostrar su archivo probatorio para respaldar que el expresidente no tiene por qué ser imputado por los delitos mencionados. En el comunicado de prensa, la Fiscalía adelantó que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Se trata de una posición muy contraria a la que expuso la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2020, cuando ordenó la detención preventiva de Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Para tomar esa decisión, la Sala Penal recopiló documentos, testimonios, interceptaciones y otra serie de evidencias y en 2018 abrió la investigación y decidió llamar a indagatoria al exmandatario.

Fueron dos años los que tardó el alto tribunal para estudiar todas las pruebas que tenía, sumando el testimonio del mismo Álvaro Uribe, para llegar a la decisión de acusarlo formalmente y determinar su prisión domiciliaria. El auto de esa decisión contenía más de 1.500 páginas en las que se asegura que el líder del Centro Democrático conoció y autorizó los sobornos a testigos.

Una vez el caso pasó a la justicia ordinaria con la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, la Corte trasladó todo el expediente del caso a la Fiscalía, específicamente a la oficina de Gabriel Jaimes, para que él estudiara nuevamente las pruebas y con eso tomara su decisión de acusar o precluir la investigación.

El senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en este caso, señaló desde 2020 que Jaimes, “no brinda ninguna clase de garantías a quienes hemos sido reconocidos como víctimas en este proceso. Una vez más, el fiscal Jaimes decide apoyar abiertamente las pretensiones de la defensa del exsenador Uribe que busca arrasar con lo avanzado en el proceso y garantizar que haya impunidad”, dijo frente a la intervención del fiscal delegado en la acción de tutela interpuesta por la defensa de Uribe para que le quitaran la calidad de imputado.

¿Fiscal Jaimes tiene nuevas pruebas?

Si las pruebas dentro del expediente en el caso de Uribe sirvieron para que la Corte Suprema acusara al político de manipular testigos, podría decirse que el fiscal Jaimes, en estos meses como encargado del caso, pudo conseguir nuevas pruebas que lo llevaron a creer en la inocencia del expresidente.

La Silla Vacía reveló el 19 de febrero de este año, que tuvo acceso a 63 pruebas, entre testimonios, documentos e información contenida en dispositivos electrónicos, que llegaron al despacho de Gabriel Jaimes.

Dice el medio que, “solo hay 15 que ahondan la investigación, que hay otras 29 que no es claro cómo aportan elementos nuevos porque, entre otras, ya fueron practicadas por la Corte Suprema, y que otras 19 no tienen que ver directamente con los hechos por los que Uribe está investigado”.

En su momento, La Silla Vacía aseguró que la mayoría de las pruebas que llegaron al fiscal acercaban el caso a la preclusión. Además que, 16 de los 27 testigos citados por la Fiscalía, ya habían sido desestimados por la Corte Suprema.

De hecho, uno de ellos puede ser Francisco Taborda, un exparamilitar que cuenta que Juan Guillermo Monsalve (testigo estrella en el caso Uribe y quien denunció que Uribe y su hermano Santiago Uribe promovieron grupos paramilitares) habría sido visitado por Iván Cepeda y Piedad Córdoba en La Picota para que los apoyara con declaraciones en contra de el entonces senador Álvaro Uribe.

Ante esto, Cepeda aseguró que Taborda “es un falso testigo reciclado” y que ya había sido utilizado para mentir en contra del senador Alexander López en otro proceso. Por esas mentiras, ese exparamilitar fue condenado a 51 meses por falso testimonio y fraude procesal.

De los testigos que volvió a llamar el fiscal Jaimes, cuenta la Silla Vacía, 16 no pasaron el filtro en la Corte Suprema:

- 7 terminaron con compulsa de copias por presunto falso testimonio

- 2 están enfrentando sus propios procesos por este mismo caso (el abogado Diego Cadena y el congresista Álvaro Hernán Prada)

- 7 no tuvieron total credibilidad porque incurrían en inconsistencias, no era claro por qué sus relatos surgían justo en ese momento si narraban hechos ocurridos varios años atrás, o porque se abstuvieron de dar detalles de los hechos en sus declaraciones juradas.

Otra de las pruebas que tendría Jaimes para armar su argumento y pedir la preclusión del caso contra Uribe, puede venir de lo encontrado en las simcard incautadas a Monsalve.

La audiencia que se aproxima es crucial para definir el caso. El juez escuchará tanto los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes, que buscará precluir la investigación, también a la defensa del expresidente - que claramente acompañará la solicitud del fiscal- de las víctimas del caso, en este caso el senador Iván Cepeda y a un delegado de la Procuraduría que deberá tomar posición.

La última palabra será la de ese juez, si opta por aceptar lo mostrado por el fiscal o emite un fallo acusatorio contra Uribe.

