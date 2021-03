“Fajardo cree que es el único que hace política bien”: el encontrón entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla

ll Foro Norte en Barranquilla

Este jueves se llevó a cabo el II Foro Norte en Barranquilla, organizado por la firma Pava & Díaz Arana, con el apoyo de la Universidad Autónoma del Caribe. En el panel, que se centró en noticias falsas, participaron Paloma Valencia, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas, Humberto de la Calle, Roy Barreras, Luis Felipe Henao, Iván y Efraín Cepeda. Pero fueron Fajardo y Valencia quienes se llevaron el protagonismo en un momento donde hablaron de usar las noticias falsas como herramienta política.

Según Sergio Fajardo, el ejercicio de la política está asociado con la mentira, con hacer trampa, difundir noticias falsas y con la corrupción, en lo que él calificó “el todo vale” y el “fin justifica los medios”; además, insinuó que los extremos, son los que se encargan de esto. “El objetivo es dañar y agredir al contrincante, y la más afectada es la verdad”, señaló el precandidato.

Por su parte, Paloma Valencia indicó que posiblemente sí hay un cambio en la “percepción de la verdad”, pero dijo que la política no tiene verdades absolutas. “Yo no creo que haya alguien que se levante y diga ‘me voy a inventar una cosa para dañar a alguien’”, contrapunteó la senadora del partido Centro Democrático. Para Valencia, se trata de un cambio en la percepción de lo que es la verdad “y eso me parece, doctor Fajardo, que hay que entenderlo”.

Luego Fajardo dijo que para él sí hay mentiras pensadas al hacer política en redes sociales. “Ustedes tienen asesores políticos - porque yo nunca he tenido un asesor, así que no se sabe cuándo se sientan a decir ‘hoy vamos a soltar esta mentira’”, aseveró el exgobernador de Antioquia. A lo que Valencia, respondió que Fajardo cree que él es el único que hace política bien “y eso sí es una mentira”. “Yo quiero pensar que en Colombia todos estamos de un mismo lado, solo que pensamos distinto”, expresó.

Posteriormente intervino Juan Fernando Cristo, quien explicó que prefería ponerse en el “centro” porque ahí se “identifica mejor” y le recordó a la senadora Paloma que las mentiras y la desinformación el el país han sido tan grandes que se llegó a hablar de un rayo homosexualizador y a afectar el plebiscito por la paz. Además, pidió un pacto ético entre los líderes de los partidos para evitar que usen noticias falsas en la campaña que desde ya inicia.

Por su parte Roy Barreras, quien participó en estos paneles tras haber sido criticado por difundir una noticia falsa de sí mismo, invitó a sus compañeros a que salgan de los partidos tradicionales y “se sumen a la construcción de una mejor Colombia”, refiriéndose a que desde la Colombia Humana, van a “derrotar el régimen de derecha”.

Humberto de la Calle, quien se conectó al panel de manera virtual, predijo que, al paso que iba la precampaña, Colombia tendría 100 candidatos. “Es lo que llamo yo el ‘síndrome del hipermercado’, lo cual, aseguró, puede entorpecer la decisión que tome Colombia en mayo de 2022.

El tema principal del foro eran las fake news, bodegas de políticos, manipulaciones y campañas de desprestigio, todo esto enfocado en la ya iniciada campaña presidencial. En diálogo con El Heraldo, la congresista Paloma indicó que todavía no sabe si será candidata a la presidencia porque “eso lo dirá la gente” y que por ahora están conociendo la perspectiva de su base electoral y dijo que quien sí tenía capacidad era, de nuevo, Óscar Iván Zuluaga, quien compitió en segunda vuelta en 2014 contra Juan Manuel Santos. “Él recoge lo que es el partido”, concluyó Valencia.

