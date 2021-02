Ana Karina Soto reveló que tendrá que ser operada por problemas con una de sus prótesis de seno

Foto: redes sociales

Este viernes 26 de febrero, la presentadora Ana Karina Soto apareció en sus historias de Instagram desde el el estudio de Noticias RCN, donde trabaja desde hace varios años, para compartir con sus 1,6 millones de seguidores que, tras realizarse una mamografía, descubrieron que está presentando problemas en una de sus prótesis de seno, razón por la que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente para solucionarlo.

“Me salió un nuevo chicharrón”, comentó la presentadora mientras mostraba los resultados del examen médico que se había realizado previamente. “Sí voy a tener que operarme lo más pronto posible porque con todo este tema de la prótesis que se me explotó antes de quedar embarazada y la otra que ya me está molestando”, según reveló Soto, la recomendación de los médicos es intervenir pronto ya sea para retirarlas o cambiarlas, pues la prótesis de su seno izquierdo tiene más de 10 años.

Cabe recordar que Soto confesó en noviembre del año pasado que en un viaje a Cali antes de tener a su pequeño hijo Dante, de casi cuatro años, una de sus prótesis, la derecha, estalló estando en el avión, cuando llegó a la capital del Valle del Cauca tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Desde entonces, la presentadora aseguró que no había manifestado más complicaciones con los implantes mamarios, hasta ahora. Ante los resultados de los exámenes y las recomendaciones médicas la presentadora que pronto volverá a incursionar en la actuación manifestó que espera que la cirugía sea lo más pronto posible “antes de que se me encapsule o pase algo realmente delicado, lo que me recomienda el doctor es que me opere lo más pronto posible”.

Agregó que estaba preocupada por la cirugía, aunque no quería alarmar a nadie porque lo que le detectaron en los exámenes no es algo grave y fue detectado a tiempo. Más tarde apareció de nuevo en sus historias explicando más a detalle lo que pasaba, según Soto, la prótesis izquierda tiene 14 años, pues cuando la derecha explotó solo pudieron cambiarle esa y la izquierda la dejaron intacta, “ahora necesito cambiarme urgentemente esta porque le encontraron algunas cositas”.

En sus más recientes historias, la presentadora avisó que estaba visitando a un cirujano para que revisara sus exámenes, Soto ha hablado en las últimas horas con varios cirujanos hasta determinar cuál le daba más tranquilidad y confianza para realizarse la cirugía. Luego de dos horas, la presentadora apareció nuevamente explicando que el médico le dijo que tenía “una capsulitis derecha, una ptosis mamaria grado dos y una deformidad de implantes por tiempo”.

Ana Karina señaló que le enviaron unos exámenes médicos para que se realizara pronto y, en ese caso, podrían operarla la próxima semana, ya sea el martes o miércoles. “El médico me dijo que estamos a tiempo. (...) Soy siempre muy positiva, sí estoy asustada, pero es normal”.

Ana Karina regresará a la actuación

La presentadora también manifestó que espera poder operarse pronto porque tiene muchos proyectos laborales que no quiere perder o retrasar por este problema de salud, entre esos se sabe que Soto regresará a la actuación, después de 14 años inactiva en esta área. En la más reciente edición de la revista Vea se reveló que Ana Karina Soto debutará en la película ‘Migrantes’.

En el filme, que se rodó hace algunos días en Medellín, Soto personifica a una presentadora exitosa, papel que sin duda lo representara con la mayor naturalidad. Soto se ha convertido a lo largo del tiempo en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, rol que desempeñó durante 20 años en el Canal RCN y del cual se despidió hace pocos meses. Con la reestructuración de la sección de Entretenimiento, la nortesantandereana salió, pero no se irá del canal: tendrá nuevos proyectos.

En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, Soto contó que no seguirá presentando el segmento, pues asumirá un nuevo reto profesional con otro espacio televisivo en que planea contar historias diferentes.

“Tuvimos una reunión con Juan Lozano, director del noticiero, y le dije que con todo el amor que siento por mi profesión y con todo el respeto, que yo ya quería hacer otra cosa. Siento que 20 años haciendo lo mismo en entretenimiento, pero amo y adoro estar en el set”, contó.

