Amaranta Hank se enfadó durante un debate sobre sexualidad con Kika Nieto y Aída Victoria Merlano

La youtuber e influenciadora colombiana Erika Nieto, más conocida en redes sociales como Kika Nieto, quien ha protagonizado varias controversias en redes sociales, convocó a un grupo de personalidades, principalmente colombianas, en las que sostuvo un debate, en su canal oficial de YouTube, que tituló ‘VIRGEN hasta el Matrimonio V.S SEXO antes del matrimonio’.

En dicho espacio participaron Amaranta Hank, periodista y actriz porno, Aída Victoria Merlano, influenciadora e hija de la excongresista Aída Merlano, Omar Vásquez, actor y activista LGBTIQ+, Itiel Arroyo, predicador y pastor cristiano de origen español, entre otros personajes.

´Primer Round´

El primer tema que debatieron los personajes fue ‘la importancia de la virginidad está pasada de moda’. En este punto, el predicador Itiel Arroyo aseguró que en occidente se “promueve el sexo promiscuo y está pornificado”. Por su parte, el actor Omar Vázquez aseguró que “el matrimonio no puede pensarse como una realización del ser humano”.

En este aparte, intervino la sexóloga y psicóloga de pareja Kari Clewett, quien también participó en el debate, y aseguró que “se ha hablado de una virginidad física” y que “no es una moda, sino una decisión”.

Al tema, Aída Victoria Merlano comparó perder la virginidad con “compartir un pudín” y aseguró que si ella tiene ese poste y lo comparte con una persona, ella no lo perdió, sino que lo compartió. Merlano aseguró que eso mismo pasa con la virginidad.

Round 2: para tener sexo debe existir amor

En el segundo espacio del debate, solo Kika Nieto, Itierl Arroyo y Thomás Ávila, creyente cristiano que también fue invitado al debate, dejaron la cámara prendida, que, según la metodología del debate, solo la apagaba quienes no estaban de acuerdo con el planteamiento del ‘round’.

“Yo no tendría sexo con una persona a la que no ame. Lejos de decirle a la gente que debe y no hacer, para mí sería mentiroso e irreal decir que me quiero acostar con una persona a la que no amo”, expresó la influenciadora Nieto.

El predicador español dijo que técnicamente sí se puede tener sexo fuera del matrimonio “sin amor”, pero que desde su cosmovisión cristiana “el sexo está al servicio del amor”. Una vez entraron los demás miembros a debatir, Amaranta Hank lanzó un contundente mensaje:

A ese punto de vista, la influenciadora Merlano aseguró que “para tener sexo hay que tener una conexión” y que la amistad es “un puente para tener sexo”. Además, reconoció que el sexo le parece “súper divertido”.

‘Round 3′

Ya en apartes más adelante en el video, los invitados por Kika Nieto hablaron sobre si es necesario conocer sexualmente a la pareja antes del matrimonio. María Paula, la mejor amiga de Nieto, aseguró que sí es necesario, a lo que el actor Omar dijo que “vale la pena saber a quién se está asociando”; Aída Merlano coincidió con los antes mencionados diciendo:

Ya llegaron al cuarto ‘round’ y debatieron sobre si es importante la educación sexual desde la infancia, premisa en la que todos coincidieron que si se enseña desde la infancia estos temas, los niños no tendrán que recurrir a la pornografía. En este punto se generó un ‘mini rifirrafe’ entre Amaranta Hank, la actriz porno, e Itiel Arroyo, el predicador cristiano, pues este dio a entender que veía a las actrices porno con “ternura”, a lo que la también periodista le respondió que ella no necesita que la vean de esa forma.

“Nosotros -los actores porno- no somos personas que estamos capacitando a la gente para que tenga sexo. (...) No tienes que sentir ningún tipo de ternura, ni siquiera en mi caso porque a mi la pornografía me empoderó y me dio una fuerza que no me había dado nunca nada, ni siquiera el periodismo, porque siendo periodista yo fui abusada por otro periodista. Tu ternura no es para nada necesaria”, expresó, aparentemente indignada, Amaranta Hank.