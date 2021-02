Aglomeraciones de adultos mayores en el hospital de Suba, el lunar de las vacunaciones en Bogotá

En el hospital de Suba hubo aglomeraciones de adultos mayores que fueron citados para la jornada de vacunación del jueves. Foto: Captura de pantalla.

Pese a que en la capital colombiana se está ejecutando con éxito el plan nacional de vacunación, donde se han inmunizado a 21.467 personas, en su mayoría trabajadores de la salud, el jueves se registraron aglomeraciones y desorden en el hospital de Suba, en el noroccidente de la ciudad, lo que empañó la jornada.

Las imágenes de los abuelos, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones e incluso algunos con sus balas de oxígeno fueron captadas por las cámaras del informativo de televisión Citynoticias, del canal local de la capital colombiana City T.V.

En el noticiero reseñaron que los mayores de 80 años y sus acompañantes habían recibido mensajes de texto a sus celulares y hasta llamadas telefónicas con las que les notificaron que asistieran a ese centro hospitalario para ser vacunados , pero se encontraron con filas y aglomeraciones.

¡Esto no puede pasar en Bogotá @ClaudiaLopez!



Aglomeraciones de adultos mayores de 80 años esperando la vacuna.



— Katherine Miranda (@MirandaBogota) February 26, 2021

“Mi abuela está desde las 10 de la mañana y tiene 84 años de edad. No ha salido en toda la pandemia y citan acá a toda la mayoría de gente para que les hagan eso. Es que mire la cantidad de señores de edad que hay”, se quejaba en Citynoticias la acompañante de una de las abuelas afectadas.

Algunos de los afectados manifestaron en el noticiero local que los habían citado incluso desde las 6 de la mañana, pero con el pasar de las horas se fueron acumulando las personas al no ser inmunizadas, lo que provocó las aglomeraciones que en esta época de pandemia son un riesgo y foco de contagio del nuevo coronavirus sars-cov-2.

“Y no tienen en cuenta y meten a más gente. Y no llaman a nadie, entonces si no están las vacunas para que programan a la gente” , dijo otro de los acompañantes de los afectados.

Algunos de los afectados, como evidenciaron en Citynoticias, habían llegado en la mañana y seguían esperando incluso hasta la tarde para ser atendidos.

“Son abuelitos y no habían salido en esta pandemia. Esta situación es falta de organización del propio Estado”, dijo otra de las abuelas.

Muchas de las personas que manifestaron en el noticiero su molestia por el desorden de la jornada, tenían mucha preocupación por un posible contagio ante la llegada masiva de personas.

“Si a mí mamá o a mí nos da covid qué va a pasar. En mi casa también tengo un hijo asmático y nos hemos cuidado porque somos 4 personas y llevamos todo el año encerrados” , dijo indignada la acompañante de una adulta mayor que fue citada al hospital de Suba.

Sobre esta situación en el noroccidente de la ciudad se pronunció la representante por Bogotá Katherine Miranda a través de su cuenta de Twitter en la que crítico el riesgo de contagios por las aglomeraciones de adultos mayores.

“¡Esto no puede pasar en Bogotá Claudia López! Aglomeraciones de adultos mayores de 80 años esperando la vacuna. ¡La vacunación no se puede convertir en foco de contagio!” , trinó Miranda.

No obstante, bien avanzada la tarde, en el hospital de Suba agilizaron las vacunaciones y lograron inmunizar a varios de los abuelos que asistieron.

“Me siento muy bien y agradecida con Dios, y con el señor Presidente. También con la gente que nos atendió. ¡Qué Dios les pague!” , afirmó una de las abuelas.

Citynoticias consultó con el hospital de Suba y la Secretaría de Salud sobre las razones que llevaron a las aglomeraciones de adultos mayores, pero indicaron que no habían recibido respuesta.

Sin embargo, en ese informativo indicaron que en los otros 12 hospitales de la ciudad donde se llevaron a cabo las inmunizaciones, no hubo inconvenientes y se realizaron con éxito.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, que citaron en Citynoticias, el jueves se aplicaron 8.457 dosis, 6.220 de ellas al personal de la salud de primera línea, y 2.237 a adultos mayores de 80 años.