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Un mexicano entrena con la Selección Colombia en el Mundial 2026: vea de quién se trata

Cruz Martínez se volvió noticia en el combinado nacional por aparecer en las prácticas del combinado nacional

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Selección Colombia
La selección Colombia empezó a trabajar en Guadalajara desde el 11 de junio, de cara a su debut en el Mundial 2026 - crédito FCF

La incorporación de un mexicano al entrenamiento de la Selección Colombia en Guadalajara generó expectativa a pocos días del debut en la Copa del Mundo 2026. Se trata de un portero que se sumó como novedad en la concentración que dirige Néstor Lorenzo, en la fase final de preparación antes de enfrentar a Uzbekistán.

Cruz Martínez es un portero nacido el 2 de febrero de 2007 en Stockton, California, Estados Unidos, de familia mexicana. Actualmente integra las categorías formativas del Atlas FC, en la Liga MX, y fue convocado como cuarto portero de la Tricolor para las prácticas en territorio mexicano.

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El guardameta tiene una estatura de 1,90 metros y comenzó en el fútbol universitario en el país estadounidense. Se inició en 2018 en el Stockton TLJ FC y, el 18 de julio de 2025, firmó con el cuadro rojinegro para sumarse a las divisiones juveniles y ya ha dado de qué hablar.

Trayectoria y desempeño de Cruz Martínez en el fútbol mexicano

Desde su llegada al Atlas FC, Martínez no ha debutado profesionalmente en la Liga MX, pero suma experiencia en las categorías inferiores. Ha jugado en la categoría Sub-19 y en la categoría Sub-21, participando en siete partidos de la Liga MX-U19. En ese ciclo mantuvo el arco en cero en dos ocasiones y recibió seis goles.

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Su actuación más reciente fue a inicios de marzo, en un clásico juvenil frente a Chivas. Aunque aún no jugó con el primer equipo, la constancia de Cruz Martínez en convocatorias juveniles resalta el seguimiento que recibe del cuerpo técnico.

Cruz Martínez
Cruz Martínez es un gran prospecto de Atlas para el futuro en la Liga MX - crédito @alianzadefutbol/Facebook

El llamado de Martínez responde a la intención de la Selección Colombia de reforzar la competencia interna en el arco y mantener un ritmo de trabajo exigente. Coincidió en entrenamientos con Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina, bajo la dirección de Alejandro Otamendi, preparador de porteros.

Cumple el rol de cuarto portero, lo que le permite integrarse plenamente a los trabajos grupales y adaptarse a la dinámica de alto rendimiento del equipo nacional. La posibilidad de entrenar junto a referentes consolidados significa una oportunidad relevante para su desarrollo personal y profesional.

Cruz Martínez
Cruz Martínez practica con Camilo Vargas, Davi Ospina y Álvaro Montero - crédito @sebasperiodista/X

La previa de la selección Colombia antes de la Copa del Mundo

La Selección de Colombia vivió un momento de alerta en un entrenamiento en México luego de que Juan Camilo “Cucho” Hernández recibiera un golpe fuerte tras disputar un balón dividido, a pocos días del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la tarde del 11 de junio.

El episodio ocurrió durante una práctica a puerta abierta ante medios. Durante algunos minutos, el delantero permaneció en el suelo mientras recibía atención médica, lo que generó preocupación entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados que asistieron a la sede en Guadalajara.

El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X
El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X

Tras la revisión del personal médico de la selección, Hernández se recuperó y volvió a entrenar con normalidad, sin restricciones y junto al resto del plantel, que afortunadamente no ha sufrido por lesiones graves, como le pasó a otros rivales en el certamen de la FIFA.

El cuerpo médico seguirá de cerca la evolución del golpe y una posible reacción muscular en las próximas horas, para confirmar si el delantero del Real Betis llegará en condiciones al debut el 17 de junio, pues viene de una excelente temporada en el fútbol de España.

Por ahora, el atacante sigue en los planes del técnico Néstor Lorenzo para el partido del 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde muchos compañeros, al igual que él, disputarán su primer encuentro en una Copa del Mundo de mayores de la FIFA.

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