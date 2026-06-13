“Costó 30.000 pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”: influencer denuncia procedimiento estético que casi le cuesta la vida

Procedimientos estéticos . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una influencer denunció que un procedimiento estético realizado en Buenaventura puso en riesgo su vida y la obligó a someterse a tratamientos médicos para retirar sustancias que, según especialistas, no están autorizadas para uso corporal. La mujer decidió hacer pública su experiencia con el propósito de advertir a otras personas sobre los riesgos de acudir a personas no certificadas.

La afectada es Maina Quiñones, una creadora de contenido oriunda de Tumaco, quien aseguró que acudió a una persona que se presentó como especialista para realizarse un procedimiento en los glúteos. Según su testimonio, durante la intervención le fue aplicada silicona cosmética, una sustancia utilizada en productos de maquillaje y no para procedimientos médicos.

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Procedimientos estéticos . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer reveló que actualmente permanece bajo observación médica y enfrenta varios tratamientos para retirar el material de su organismo. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, los especialistas advierten que este tipo de sustancias puede ocasionar inflamaciones crónicas, necrosis y otras complicaciones severas.

Según relató Maina Quiñones en sus redes sociales, la persona que realizó el procedimiento también habría utilizado un adhesivo de uso doméstico para cerrar las perforaciones generadas durante la intervención.

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La influencer aseguró que el producto empleado es utilizado comúnmente en materiales como calzado y madera, situación que, según expertos, aumenta los riesgos para la salud.

La creadora de contenido comparte su caso como una advertencia

A través de sus plataformas digitales, Maina Quiñones ha mostrado el proceso médico al que ha debido someterse y las consecuencias que enfrenta por la aplicación de estas sustancias.

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“Ya no quiero sufrir más. Esto es muy doloroso. Gracias a las oraciones de mi mamá y de mi familia sigo aquí. No se apliquen esto nunca en su vida. Costó 30 mil pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”, manifestó la influencer, citada por Blu Radio.

Procedimientos estéticos . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer explicó que decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de evitar que otras personas pasen por una situación similar.

Desde que comenzó a compartir su historia, ha utilizado sus redes sociales para documentar la evolución de su estado de salud y para insistir en la importancia de acudir únicamente a profesionales certificados.

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Según el reporte, Maina Quiñones continúa bajo seguimiento médico y permanece sometida a diversos procedimientos para retirar el material de su cuerpo.

Los especialistas han advertido que las complicaciones derivadas de estas sustancias pueden prolongarse durante años y, en algunos casos, generar daños irreversibles.

Médicos insisten en acudir a establecimientos autorizados

Frente al caso, expertos en cirugía plástica reiteraron la importancia de verificar que los procedimientos sean practicados por profesionales habilitados y en instituciones que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

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Procedimientos estéticos / Foto: RCN RADIO

“Continuamos enfrentando situaciones relacionadas con la inyección de sustancias que el cuerpo no puede absorber. Debemos basarnos en pilares fundamentales como la asepsia y verificar que los procedimientos se realicen en establecimientos habilitados por la Secretaría de Salud”, explicó la cirujana plástica Lina Triana, según información publicada por Blu Radio.

Los médicos señalaron que el uso de materiales no aptos para el cuerpo humano puede ocasionar inflamación crónica, necrosis de tejidos y otras afectaciones que comprometen seriamente la salud de los pacientes.

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La situación expuesta por Maina Quiñones vuelve a poner sobre la mesa las advertencias que las autoridades sanitarias y los especialistas han hecho durante años sobre los peligros de los procedimientos estéticos realizados fuera de centros autorizados.

Mientras continúa su recuperación, la influencer insiste en que su experiencia sirva como una alerta para quienes buscan tratamientos de bajo costo sin verificar la formación de quienes los practican y las condiciones sanitarias en las que se realizan.

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