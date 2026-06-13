Generadoras alertan que deuda de Air-e podría superar los $3 billones y ponen sobre la mesa riesgo por fenómeno de El Niño

Empresa electrificadora Air-e | Infobae Colombia

Las empresas generadoras de energía advirtieron que la deuda acumulada por Air-e Intervenida podría superar los tres billones de pesos a finales de este año y encendieron las alarmas sobre la capacidad del sistema para enfrentar el fenómeno de El Niño. El llamado fue hecho por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que alertó sobre las dificultades financieras que atraviesa el sector.

Según el gremio, los compromisos pendientes con Air-e ascienden actualmente a cerca de 2,5 billones de pesos y aumentan a un ritmo cercano a los 140.000 millones de pesos mensuales. De mantenerse esa tendencia y si no se realizan abonos, la deuda podría llegar a 3,2 billones de pesos en diciembre.

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Andeg aseguró que la falta de recursos amenaza los preparativos realizados por las generadoras para afrontar un eventual fenómeno de El Niño y advirtió que podrían presentarse dificultades para garantizar el suministro de energía a partir de 2027. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el gremio considera que no existe una solución clara por parte del Gobierno nacional.

Empresa electrificadora Air-e - crédito Air-E

El director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, explicó que las plantas térmicas requieren alrededor de 1,5 billones de pesos mensuales para adquirir el combustible necesario para la generación de energía.

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“Para nosotros comprar el combustible que nos generará energía un mes en todas las plantas térmicas del país nos vale cerca de 1.5 billones de pesos, entonces estaríamos iniciando este fenómeno con un mes sin caja para comprarlo. La verdad lo que notamos es que no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno. Como decimos, no hay ninguna priorización de desembolsar esos recursos”, afirmó Castañeda, citado por Blu Radio.

Generadoras cuestionan la gestión de la intervención de Air-e

El dirigente gremial sostuvo que las empresas del sector comenzaron desde el año pasado los preparativos para enfrentar un periodo prolongado de altas temperaturas, mediante mantenimientos programados y el alistamiento logístico para garantizar el suministro de combustible.

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Sin embargo, advirtió que la ausencia de soluciones financieras podría poner en riesgo esos esfuerzos.

De acuerdo con Castañeda, la situación se ha agravado durante los 20 meses de intervención de Air-e y cuestionó la forma en que el Gobierno ha manejado la empresa.

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“El Gobierno Nacional no tiene ni idea del por qué intervino la empresa Air-e. No sabía en qué se estaba metiendo, ni lo sabe después de 20 meses de gestión”, afirmó el director ejecutivo de Andeg, según información publicada por Blu Radio.

Poste de luz - crédito Colprensa

El dirigente señaló que cuando el Ejecutivo asumió la operación de la compañía existía una deuda cercana a los 500.000 millones de pesos, una parte vencida y otra pendiente de pago.

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A juicio del gremio, la intervención debía garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico.

Andeg teme dificultades para enfrentar la sequía

La asociación también manifestó preocupación por las consecuencias que tendría una eventual falta de recursos en medio del fenómeno de El Niño.

“Será complejo soportar los golpes del fenómeno El Niño”, advirtió Castañeda, quien insistió en la necesidad de garantizar recursos para las empresas generadoras.

El directivo también cuestionó los cambios constantes de agentes especiales al frente de Air-e, al considerar que esas modificaciones dificultan la comprensión y atención de la crisis que enfrenta la compañía.

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Empresa electrificadora Air-e. Foto: Air-e

Según el gremio, la estabilidad administrativa resulta fundamental para avanzar en soluciones de largo plazo.

La advertencia se produce en momentos en que el país se prepara para enfrentar un nuevo periodo de altas temperaturas y una posible reducción en las lluvias, condiciones que incrementan la dependencia de las plantas térmicas para garantizar la estabilidad del sistema energético.

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En ese escenario, las generadoras consideran que resolver la situación financiera de Air-e será determinante para evitar que las dificultades económicas terminen afectando la capacidad de respuesta del país frente a una eventual temporada de sequía.