Colombia

JEP ha identificado plenamente a 1.956 víctimas de falsos positivos y aún busca establecer quiénes son otras 418

La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar

Guardar
Google icon
La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar. REUTERS/Luisa González
La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar. REUTERS/Luisa González

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que, de las 2.374 víctimas de falsos positivos determinadas judicialmente dentro del Caso 03, 1.956 ya han sido plenamente identificadas, mientras que otras 418 continúan sin ser reconocidas. El balance fue entregado por la Sala de Reconocimiento de Verdad en respuesta a un derecho de petición presentado por un ciudadano.

Los datos corresponden a decisiones judiciales en las que la JEP ha logrado establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en diferentes regiones del país. Las cifras tienen corte a 2025.

PUBLICIDAD

La información también revela que la Costa Caribe concentra el mayor número de víctimas determinadas, seguida por Casanare y Antioquia. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, estos resultados hacen parte de los avances alcanzados por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar. EFE/Carlos Ortega
La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar. EFE/Carlos Ortega

La respuesta fue emitida tras una solicitud elevada por el ciudadano Juan José Serrano, quien pidió información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, el proceso de contrastación judicial ha permitido reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y vincularlos con los diferentes subcasos territoriales abiertos por la JEP.

Más de 400 víctimas aún no han sido identificadas

De las 2.374 víctimas determinadas judicialmente, 1.956 corresponden a personas cuya identidad ya fue establecida plenamente.

Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz informó que todavía existen 418 víctimas cuya identificación continúa pendiente.

Los avances presentados hacen parte del trabajo de esclarecimiento desarrollado por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 03.

La JEP explicó que estas cifras corresponden a personas respecto de las cuales se ha adelantado un proceso de verificación y contrastación de información que permitió establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados.

Ese ejercicio también ha permitido determinar la relación entre los casos y los patrones de macrocriminalidad que son objeto de investigación en los distintos territorios.

Los autos de determinación de hechos y conductas constituyen decisiones judiciales mediante las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz avanza en la reconstrucción de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
La Jurisdicción Especial para la Paz informó que ha determinado judicialmente 2.374 víctimas en el Caso 03 y que todavía hay cientos de personas sin identificar. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Costa Caribe concentra el mayor número de víctimas

La información entregada por la JEP también detalla cómo se distribuyen territorialmente las víctimas determinadas judicialmente.

La región con el mayor número de casos documentados corresponde a la Costa Caribe, donde se han establecido 737 víctimas.

En segundo lugar aparece Casanare, con 546 personas determinadas judicialmente, seguido por Antioquia, que acumula 507 víctimas en los dos periodos analizados.

La lista continúa con Meta, que registra 209 casos; Huila, con 208 víctimas; Norte de Santander, con 120; y el subcaso de Dabeiba, en Antioquia, con 47 personas documentadas.

Según información publicada por Blu Radio, hace algunos meses la Jurisdicción Especial para la Paz amplió el periodo de análisis e incorporó nuevas fuentes de información para actualizar el universo provisional de víctimas del Caso 03.

Como resultado de ese proceso, la entidad reportó un total de 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.

La cifra corresponde al universo provisional de hechos investigados por la JEP y representa uno de los principales insumos para el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales que son objeto de análisis dentro del sistema de justicia transicional.

Los avances en la identificación de las víctimas forman parte de los esfuerzos de la jurisdicción para reconstruir la verdad sobre uno de los capítulos más graves del conflicto armado colombiano y establecer las responsabilidades derivadas de estos hechos.

Temas Relacionados

JEPFalsos positivosCaso 03VíctimasColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de junio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de junio

Mindefensa alerta por posibles disturbios tras la segunda vuelta y anticipa medidas por información de inteligencia

El ministro de Defensa advirtió que existen alertas sobre eventuales hechos violentos después de las elecciones y anunció la activación anticipada de los puestos de mando

Mindefensa alerta por posibles disturbios tras la segunda vuelta y anticipa medidas por información de inteligencia

“Costó 30.000 pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”: influencer denuncia procedimiento estético que casi le cuesta la vida

Maina Quiñones aseguró que un procedimiento realizado en Buenaventura con sustancias no aptas para uso corporal le provocó graves complicaciones de salud

“Costó 30.000 pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”: influencer denuncia procedimiento estético que casi le cuesta la vida

Resultados Lotería de Santander hoy 13 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander hoy 13 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor

Iván Cepeda firma pacto por el agua en Bucaramanga y busca sumar apoyos en Santander para la segunda vuelta

El candidato presidencial firmó un acuerdo con organizaciones ambientales en Bucaramanga y presentó propuestas para la protección de Santurbán y las fuentes hídricas

Iván Cepeda firma pacto por el agua en Bucaramanga y busca sumar apoyos en Santander para la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Deportes

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón

Un mexicano entrena con la Selección Colombia en el Mundial 2026: vea de quién se trata

Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo