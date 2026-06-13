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Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

Aunque el mediocampista esperaba una oportunidad para salir al fútbol internacional, los planes se vendrían abajo por cuenta de la derrota en la final de la Liga BetPlay

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Juan Manuel Rengifo
Pese al deseo de Juan Manuel Rengifo de salir al exterior, habría cambio de planes en Nacional para que siga para la Liga BetPlay 2026-II - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional empezó a tomar decisiones con respecto al equipo para el segundo semestre de 2026, pues luego de la derrota en la final de la Liga BetPlay ante Junior, sumado a la eliminación en la Copa Sudamericana, la obligación de título se vuelve mayor en la institución.

Es por eso que Juan Manuel Rengifo no encontraría el camino para salir al fútbol internacional, al que fue vinculado en los últimos meses por su rendimiento con el verde y aparecer en la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, pese a que nunca ha sido convocado.

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Queda también por saber quién será el nuevo entrenador de Nacional, pues se confirmó el despido de Diego Arias por la caída en la definición del título, aunque tal parece que salió en los mejores términos porque el club publicó un video en el que agradece la oportunidad de dirigir al equipo antioqueño.

“La directiva Verdolaga dilataría su venta”

Desde mediados de 2025 el volante de 21 años empezó a dar de qué hablar en el fútbol colombiano por su talento, capacidad para llegar al gol y acoplarse rápido, sobre todo con el técnico Diego Arias, que lo conocía desde la cantera y le dio la oportunidad.

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Por desgracia, Atlético Nacional aún no vendería a Juan Manuel Rengifo para volver a pelear el título de la Liga BetPlay, pues el golpe de la final perdida el 8 de junio fue fuerte y, al parecer, el deseo de la junta directiva es mantenerlo por otros seis meses y pelear el trofeo en diciembre.

Juan Manuel Rengifo
Juan Manuel Rengifo es una de las joyas en las divisiones inferiores de Nacional que empezó a brillar a finales de 2025 - crédito Atlético Nacional

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, a través de su cuenta de X, al añadir que conjuntos de cuatro países se vieron interesados en el mediocampista en el actual mercado de fichajes, en el que habría dado el salto a Europa.

A pesar del interés de clubes de Brasil, Bélgica, la MLS y Portugal, la directiva Verdolaga dilataría su venta por la necesidad de título”, fue lo que escribió Rodríguez en sus redes sociales, por lo que sería el escenario ideal para que el jugador sume más experiencia en el fútbol colombiano.

Juan Manuel Rengifo
Atlético Nacional retendría a Juan Manuel Rengifo, al menos, hasta diciembre de 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Rengifo suma 46 partidos con Atlético Nacional, con 11 goles y nueve asistencias, mientras que en 2026 fue titular en 21 de los 26 compromisos disputados, anotó siete tantos e hizo seis asistencias, además de que ya salió campeón de la Copa Colombia 2025.

“Agradecerle a las personas que nos acompañaron”

De otro lado, Diego Arias se despidió de los hinchas de Atlético Nacional a través de las redes sociales del club, en las que agradeció por todo el apoyo en los nueve meses de trabajo, consiguió un título de Copa Colombia y consolidó una plantilla muy competitiva.

Más que despedirme, es agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino, a las que creyeron siempre; a las personas que, más allá de las incomodidades y las críticas, nos siguieron alentando y acompañando desde el estadio, desde sus casas”, dijo el entrenador.

El entrenador, que inició su labor en septiembre de 2025, viene de perder la final de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla - crédito Atlético Nacional

Arias también recordó los momentos complicados en su gestión con el verde, pero afirmó que fue un honor para él la oportunidad de dirigir al equipo mayor, pues venía del conjunto sub-20 y era la primera experiencia en un cuadro profesional y fue nada menos que con el Rey de Copas.

“Tuvimos la oportunidad de compartir muchas alegrías en los triunfos, algunas derrotas dolorosas que sin duda nos llenaron de energía para seguir mejorando, creciendo y poder representar con orgullo toda la pasión que sentíamos por parte de ustedes. Gracias de corazón”, finalizó.

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