Iván Cepeda firma pacto por el agua en Bucaramanga y busca sumar apoyos en Santander para la segunda vuelta

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico . REUTERS/Jair Coll

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda llegó a Bucaramanga para fortalecer apoyos políticos y ambientales en Santander, una región donde la defensa del páramo de Santurbán y del agua se ha convertido en uno de los principales temas del debate público. El candidato aprovechó una movilización convocada por organizaciones sociales para presentar varias de sus propuestas en materia ambiental.

Durante el evento, Cepeda firmó por primera vez un pacto por el agua con líderes ambientales y se comprometió a priorizar la protección de los páramos, ríos y ecosistemas estratégicos por encima de intereses económicos. El acto se llevó a cabo en la entrada de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde fue recibido por estudiantes y representantes de diferentes sectores.

PUBLICIDAD

La visita del aspirante presidencial también tuvo un claro componente político, pues busca consolidar respaldos en Santander antes de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Según información publicada por Blu Radio, la jornada se desarrolló en medio de una movilización en defensa del páramo de Santurbán.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico . REUTERS/Jair Coll

La marcha partió desde el sector de La Puerta del Sol y recorrió la carrera 27 de Bucaramanga hasta llegar a la Universidad Industrial de Santander.

PUBLICIDAD

Allí, organizaciones sociales, sindicales y colectivos ambientales participaron en un encuentro en el que el candidato expuso varias de sus propuestas relacionadas con la protección del recurso hídrico.

Cepeda se comprometió a proteger Santurbán y descartar el fracking

Durante su intervención, Iván Cepeda anunció la firma de un acuerdo con organizaciones ambientalistas de Santander.

“Acabamos de firmar un pacto por el agua en Santander. Nos comprometemos a cuidar los páramos, el agua y los ríos del país”, afirmó el candidato, citado por Blu Radio.

PUBLICIDAD

El aspirante presidencial también aseguró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, no permitirá el desarrollo de proyectos de fracking en Colombia.

Asimismo, defendió la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua y reiteró la importancia de preservar ecosistemas estratégicos como el páramo de Santurbán.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico . REUTERS/Jair Coll

Cepeda planteó además la construcción y el fortalecimiento de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en municipios del área metropolitana de Bucaramanga, entre ellos Girón.

Según explicó, estas obras forman parte de una estrategia para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la gestión ambiental en la región.

“La política debe entender que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. El agua es la fuente de la vida y debe garantizarse para todas las comunidades”, manifestó.

PUBLICIDAD

El candidato aprovecha una bandera histórica de Santander

Durante el encuentro, Cepeda también lanzó cuestionamientos contra sectores que respaldan la explotación de hidrocarburos mediante fracking.

El candidato sostuvo que ese tipo de proyectos representan una amenaza para ecosistemas estratégicos y para las fuentes de abastecimiento de agua.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico . REUTERS/Jair Coll

La movilización que acompañó su visita reunió a organizaciones que durante años han liderado campañas en defensa del páramo de Santurbán, considerado una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.

PUBLICIDAD

La protección del agua y el rechazo a la minería en zonas de páramo se han convertido en una de las principales banderas de numerosos movimientos sociales de Santander.

Según información publicada por Blu Radio, Cepeda busca capitalizar ese respaldo en una región donde los debates ambientales han tenido una fuerte incidencia política.

PUBLICIDAD

Con la firma del pacto por el agua, el candidato pretende consolidar apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Abelardo de la Espriella.

La defensa de Santurbán y la protección de las fuentes hídricas aparecen así como algunos de los temas con los que busca ganar respaldo entre los votantes del departamento y fortalecer su presencia en una de las regiones más activas en materia ambiental del país.

PUBLICIDAD