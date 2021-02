Alcaldesa Claudia López se retracta de las afirmaciones que hizo sobre el exalcalde Enrique Peñalosa

Alcaldesa Claudia López se retracta sobre afirmaciones acerca de Enrique Peñalosa

“La juez ha determinado que yo no puedo decir sus buses porque eso da entender que el alcalde Peñalosa es dueño personal o empresarial de una empresa de buses, que vende buses y que estoy sugiriendo que él se ha beneficiado. Quiero decir con absoluta claridad que ese no es el sentido de mi comentario y que si así se entendió, yo corrijo, me retracto, ese no es el sentido” , expresó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, en la noche del jueves.

De esta forma la funcionaria dio cumplimiento a la orden judicial que la obligaba a retractarse de las afirmaciones que hizo sobre su antecesor en el cargo, Enrique Peñalosa, el pasado 2 de diciembre de 2020, donde dijo sobre él que: “Le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete. Y hay otros que pelean por un tranvía”.

López hizo ese pronunciamiento en referencia al proyecto de la carrera Séptima en la capital colombiana, en la que Peñalosa había adelantado el proyecto de una troncal de Transmilenio. Sin embargo, este jueves el juzgado 26 de pequeñas causa competencias múltiples de Bogotá resolvió una acción de tutela que impuso Peñalosa y le exigió a la mandataria retractarse de dichas afirmaciones en un plazo no mayor a 48 horas.

“Yo dije en una entrevista diciendo por qué no íbamos a hacer un Transmilenio como el de la Caracas en la Séptima, que ese era un debate que habíamos dado en la campaña, que habíamos resuelto, la gente votó en contra de que hiciéramos otra troncal igual y que no lo íbamos a hacer, aunque el exalcalde Peñalosa se opusiera porque a él le importaba: “El negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que son su juguete”, esa fue mi expresión”, explicó López sobre el contexto en el que realizó sus afirmaciones sobre su antecesor.

Tras dicha ilustración de la mandataria, ella procedió a dar el cumplimiento a la orden judicial para retractarse de su aseveración, sobre la que concluyó diciendo: “Lo digo en absoluta claridad para cumplir lo que me ordenó el Juzgado 36 de Pequeñas Causas “ .





La tutela

El exalcalde buscó con la tutela “la protección de los derechos fundamentales a la honra, buen nombre e imagen pública, presuntamente vulnerados por Claudia Nayibe López Hernández”. Por eso en la decisión judicial se pide la rectificación y retractación publicas “en referencia a que el promotor “(i) no tiene buses ni negocios relacionados con los buses y (ii) no tiene troncales diéseles y que estas no son su juguete”.

En sus redes sociales Peñalosa agradeció haber ganado la tutela. “Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra Justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses”, escribió.

Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra Justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 25, 2021

Por ahora la alcaldesa debe emitir una comunicación para rectificarse “de manera explícita y pública, mediante divulgación en un medio de amplia circulación nacional, así como en los mismos canales de difusión, sobre las afirmaciones realizadas en contra del ciudadano Enrique Peñalosa Londoño en entrevista concedida a la Revista Semana el 2 de diciembre de 2020 en medio impreso el 7 de diciembre de la misma anualidad, bajo el título “Espero que el centro sea la mejor alternativa para los ciudadanos”, explica el fallo.

“Si bien el señor Peñalosa Londoño ha abanderado y promovido, desde distintos escenarios, el sistema TransMilenio, no solo a nivel local, sino que, ha compartido su experiencia y opinión a nivel mundial, ello no significa que su interés en él trascienda al campo de los negocios personales o, por lo menos en este juicio, ello no aparece demostrado”, se lee en la decisión.

Este pleito data desde diciembre cuando después de la entrevista López le dijo a Peñalosa:

La verdad no se rectifica y a cualquier ciudadano que tenga una consulta en la Alcaldía, con gusto se la responderemos.

La afirmación se dio después de que el exmandatario le enviara una carta a López citando la entrevista que la actual alcaldesa de la capital le concedió a la revista Semana. Frente a esto, Peñalosa le solicitó a López una rectificación, puntualizando que sus afirmaciones afectan su buena honra. Desde ese momento Peñalosa advirtió que si no lo hacia en cinco días, procedería a entutelarla, como lo hizo. En dicha carta también aprovechó para aclarar su posición:

“En la actualidad no tengo y en el pasado tampoco he tenido -jamás- ninguna relación de negocios con ninguno de los operadores, contratistas o proveedores autorizados del sistema TransMilenio”, y además señaló: “tampoco soy ni he sido propietario, accionista o proveedor de ninguno de los operadores, contratistas o proveedores del sistema Transmilenio”, concluyó.

Carlos Fernando Galán contra Claudia López

El excandidato a la Alcaldía Carlos Fernando Galán dijo que la actual mandataria de la capital, Claudia López, tiene un discurso que le preocupa. “Yo percibo un discurso del miedo, ella está generando miedo. Esa es su estrategia principal para presentarse como quien nos va a proteger y quien nos va a salvar”, afirmó ante Blu Radio este miércoles.

“Muchos epidemiólogos la han criticado. Creo que ella tiene que reaccionar un poquito y empezar a trabajar con base en la evidencia, en el sustento científico y no en un discurso que infortunadamente es populista”, dijo el exsenador. Además volvió a afirmar que esta es una estrategia para generar miedo.

“Ese discurso del miedo es para que la administración pueda sustentar ante la opinión pública que tenemos que cerrar, hacer cuarentenas e impedir que gastrobares se abran porque no hay cupo epidemiológico para poder tener niños en el colegio y al tiempo gastrobares”, dijo Galán citando un tuit del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en el que decía que la ciudad no puede soportar abrir estos dos espacios a la vez.

