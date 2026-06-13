Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

La camiseta de Colombia fue ranqueada por dos periodistas españoles en un ejercicio que involucró a las 48 selecciones mundialistas, tanto en sus camisetas de local como de visitante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está en marcha y con cada día que pasa las 48 selecciones van haciendo su aparición de manera paulatina, luciendo los uniformes especialmente diseñados para la ocasión y precedidos de expectativa por parte de las federaciones y las marcas elegidas por cada una de las naciones.

Todo esto hace que uno de los ejercicios preferidos por estos días sea ordenar todas las camisetas, ubicándolas de la mejor a la peor, abriendo el debate en las distintas plataformas digitales.

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Y justamente eso fue lo que hicieron Nacho González y Andrés Weiss, periodistas españoles de la cadena DAZN. Ambos desarrollaron la actividad en el canal de YouTube El Boro, especializado en la Premier League.

Con una mezcla de comedia y argumentos de diseño, ambos comunicadores reseñaron los atuendos de los seleccionados en dos videos. El primero, correspondientes a las camisetas locales, dejó bien parada a Colombia, ubicándose en la sexta posición.

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Colombia gana todo, expresó Weiss, mientras que González reconoció la apuesta de Adidas con la Tricolor como peculiar. “Amigos colombianos, me gusta mucho esta camiseta. Me encanta la mezcla de colores tan loca”, expresó, elogiando los detalles del cuello y las mangas.

Sin embargo, ninguno de los dos supo dar con el por qué del patrón en el grabado de la camiseta Tricolor. Cabe recordar, en ese sentido, que los relieves sumados a la prenda aluden a las mariposas amarillas recurrentes en la obra literaria del Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez.

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Los periodistas ubicaron la camiseta local de Colombia entre las 10 mejores del Mundial 2026 - crédito Adidas

“Radiante. Una camiseta que evoca mucho a lo que es la selección colombiana”, señaló Nacho, mientras que Weiss no dudó en resaltar que la mezcla de amarillo, azul y rojo “te entra por el ojo”.

En el otro video, correspondiente a las camisetas visitantes, la prenda de Colombia no tuvo tanta suerte, pero se las arregló para ser ubicada en el puesto 16, gozando en general de una recepción positiva. Y es que, aunque Nacho González la describió como “exagerada”, matizó que no era un comentario negativo de su parte, sino que iba en línea con lo dicho sobre la camiseta principal, calificándola como una apuesta “divertida” y “tropical”.

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“Esta es otra vez lo mismo. Colombia va a saltar al campo, que te dan ganas de hacer unas bicicletas. Yo salgo con esta camiseta y no me sale pegar un centro normal. Quiero hacer una rabona aunque me parta la rodilla”, afirmó González, a lo que añadió con una sonrisa: “Me parece muy bien cómo Colombia se ha tomado el Mundial. Las dos camisetas son de echarle un par de huevos”.

La camiseta visitante de Colombia fue reconocida, medio en broma medio en serio, por su cualidad psicodélica - crédito @adidasfootball/Instagram

Tal y como sucedió con la camiseta local, Weiss elogió nuevamente el cuello y la mezcla de colores, y se refirió al relieve elegido para esta camiseta. “Acabo de caer en que, si te fijas abajo, los ovnis de los lados son más grandes y el del centro es más pequeño que arriba, que se va haciendo cada vez más pequeño”.

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Siguiendo con el apunte, Nacho le atribuyó cierto tono psicodélico a la camiseta visitante: “Es como eléctrica, un poco. Parece que están bajando como muchos ovnis en fila a la Tierra, pero no me importa”, apuntó.

En lo que se refiere al resto de selecciones se destacaron sus comentarios sobre la repetición de diseños con relación a ediciones anteriores del Mundial, siendo especialmente incisivos con Suiza y Turquía, diseños cuestionables y propuestas originales como las de México y Alemania, reconocidas como las mejores camisetas locales. En cuanto a las visitantes, nuevamente le cayó a Suiza el reclamo a la peor camiseta, mientras que el reconocimiento a la mejor fue para España.

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