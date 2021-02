509.370 micronegocios desaparecieron en Colombia en 2020 en medio de la pandemia

Fotografía fechada el 21 de mayo de 2020 que muestra a las trabajadoras de la empresa de ropa infantil Bareketex mientras fabrican prendas de protección en Bogotá. EFE/Carlos Ortega

Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer su Encuesta de Micronegocios, a través de la cual analizaron el comportamiento de los pequeños negocios durante enero y octubre de 2020. En ella, la entidad reveló que durante ese periodo de tiempo se perdieron 509.370 micronegocios, lo que representó una reducción del 8,7% en comparación con el 2019.

“De acuerdo con la situación en el empleo del propietario, en los primeros 10 meses de 2020 el país tuvo 4,8 millones de micronegocios de trabajadores por cuenta propia (90,1% del total), representando una disminución del 5,9% frente al mismo periodo del año anterior, y aportando así -5,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variación nacional. El total de micronegocios de patrones o empleadores fue 528 mil (9,9% sobre el total), -28,3% frente a enero-octubre de 2019 (-3,5 p.p. a la variación nacional)”, explicó la entidad.

Según el documento del Dane, durante ese periodo de tiempo las actividades a las que se dedicaban estos micronegocios que se perdieron estaban el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (26,9%), a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (21,9%), y a la Industria manufacturera (recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales) con un 9,9%.

Además, la entidad detalló que esas tres actividades económicas fueron las que presentaron las mayores contribuciones negativas en la variación total de los micronegocios del país en comparación con los 10 primeros meses de 2019: -3,5%, -1,4%, y -1,7%, respectivamente.

Por otro lado, cabe resaltar que el sector de alojamiento y servicios de comida, durante esos 10 meses mostró, de acuerdo con el Dane, una leve mejora en su contribución económica con un alza del 0,1%, al igual que el sector de la educación.

Actividades económicas de los micronegocios. Foto: Dane.

En cuanto al impacto de la emergencia sanitaria causada por el covid-19 en los micronegocios, según la encuesta, entre julio y septiembre de 2020, el 77,8% de los micronegocios estuvo abierto, mientras que el 19,7% estuvo cerrado temporalmente, y el otro 2,5% cerró por completo.

Sin embargo, la entidad señaló que para ese periodo de tiempo, el 82,9% de los micronegocios declaró que sus ventas habían disminuido en comparación con el 2019; para el 12,7% las ventas permanecieron igual, mientras que solo el 3,4% aseguró que habían aumentado.

“De igual manera, el 57,3% de los micronegocios del país reportó que entre julio y septiembre de 2020 tuvo una reducción de trabajadores u horas laboradas; el 79,3% confirmó una disminución en la demanda de sus bienes y servicios; y el 62,0% presentó una baja en el flujo de efectivo.”, indicó la encuesta del Dane.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, igualmente señaló que durante esos meses el 64,1% de estas unidades económicas no tenía conocimiento de las ayudas entregadas por el Gobierno Nacional para hacerle frente al impacto causado al sector por la crisis sanitaria, y el 81,8% no se había beneficiado de esas políticas o no las habían solicitado.

La encuesta, así mismo reveló que en cuanto a la informalidad de estos micronegocios, entre enero y octubre del 2020 el 76,3% de estas unidades económicas en Colombia no contaban con el Registro Único Tributario (RUT), mientras que el 88,4% no tenía el registro de la Cámara de Comercio.

De igual forma, el 88,4% de los propietarios de estos micronegocios indicaron que el año pasado no hicieron aportes ni a salud, ni a pensión, de hecho, según la encuesta, solo un 7,4% realizó sus aportes a pensión y salud, el 4,0% solo a salud, y el 0,3% solo hizo sus aportes a pensión.

El Dane además señaló que el 26,9% de estas unidades económicas del país se ubicaron en una vivienda, lo que equivale a 1,4 millones de estas unidades económicas, mientras que 1,0 millones de estas, es decir, el 19,5% trabajaron de puerta a puerta o a través de domicilios, una cifra que de acuerdo con la entidad es un 6,7% más respecto a los 10 primeros meses de 2019.

El documento dado a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, igualmente indicó que durante los primeros 10 meses del año pasado los micronegocios de Colombia ocuparon a 7,2 millones de personas, es decir, un 13,1% menos respecto al mismo periodo de tiempo de 2019, cuando estuvieron ocupadas 8,3 millones de personas.





TAMBIÉN PUEDE LEER