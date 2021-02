En colaboración con el Ejército, ‘El Zarco’ reclutaba falsos positivos a cambio de beneficios en su desmovilización

15/02/2021 La Policía Nacional detiene en Alicante a "el Zarco", uno de los criminales más buscados en Colombia POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE POLICÍA NACIONAL

El pasado 13 de febrero, el presidente Iván Duque anunció que las autoridades españolas habían recapturado a Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, quien reclutó jóvenes en el Valle y el Tolima para que fueran asesinados extrajudicialmente.

“Nuestra Policía Nacional fortaleció la comunicación con todo el equipo judicial y policivo de España y hoy se nos ha confirmado la recaptura del bandido este conocido como alias El Zarco para que sea extraditado a nuestro país a la mayor brevedad”, confirmó Duque.

Cabe recordar que, ‘El Zarco’ fue dejado en libertad en España el pasado 30 de diciembre, después de que Colombia no tramitara a tiempo los papeles para la extradición.

De acuerdo con la Policía colombiana, durante seis días interactuaron - el grupo de investigadores de la Policía Judicial, Dijín, que viajó desde Bogotá a Madrid - con los uniformados del Cuerpo Nacional de Policía de España, para lograr la ubicación de ‘ El Zarco’.

Asimismo, la entidad señaló a través de un comunicado que las acciones para dar con su recaptura se llevaron a cabo entre el 8 y el 13 de febrero, “para lo cual se estableció un puesto de mando y control permanente en las instalaciones de la Dijín en Bogotá y se articularon las capacidades de investigación judicial e inteligencia de los cuerpos de Policía de España y Colombia”.

Este lunes 22 de febrero, W Radio reveló la declaración de Castro, realizada el 28 de octubre de 2011, en la que confesó a la Fiscalía especializada de Derechos Humanos que reclutó jóvenes, a quienes le ponían camuflados y armas, para que militares los asesinaran y los hicieran pasar como bajas dadas en combate.

Estos hechos habrían sido llevados a cabo con el apoyo de miembros del Pelotón Bolívar 3, Grupo Especial Depredador, Pelotón Córdoba 3 y personal de la Sección Segunda de inteligencia.

Respecto a sus inicios en el ELN, el exguerrillero contó que, “como en el año 1994 empecé a delinquir por falta de oportunidad (sic), por venir de una familia de un estrato muy bajo, empecé llevándome motos, hurtando motos, en Cali (…) y por recomendación de don Evelio empecé el ingreso a dicha organización”.

Asimismo, ‘El Zarco’ reveló que integrantes del Ejército, del Gaula e incluso del DAS, le pidieron colaboración para reclutar jóvenes a cambio de otorgarle beneficios por su desmovilización. Es así como luego de reclutarlos, integrantes del Ejército asesinaban a los hombres en fincas de personas que habían sido víctimas de estafas, extorsiones o secuestros por parte de grupos guerrilleros o paramilitares.

“Volví e hice contacto con el Gaula del Ejército y pregunté por Julián o Mauricio, le conté mi intención a Mauricio de desmovilizarme, este me habla del plan de desmovilizados, yo le conté que tenía una orden de captura, me dijo que al momento de desmovilizarme yo quedaba a paz y salvo con el gobierno… pero que para ingresar a ese programa tenía que colaborar y dar mucho información de los milicianos o secuestrados, o de compañeros del monte de la organización”, manifestó “El Zarco” en su declaración.

En las declaraciones reveladas por W Radio, el recién capturado confesó a la Fiscalía varios hechos desarrollados con la misma estrategia para reclutar a los falsos positivos con la ayuda del Ejército Nacional.

“En enero me llamó Bustos, que él estaba en Ibagué y le pregunté por TTE PÉREZ y me dijo que para Granada, y como ya había conocido al coronel David BUSTOS me decía que le colaborara al coronel porque (sic) él es bien, y me dijo que me ayudaban con los papeles, es cuando Bustos me llama y me dice que le colaborara al capitán RIASCOS (sic) RIASCOS se apareció y me pidió colaboración y me dijo que si tenía gente para que hiciera presencia en la zona villa Colombia, en Pance, cualquier zona de los Farallones, yo le dije que sí había gente”.

