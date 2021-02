“Mi mamá casi se nos va”: Greeicy Rendón recordó difícil momento que pasó con su familia por el covid-19

Greeicy Rendón. Foto: redes sociales.

La reconocida cantante vallecaucana Greeicy Rendón regresó hace algunos meses a la pantalla chica como jurado del concurso ‘A Otro Nivel’, de Caracol Televisión, del cual se detuvieron las grabaciones en el año pasado ha causa de la pandemia. Junto a Paola Jara y Noel Schajris, Rendón evalúa a los cantantes que se enfrentan cada noche en batallas musicales; sin embargo, a la producción el covid-19 ya le ha cambiado varias veces sus planes.

Desde su regreso a la televisión nacional el programa presentado por la exseñorita Colombia, Paulina Vega, ya ha enfrentado la salida de dos concursantes que se han contagiado con el virus, razón por la que han tenido que abandonar su puesto en la competencia y cederlo a otros. La salida más reciente fue este jueves 18 de febrero en la noche, en una jornada que estuvo llena de lágrimas por parte de concursantes y jurados por tener que dejar ir a otro participante.

Ante la emotiva situación, Greeicy Rendón quiso contarle a sus compañeros de mesa la difícil situación que vivió en octubre del año pasado, cuando varios integrantes de su familia se contagiaron con coronavirus. La intérprete de ‘Los besos’ les contó a Jara y Schajris que sus papás tuvieron covid, pero mientras para su papá fue algo leve, a su mamá le tuvieron que colocar un respirador y llegó a pensar lo peor.

“Mi mamá casi se nos va”, señaló la cantante al recordar que todo hizo que la situación la afectara más porque sus padres estaban en Cali, mientras ella estaba entre Medellín y Bogotá trabajando para su más reciente lanzamiento ‘Cuando te vi’, “yo tomaba fotos y lloraba”, recordó Rendón. Sus compañeros de mesa se mostraron preocupados, pero se alegraron de que, finalmente, sus padres lograran superar la enfermedad y siguieran junto a ella.

GREEICY RENDÓN NUNCA HA ESTADO ENTUSADA

Por otro lado, Greeicy Rendón también fue tendencia esta semana por otro comentario que hizo durante una transmisión del concurso. En esa ocasión los jurados acababan de escuchar la interpretación de una canción de despecho por parte de algunos de los concursantes, así que Vega aprovechó para preguntarle a los tres jurados sobre sus experiencias con la ‘tusa’, término con el que en Colombia se describe al desamor.

Mientras Schajris y Jara compartieron sus experiencias propias asegurando que sí han pasado por experiencias de desamor fuertes y se han refugiado en su música, la cantante vallecaucana que lleva más de 10 años de relación con el también cantante Mike Bahía aseguró que nunca ha sufrido por una tusa.

“Yo les tengo que confesar que nunca he estado entusada. Es que yo siempre escojo bien con quién me voy a meter, me ha ido bien ”, reveló la cantante mientras era celebrada por sus compañeros.

El video generó tendencia en las redes sociales y varios memes, uno de los que ella misma compartió en sus redes sociales, en donde también recibió buenos comentarios por sus palabras. Muchos la felicitaron por no dar oportunidad para que le rompan el corazón o enamorarse de personas que no valen la pena.

Recientemente, también se conoció que Greeicy Rendón formará parte el elenco de ‘Ritmo Salvaje’, una historia que será transmitida por Caracol Televisión y Netflix y la cual “se espera que sea una de las grandes apuestas del canal y la plataforma digital en este 2021”, indicó la revista de entretenimiento.

Sobre la producción, se conoció que será dirigida por Simón Brand, quien es ampliamente reconocido por su trabajo detrás de cámaras, pero también por ser el esposo de la presentadora Claudia Bahamón, con quien lleva casi 20 años de matrimonio y tiene dos hijos.

Respecto al elenco, se confirmaron otros talentos que harán parte de la producción como Paulina Dávila, la actriz colombiana que trabajó en ‘Luis Miguel, la serie’. Además, según ‘Lo Sé Todo’, también estarían presentes el cantante Pedro Capó, Manuel Turizo, el cual se rumora que podría ser uno de los protagonistas, y la exreina Paulina Vega, con quien Greeicy comparte, actualmente, pantalla en ‘A Otro Nivel’.

