Alejandra Giraldo no estuvo en la emisión del noticiero este jueves por una incapacidad

La periodista y presentadora Alejandra Giraldo, reconocida por su amor por los animales y por hacer parte del equipo de Noticias Caracol desde hace varios años sorprendió a los televidentes este jueves al no estar en la emisión de la mañana del informativo, teniendo en cuenta que era el segundo día de la aplicación de las vacunas contra el covid-19, por eso, en sus historias de Instagram explicó que el miércoles los médicos la incapacitaron por una molestia.

“ Empecé a sentir un dolor en la columna que me bajó hasta la pierna entonces me estaba dejando inmóvil, así que me aplicaron una medicina, me enviaron donde el neurocirujano porque yo tengo unas hernias en la columna así que no era conveniente estar sentada por tanto tiempo ni en tacones, porque es un esfuerzo adicional”, la presentadora explicó que ya se sentía un poco mejor aunque le dolía todavía, aunque el día anterior no podía moverse. Finalmente dijo que esperaba estar desde el viernes de vuelta al set, “gracias por extrañarme”, escribió en su historia.

La periodista asumió nuevos retos en el 2020, pues su vida cambió del cielo a la tierra por el sacudón de personal que tuvo el noticiero en el segundo semestre del año. Desde entonces, Alejandra presenta dos programas periodísticos diferentes que la exponen a diferentes audiencias y estilos.

Tras las inesperadas salidas de Mónica Jaramillo y Vanessa de la Torre del equipo de Noticias Caracol, en septiembre y octubre de ese año, Alejandra Giraldo fue la “heredera” encargada de presentar, en adelante, la primera edición de noticias y el programa de crónica roja llamado ‘El Rastro’.

La paisa de 36 años lidera la emisión de noticias que antes ocupaba su coterránea en la mañana de Noticias Caracol y en una publicación de Instagram aseguró: “aquí vamos, durmiendo menos y creciendo cada día más. Gracias por su compañía y su buena energía, hacen que todo valga la pena”. Sin embargo, contó en una entrevista con El Espectador que al principio la gente quería que Mónica Jaramillo volviera, lo que ella dice que es normal porque las personas crean un vínculo con los presentadores y que, actualmente, cada día recibe más mensajes de felicitaciones por su trabajo en las mañanas, que ahora también está más cargado con notas sobre mascotas.

Alejandra Giraldo lanzó en 2020 su propio emprendimiento llamado “VITA, alimento vital para tu compañero de vida”, se trata de un alimento para perros con vitaminas y minerales que creó junto a un grupo de expertos veterinarios. Contó a El Espectador que esta iniciativa nació con la intención de entregar a los animales “un alimento natural con todos los nutrientes”, pues desde hace varios años ella les ha dado comida hecha en casa a sus perritos para evitar los alimentos con muchos preservantes.

De hecho esta semana mostró en una publicación de Instagram que ya tiene su primer local físico abierto y contó que durante el año pasado estuvo ocho meses trabajando en el “desarrollo científico de la fórmula a cargo de médicos y expertos, para tener el mejor alimento y tener nuestros perritos batiendo sus colitas por más años a nuestro lado”, reveló.

