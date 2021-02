Elianis Garrido cuenta por qué deberá someterse a una nueva cirugía este viernes

Foto: redes sociales

La famosa personalidad de la televisión Elianis Garrido reveló, a través de su cuenta de Instagram, que deberá someterse a una nueva cirugía. En sus historias, en una conversación con sus seguidores mediante la herramienta de preguntas, la presentadora dijo que este viernes le realizarán un proceso quirúrgico en su nariz, donde ya había sido operada en octubre del 2020.

«Mi inconveniente es que yo no cicatrizo muy bien. Tuve un problema con una hemorragia durante la cirugía y me hizo un queloide en la punta que es bastante doloroso y me dio una infección», comentó Elianis en un video. El pasado 9 de febrero, la famosa había mostrado una foto sin maquillaje y dijo que abrazaba sus imperfecciones. “Sin filtro esta soy yo con mis imperfecciones y con toda la critica que pueda recibir por mi nariz, ojos, cejas, uñas, mi cuerpo. Solamente yo sé lo que vivo”, puntualizó.

Esta sería la cuarta vez que Garrido se somete a una cirugía de nariz, pero en ese momento contó que estaba muy confiada de sus médicos y que era urgente retirar el queloide, por lo que este viernes volverá al quirófano.

Por otro lado, hace unos días los televidentes del programa de farándula Lo Sé Todo fueron testigos de un hecho romántico y gracioso, pero también cruel, como lo calificaron algunos en redes sociales. Aprovechando el atuendo que tenía Elianis, sus compañeros decidieron hacerle una pequeña broma que hizo que la barranquillera se intimidara durante el programa que se transmite en vivo.

Aunque el atuendo de Garrido fue criticado en redes sociales (algunos internautas aseguraron que parecía vestida por “su peor enemigo”), a sus compañeros de set les pareció el vestido perfecto para una propuesta de matrimonio. La presentadora tenía un vestido blanco que parecía un conjunto de un top y una minifalda, y encima llevaba una tela traslucida que lo complementaba como un vestido largo.

Mientras transmitían el programa, Alejandra Serje, la otra presentadora del espacio y quien llevaba un vestido parecido, pero en negro -que también fue criticado por la audiencia-, empezó a decir que Elianis no estaba vestida de blanco en vano, las cámaras enfocaron a Garrido quien no sabía de qué hablaba su compañera y se sorprendió cuando empezó a sonar la marcha nupcial.

Evidentemente sorprendida, Elianis Garrido miraba a sus compañeros sin entender lo que pasaba, mientras Serje explicaba la situación. “¿Ustedes creen que Elianis está así vestida porque sí? No mis amores, esta mujer llegó con un hermoso vestido blanco y uno de nuestros compañeros, ‘Pedrito’, al verla así ha decidido proponerle matrimonio”.

La compañera de Elianis se dirigió hacia detrás de una de la cámaras y trajo al susodicho ‘Pedrito’ para que se acercara a Garrido y cumpliera con su propósito. Mientras tanto, Ariel Osorio, el otro presentador del programa de chismes, aseguró que la verdad era que “nuestro equipo técnico, al ver a Elianis vestida de blanco se ha solidarizado para no dejarla vestida y alborotada”.

También Elianis publicó en sus historias de Instagram una conversación con Kimberly Reyes en la cual la actriz barranquillera invitaba a la presentadora a que abrieran una cuenta en OnlyFans. Estas dos bellas colombianas fortalecieron su amistad por el último proyecto de “El final del paraíso”, telenovela en la que las dos llevaban el papel de antagonistas.

Por esta compinchería, Kimberly Reyes le habló sobre esta propuesta y los cálculos de cuánto podrían llegar a ganarse por mostrar “nalga y el abdomen”. “Jaja, nosotras con OnlyFans nos haríamos ricas”, aseguró Kimberly en la conversación que posteó Elianis Garrido en su cuenta de Instagram.

