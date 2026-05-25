Colombia

‘El Pibe’ Valderrama se pronunció tras ser acusado de amenazar a una familia en Santa Marta: “La verdad no se puede inventar”

La icónica figura del fútbol colombiano y su equipo de abogados confirmaron que presentarán todo el material probatorio necesario para demostrar que son víctimas de las falsas declaraciones de un hombre

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Un hombre, identificado como Tobías Redondo grabó un video como denuncia en contra de 'el Pibe' Valderrama y su esposa - crédito @JACOBOSOLANOC / X

El exfutbolista Carlos Alberto Valderrama Palacio y su esposa, Elvira Isabel Redondo Guarnizo, se encuentran en el centro de una controversia tras las denuncias públicas de Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo.

El demandante, familiar de la pareja del famoso, afirmó que varios hombres armados, presuntamente, enviados por el “Pibe” Valderrama y su esposa habrían exigido el desalojo de un predio ubicado en el barrio Aeromar, en Santa Marta, donde residía la hija de Redondo junto a dos menores de edad.

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El relato del ciudadano indicó que, supuestamente, la vivienda fue demolida y se reportó el robo de pertenencias familiares, lo que llevó a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La defensa del exjugador respondió

Frente a las acusaciones, la firma jurídica Morelli Lawyers Group, representante legal de Valderrama y Redondo, emitió un comunicado oficial rechazando de manera categórica los señalamientos presentados por Tobías Redondo.

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El documento, firmado por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal, afirmó que las declaraciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio” y calificó los hechos denunciados como una “campaña de desprestigio” contra la familia Valderrama Redondo.

La defensa sostiene que las diferencias sobre los predios mencionados están siendo debidamente investigadas por las autoridades, según reportes de la Fiscalía 17 Local de Santa Marta. Por esta razón, la defensa notificó formalmente la decisión procesal de no conciliar bajo presiones o mensajes de carácter mediático.

Vía Instagram (@redondoelvira)
La pareja se defendió de las declaraciones de un ciudadano que los acusa de usar hombres armados para amenazar a su familia - crédito @redondoelvira / Instagram

En el comunicado, la firma jurídica destaca que existen procesos judiciales en curso contra el denunciante. Según la defensa, Tobías Redondo enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar y otros comportamientos relacionados con convivencia ciudadana, ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta.

La defensa enfatizó en el texto que estas acciones judiciales están siendo adelantadas para salvaguardar la dignidad y el buen nombre de sus representados.

Del mismo modo, la defensa del “Pibe” Valderrama y su esposa exigió el respeto absoluto a las garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, reiterando que estos no pueden ser vulnerados por juicios públicos.

Morelli Lawyers Group advirtió sobre las consecuencias legales de la divulgación de información que consideran falsa y la firma reiteró su confianza en la objetividad de la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos.

La información oficial sostiene que el denunciante estaría instrumentalizando el alcance mediático del caso para obtener un beneficio mediante la presión pública y la manipulación de la opinión social, en lugar de aportar pruebas ante los despachos competentes.

Actualmente, las investigaciones avanzan bajo la coordinación de las autoridades que se encargarán de esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de las partes involucradas, tanto en la denuncia inicial como en la respuesta de los señalados que alegan que se trata de un caso de calumnia.

Incluso, el exfutbolista escribió en sus redes sociales: “La verdad no se puede inventar” y agregó el hashtag de su icónica frase: “Todo bien, todo bien”.

El comunicado fue difundido en las plataformas digitales de 'el Pibe' - crédito Pibe Valderrama / Instagram
El comunicado fue difundido en las plataformas digitales de 'el Pibe' - crédito Pibe Valderrama / Instagram

Denuncia pública

Tobías Redondo difundió un video en redes sociales relatando los hechos. En su relato acusó directamente a Valderrama y a su esposa de haber orquestado las amenazas y la posterior demolición del inmueble, señalando que los hechos iniciaron el 14 de abril, cuando hombres armados se presentaron en la vivienda de su hija.

La denuncia formal fue interpuesta al día siguiente, y posteriormente, tras la demolición de la casa, se amplió el proceso legal. Redondo expresó temor por su vida y la de su familia, indicando que ha recibido protección policial tras los incidentes.

El Pibe Valderrama sigue portando la camiseta de la selección Colombia.
"El Pibe" Valderrama está en el centro de la controversia - crédito @pibevalderramap / Instagram

La situación generó una amplia repercusión en redes sociales y medios digitales, debido a la relevancia pública de “el Pibe” Valderrama, que ya se defendió legalmente y está a la espera del resultado de la investigación.

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