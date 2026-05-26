Polémica por la postura política de Carlos Fernando Galán en las presidenciales: su voto habría dejado de ser secreto

La discusión sobre la posible orientación del voto por parte de Galán se volvió tendencia en redes sociales a días de las elecciones - crédito Alcaldía de Bogotá-Imagen Ilustrativa Infobae

El jueves 21 de mayo de 2026, Bogotá vivió una jornada marcada por manifestaciones estudiantiles que, aunque en su mayoría se desarrollaron de manera pacífica, se vieron empañadas por hechos vandálicos protagonizados por encapuchados en distintos puntos de la ciudad.

En medio de la tensión política y social, las declaraciones y posturas del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, generaron controversia y abrieron el debate sobre la presunta falta de neutralidad del mandatario frente a la inminente contienda presidencial.

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Manifestaciones y vandalismo: el contexto de la polémica

Las movilizaciones, convocadas por la “Marcha: Paz entre los pueblos, guerra entre los patrones” y la “Marcha: Movilización Antifascista”, tuvieron como epicentro la carrera Séptima y reunieron a cientos de estudiantes y activistas, principalmente desde la Universidad Pedagógica Nacional. Si bien la mayoría de los asistentes marcharon de forma organizada, la jornada fue manchada por actos vandálicos:

El Centro Democrático denunció un intento de intimidación política y atentado contra la democracia tras los ataques a su sede - crédito X

Ataques a la sede de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Chapinero

Dños a fachadas de bancos y comercios cerca de la Universidad Pedagógica y la Universidad Javeriana

Un ataque con grafitis ofensivos a la sede del Partido Mira.

El Centro Democrático denunció que los hechos fueron protagonizados por sectores afines al petrismo y “cepedismo”, y los calificó como un intento de intimidación política y un atentado contra la democracia. Estos episodios elevaron la tensión en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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El pronunciamiento de Galán y la reacción en redes

El alcalde Carlos Fernando Galán condenó los ataques y responsabilizó al presidente Gustavo Petro por incentivar percepciones que facilitan el vandalismo - crédito Carlos Fernando Galán/X

En respuesta a la jornada violenta, el alcalde Carlos Fernando Galán publicó un mensaje en sus redes sociales condenando los actos de vandalismo y responsabilizando al presidente Gustavo Petro por incentivar, con sus declaraciones, la percepción de que los bienes privados pueden ser blanco de ataques:

“Los hechos de vandalismo hoy en Bogotá no son manifestación social, son violencia. Y lo que es más grave aún, son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país. Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas, como lo hizo el presidente, incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira”.

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Galán hizo un llamado a la ciudadanía a responder a la violencia con participación electoral masiva: “Nadie en Bogotá debe tener miedo y la respuesta a estos actos debe ser salir a votar masivamente. La democracia se protege con el voto”. El alcalde también exigió al Gobierno nacional que garantice la seguridad electoral, instando a una directriz clara a la Policía Nacional para acompañar las manifestaciones y proteger a quienes decidan no participar.

La máxima autoridad de la ciudad responsabilizó al presidente nacional por aumentar la percepción de permisividad, luego de que diversas sedes políticas y comercios resultaran afectados durante las movilizaciones convocadas en el centro y norte de la capital - crédito Carlos Fernando Galán/X

Críticas de la oposición: ¿Galán, uribista?

Las palabras de Galán desataron fuertes críticas de la oposición. La concejala Quena Ribadeneira, desde su cuenta de X, acusó al alcalde de dejar atrás su aparente neutralidad y actuar como “jefe de debate” de Paloma Valencia: “Galán, el nuevo jefe de debate de Paloma Valencia […] se quitó la máscara de centro y la camiseta de alcalde. No se aguantó las ganas de hacerle campaña a su candidata”.

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Quena cuestionó que Galán defendiera con tanta vehemencia las sedes de campaña uribistas, mientras —según su criterio— no fue igual de contundente frente a crímenes de Estado y víctimas de desaparición forzada y falsos positivos:

“Ojalá los falsos positivos fueran una pared de una sede de campaña uribista para que Galán saliera a defenderlos de esta manera […] Que no se les olvide que le está haciendo campaña a quienes niegan las víctimas de la violencia de Estado. Irónico, ¿no? Carlos Fernando, usted no es galanista, es uribista".

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Críticas de la concejala Quena acusaron a Galán de perder la neutralidad y de respaldar públicamente a la candidata Paloma Valencia - crédito Quena Ribadeneira/X

El respaldo del Nuevo Liberalismo a Paloma Valencia

La controversia se intensificó al recordarse que el Nuevo Liberalismo, partido dirigido por el hermano del alcalde, Juan Manuel Galán, anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

“¡Nuestro compromiso es con Colombia! Por eso creo en @PalomaValenciaL: una mujer con carácter, visión y la capacidad de unir al país. Este 31 de mayo vamos por la primera mujer presidente en primera vuelta”, así lo reseñó el propio Juan Manuel Galán desde su cuenta de X.

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Dicho apoyo explícito alimentó la tesis de sectores alternativos, que acusan a los Galán de alinearse con el uribismo y de utilizar el poder local para incidir en la contienda nacional, mientras el alcalde —en su rol institucional— rechaza la violencia y llama a la participación electoral.

La discusión sobre el “voto secreto” de Galán se volvió tendencia. Para la concejala Quena, el alcalde dejó entrever su preferencia electoral y, con sus declaraciones, estaría orientando el voto ciudadano.

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