“El día que la vi por primera vez se me salieron las lágrimas”, Abelardo de la Espriella sobre el caso más difícil que ha tenido

Abelardo de la Espriella confesó que el caso que más le impacto fue el de Natalia Ponce.

Abelardo de la Espriella, abogado especialista en derecho penal, es una de las personalidades más controvertidas dentro de la política y la farándula colombiana. Desde los inicios de su carrera ha sido fuertemente criticado, pero también ha estado al frente de casos muy relevantes en el país, como la defensa de parapolíticos en el 2007, donde logró la exoneración de sus clientes; la denuncia contra Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional, donde acusó al político de posibles vínculos con las Farc, la defensa de Jorge Pretelt, un magistrado acusado de corrupción entre otros casos.

En entrevista con Pulzo, De la Espriella habló sobre la importancia que le da a sus casos, incluso, aseguró que consulta los medios para saber cómo se le está dando seguimiento. En el diálogo, recordó que el caso que más lo marcó en su carrera fue el de Natalia Ponce.

“Sin duda alguna, el caso que más me golpeó a nivel humano y emocional fue el de Natalia Ponce de León. Me afectó muchísimo verla cómo quedó por cuenta de ese ataque con ácido, pero más me mortificaba el hecho de saber que hay personas que son capaces de cometer actos tan deleznables como ese: desfigurarle el rostro a otra persona”, señaló el jurista.

El hecho, ocurrido en el 2014, hizo más visible la problemática de violencia de género en el país y visibilizó la gravedad de los ataques con ácido, que en Colombia no eran tan frecuentes. Natalia sufrió quemaduras de segundo y tercer grados en un tercio del cuerpo, las más severas fueron en la cara, al punto de que quedaron comprometidos los ojos y las vías respiratorias.

En su momento el abogado defensor declaró que Jonathan Vega “sabía exactamente lo que hacía y del daño que iba a causar” ante la defensa del victimario, que aseguraba que tenía trastornos mentales.

De la Espriella aseguró que esto le produjo una reflexión profunda que le hizo caer en cuenta que, como sociedad, estamos fallando para que personas como Vega hagan este tipo de cosas. Incluso, aseguró que en medio de la situación en el juicio cuando estaba defendiendo a la sobreviviente le dieron ganas de golpear a Jonathan.

“El día que la vi por primera vez se me salieron las lágrimas, me puse a llorar con ella porque me afectó verla así: Y lo reconozco: estaba muy encojonado en el juicio y estaba que me paraba y le metía la mano a ese Jonathan Vega, de lo ofendido que estaba”, comentó el abogado.

El caso trascendió a gran escala ya que en el 2015 Ponce comenzó su camino en el Congreso proponiendo un proyecto de ley que buscaba crear un tipo penal (un delito aparte) para los ataques con ácido, así como endurecer las condenas hasta los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de las heridas, y generar una ruta de atención integral para víctimas. La propuesta tuvo frutos y finalmente recibió el apoyo y fue aprobada por el senado.

Además, de los polémicos casos políticos que ha llevado el abogado. En su carrera se ha hecho cargo de casos para defender a mujeres víctimas de violencia de género como el de de Rosa Elvira Cely, feminicidio que generó indignación y logró una reforma al Código Penal, con la que buscó garantizar que los feminicidios no quedaran en la impunidad con las herramientas legales y actualmente, representa a la familia de Ana María Castro.





LEA TAMBIÉN

Se resolvió la misteriosa desaparición de tres jóvenes en Bogotá: una historia de muerte entre venganzas, pandillas y tráfico de drogas

Las cifras de erradicación de coca en Colombia podrían ser falsas