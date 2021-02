Supuestas venganzas entre pandillas y tráfico de drogas, la misteriosa desaparición de tres jóvenes en Bogotá ya tiene un final

Brayan Andrés Montaña de 17 años, Mauricio Castillo, de 16, y Juan Esteban Moreno, de14, desaparecieron el 22 de febrero de 2017.

El 22 de febrero de 2017, Juan Esteban Moreno Pachón (14 años), Brayan Andrés Montaña Pulido (17) y Henry Mauricio Castillo Soche (16) desaparecieron, sin dejar rastro, en algún lugar del norte de Bogotá mientras iban a bordo de una camioneta entregando mercados. Hoy, casi cuatro años después, el caso sobre su desaparición y asesinato está cerca de concluir: solo está pendiente la lectura de la sentencia de uno de los seis responsables. ¿Qué fue lo que pasó?

Germán Montaña, padre de Brayan Montaña Pulido, le comentó en ese entonces a la revista Semana, que su hijo, de solo 17 años, era un joven trabajador, amante de la música, especialmente del rap de un intérprete local llamado Samurai (que casualmente moriría asesinado algunos meses después) y las canciones populares de los artistas Yeison Jiménez y Fernando Burbano.

Esa era la primera vez que Brayan acompañaba a sus amigos a entregar mercados, aseguró el padre. Don Germán recordó que, en principio, no le dio el permiso, pero, ante la insistencia del muchacho, aceptó. “Me decía que era para tener plata, para sacar a la novia, llevarla a cine... y pues me convenció”.

Juan Esteban, informaron sus familiares, era un gran aficionado a los carros que quería ser conductor de bus y, que, según su padre, Máximo Moreno, “no tuvo tiempo de ser malo”, pues desapareció con solo 14 años.

Mauricio era el dueño de la camioneta, un vehículo de segunda mano que su papá le compró después de ahorrar durante varios años. “Él siempre me decía, ‘papá, yo el día de mañana que esté trabajando, y ahorre, me voy a comprar una Toyota, esa me gusta”, recordó el padre de Mauricio, Henry Castillo, quien, en septiembre de 2016, le regaló de cumpleaños la camioneta que él joven tanto quería. “Haber comprado ese carro fue una tragedia para toda mi familia”.

Pocos meses después de habérselo regalado a su hijo, desconocidos se robaron el vehículo del frente de la casa de la familia Castillo. Pocas horas después, recibieron una llamada de los delincuentes, que pedían 10 millones de pesos para regresar la camioneta. Con préstamos de familiares y amigos reunieron el dinero y recuperaron el carro.

En ese mismo carro, el joven comenzó a trabajar entregando víveres de un supermercado cercano para ayudarle a sus padres con los gastos. “Era un niño que no tenía maldad alguna, para mí todavía era un bebé”, aseguró María Alejandra Soche, la mamá de Mauricio, en el programa televisivo Cuatro caminos.

El fatídico miércoles cuando desaparecieron, los tres menores se movilizaban en la camioneta Toyota Land Cruiser, propiedad de Mauricio Castillo, llevando mercados a la parte alta de uno de los cerros de la localidad; por la inseguridad que se vivía en la zona, disputada por ‘Los Pascuales’ y ‘Los Luisitos’, dos bandas dedicadas al microtráfico de drogas, y por lo empinado de las calles, eran pocos los que prestaban el servicio de transporte en el sector y los muchachos vieron una oportunidad para ganar algún dinero.

El video de una cámara de seguridad del sector, al que tuvieron acceso a las autoridades, evidenció que a las 6:47 p.m. de ese 22 de febrero, los tres estaban con vida: Mauricio iba conduciendo, Brayan Andrés era el copiloto y Juan Esteban estaba colgado de un extremo del vehículo. Pero a partir de esa hora, no se supo más sobre los jóvenes, desaparecieron.

A comienzos de 2019, en una entrevista para el Canal RCN, Germán Montaña recordó que, a pesar de la preocupación porque su hijo no llegó a casa, decidió darle espera esa noche, convencido de que podría tratarse de una travesura de juventud. Al día siguiente, Brayan seguía sin reportarse, por lo que comenzaron a buscarlo por el barrio, hasta que una de sus sobrinas le anunció que eran tres los niños que habían desaparecido.

Esa misma mañana Henry Castillo fue a la casa de Juan Esteban Moreno a preguntar por su hijo, pero Máximo, el padre, le respondió que “Juanes” tampoco había llegado a la casa. Las familias, que guardaban la esperanza de que sus hijos regresaran, comenzaron a pegar carteles por el barrio y solo notificaron su desaparición a las autoridades una semana después, el 1 de marzo.

El video con los últimos instantes de los menores en la camioneta fue difundido por todos los noticieros televisivos del país, con mensajes de los familiares pidiendo información sobre los muchachos, la alcaldía ofreció una recompensa de 30 millones de pesos y la Policía 10 millones más , pero nadie daba razón de ellos.





¿Dónde están los muchachos?

Dos días luego de la denuncia, es decir, el 3 de marzo de 2016, las autoridades hallaron la camioneta en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Mártires, cerca del centro de la ciudad de Bogotá, en mal estado, con el sistema de navegación desconectado y placas falsas. Sin embargo, contrario a lo que esperaban los padres de los muchachos, tras el hallazgo del vehículo, los investigadores no encontraron a los jóvenes con prontitud.

“Nos dijeron que no había salido nada bueno de la camioneta, que no había ninguna huella ni nada”, recordó Germán Montaña en su entrevista para el programa Cuatro caminos.

Con el paso de los días, los familiares comenzaron a desesperarse. Al borde de las lágrimas, María Alejandra Soche, madre de Mauricio Castillo, se lamentó en una entrevista con el Canal Caracol del lento avance de la investigación. “Las autoridades siempre tienen la misma respuesta: estamos investigando, han hecho varias excavaciones arriba en el cerro pero hasta el momento no han encontrado nada. He ido cada mes a que me den una respuesta y nada”.

Durante meses, padres y allegados realizaron marchas y plantones exigiendo celeridad en las investigaciones, aparecieron decenas de notas de prensa en medios locales y nacionales pero los jóvenes seguían sin aparecer.

En esos momento, las autoridades consideraban tres teorías sobre la desaparición de los jóvenes: un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, una operación de transporte de coca que salió mal y el robo del vehículo.

La primera hipótesis se fue diluyendo, debido a que no había indicios de que alguno de los desaparecidos tuviera vínculo alguno con grupos de delincuencia; la segunda, que apareció en un informe solicitado por el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, postulaba que los muchachos podrían haber estado transportando 10 kilos de cocaína para una de las llamadas “ollas”, donde se consumen drogas, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con esta versión, miembros de uno de los clanes narcotraficantes de la zona habrían convencido a uno de los menores de que utilizara la camioneta para esconder la droga entre los mercados y llevarla a la parte alta del cerro. La misma hipótesis aseguraba que una vez en el sitio de destino, miembros de otro grupo criminal habrían hurtado la cocaína y desaparecido a los muchachos.

“Es de anotar que para el día de los hechos ya las personas que presuntamente iban a cometer la retención y el hurto del vehículo, tienen conocimiento de que en ese día y hora, en ese vehículo, iban a transportar 10 kilos de base de cocaína, que serían distribuidos en distintos puntos de los cerros del norte, conocidos como ollas o expendios de estupefacientes”, se leía en el informe oficial presentado ante la ONU por la oficina de derechos humanos de la Cancillería colombiana, como respuesta a una petición de los mismos familiares, ante lo que consideraban estancamiento de las pesquisas por parte de las autoridades locales.

A pesar de que la directora seccional de la Fiscalía en Bogotá para la época, Carmen Torres, confirmó que la hipótesis principal era “una desaparición que tiene que ver con problemas de narcotráfico”, para Germán Montaña, esas versiones partían de testimonios falsos de “personas mentirosas que van detrás de las recompensas económicas, es un chisme de barrio”. Lo cierto es que, hasta ese momento, nadie tenía claridad de por qué habían desaparecido los muchachos.

Las autoridades ofrecieron un total de 40 millones de pesos por información sobre la desaparición de Brayan Montaña Pulido, Mauricio Castillo y Juan Sebastián Moreno.

Fosas comunes

En agosto de 2017, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia halló una fosa común en un cerro cercano a donde habían visto por última vez a los jóvenes y se prendieron las alertas. “Estuvo el grupo antisecuestro del Ejército, el CTI, antropólogos casi todo un día”, recordó el señor Montaña; sin embargo, tras los análisis genéticos realizados por Medicina Legal se concluyó que no eran los cuerpos de los desaparecidos.

Las autoridades realizaron más de una docena de excavaciones en los cerros del nororiente de Bogotá. Dos años y dos meses desde el día en que dieron con el paradero del vehículo se realizó un nuevo descubrimiento .

El 3 de mayo de 2019, gracias a la información de uno de los implicados en el crimen, Daniel Prieto, quien había sido detenido por porte ilegal de armas, confesó su participación en los hechos y se sometió a la justicia, agentes del CTI rescataron unos restos óseos en Cerro Norte, una zona boscosa en el sector de Usaquén, en el norte de Bogotá.

En ese entonces, en declaraciones a Noticias RCN, Germán Montaña informó que familiares y amigos ya habían hecho una búsqueda en ese sector sin encontrar nada. “Nosotros recorrimos todo eso y aún nos preguntamos cómo es posible que pasamos tan cerca y nunca los vimos”.

En mayo de 2017, una llamada anónima le había anunciado a los padres que los muchachos estaban muertos y que les iban a dejar un mapa en la casa de la familia Castillo con la supuesta ubicación de los cuerpos. “A nosotros nos llega el mapa un viernes y al otro día ya estábamos en los cerros, buscando desde temprano con palas, picas, mas o menos 14 personas fuimos, y del sitio se nos unió mucha gente para ayudarnos”, narró Montaña.

Sin embargo, y a pesar de que buscaron casi todo el día e, incluso, encontraron tres cruces de madera, como estaba indicado en el mapa, no encontraron nada; por eso, cuando la Fiscalía informó del hallazgo de unos cuerpos en cercanías al lugar donde ellos habían buscado, Melissa Moreno, hermana de Juan Esteban Moreno, dudó. “Ahorita nos dicen que estaban encima de la tierra, entonces no sé si fue que tiempo después los pusieron ahí o trataron de desviar la investigación, pero no entendemos por qué, estando tan cerquita, no los vimos, ni sentimos olores ni nada”.

Finalmente, el 10 de mayo de 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó de manera positiva los cuerpos de los muchachos. “Fueron casi 27 meses de búsqueda, de dolor, de sentimientos encontrados. Al final tenemos una respuesta, no era lo que esperábamos, porque uno siempre se lleva la esperanza de encontrarlos vivos, pero ya nos da una paz, una tranquilidad”, declaró, tras conocer los resultados, Germán Montaña, quien pidió justicia para su hijo y sus amigos.

“Han sido dos años demasiado desgastantes, demasaido dolor, demasiada angustia, de no dormir, de no comer, de todos los días pensar en ellos”, aseguró el atribulado padre al canal local CIty TV.

La identificación de los responsables





El 7 de mayo de 2019, el Juez 41 de garantías, envió a cárcel a 3 hombres y 1 mujer, posibles responsables de desaparición de tres menores en el norte de Bogotá.

A partir de la colaboración de Prieto, las autoridades comenzaron a seguir el rastro de la banda criminal, que se dedicaba al robo de vehículos y la distribución de estupefacientes. El 7 de mayo de 2017, el juez 41 de garantías envió a cárcel de Sandra Liliana Cajicá Escarraga, Héctor Medardo Duarte Rodríguez, Brayan Alexander Martínez Muñoz y José Andrés Ceballos Arévalo, como presuntos responsables de la desaparición de los menores; la Fiscalía les imputó los delitos de desaparición forzada, porte ilegal de armas, hurto calificado, receptación y falsedad marcaría. Posteriormente, en el mismo sector de Cerro Norte, fue capturado el sexto implicado, Andrés Garzón Hilarión.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente acusador, los delincuentes hurtaron la camioneta en la que se movilizaban los menores, a quienes obligaron a descender del vehículo y los llevaron a un lugar apartado, les hicieron quitar los cordones de los zapatos, los asesinaron con tiros de gracia y abandonaron sus cuerpos.

“Pudo ser que alguno de los muchachos, por evitar el robo de la camioneta, se opusiera y, estos bandidos que son unos sicarios y no piensan, los hubieran matado” , aseguró en ese entonces Germán Montaña.

En un principio, ninguno de los capturados aceptó los cargo; sin embargo, durante una audiencia del juicio oral, llevada a cabo el 10 de diciembre de 2020, Martínez Muñoz y Duarte Rodríguez decidieron cambiar su versión y realizar un preacuerdo con la Fiscalía.

Los restos óseos de los jóvenes fueron hallados por la Fiscalía el 3 de mayor de 2019. Foto: Fiscalía

Por el triple asesinato ya todos los capturados están condenados. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Brayan Alexánder Martínez Muñoz y a Héctor Medardo Duarte Rodríguez a 17 años y 11 meses de prisión, por su participación en la desaparición y muerte de los tres adolescentes.

Estos dos hombres fueron declarados culpables, en calidad de cómplices, de los delitos de desaparición forzada agravada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado.

Fabián Andrés Garzón Hilarión, otro de los implicados, fue condenado el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 43 años y 6 meses de prisión, por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y hurto calificado y agravado.

Los otros tres condenados son, por complicidad, Sandra Liliana Cajicá Escárraga, quien contactó a Héctor Medardo Duarte Rodríguez, el encargado de conducir el carro tras el robo, y a Brayan Alexánder Martínez Muñoz con el comprador, deberá permanecer tras las rejas 14 años y 9 meses; José Andrés Ceballos, el hombre que compró la camioneta robada por $3.5000.000 y trató de desviar la investigación cambiándole las placas, quien recibió una pena de seis años.

Daniel Prieto, el delincuente que condujo a la Fiscalía al lugar donde reposaban los tres cuerpos, a pesar de su colaboración podría pasar 40 años privado de la libertad, de acuerdo con la sentencia que se leerá el próximo 19 de abril.

