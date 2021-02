Las razones por las que Marbelle y su hija Angie Cardona están distanciadas

La cantante colombiana Marbelle. Foto: @marbelle.oficial

Marbelle dio detalles sobre la ruptura de su relación con su hija adoptiva Angie Cardona, quien a sus 23 años, dio a luz a su primer hijo en julio de 2020. Muchos de sus seguidores le han preguntado por el tema, razón por la cual, a través de las historias de Instagram, respondió diciendo que con Cardona no tiene contacto y que por eso no ha podido conocer a su nieto.

“Como madre tengo que decirles, y creo que las mamás me van a entender, que hay momentos en la vida donde, por más que uno quiera, a veces nos toca hacer un alto en el camino, hacernos a un lado y dejar que ellos experimenten muchas cosas”, contó la cantante a través de la red social.

Algunas versiones afirmaron, durante el año pasado, que la ruptura se habría presentado por la orientación sexual de Angie, quien se declaró abiertamente lesbiana, pero estos rumores fueron desmentidos por la misma intérprete en su Instagram.

“No tiene nada que ver con muchas cosas que me escriben acerca de la orientación sexual. (…) No soy cerrada de cabeza como piensan (…). Desde niñas a mis 2 hijas siempre les dije que iban a ser amadas, respetadas y bien recibidas en casa con su novio o con su novia”, manifestó “La reina de la tecnocarrilera”

A su vez, aseguró que hay una realidad en todo el asunto y que según ella, el distanciamiento se trataría por “pataletas de los hijos en las que a uno le toca ponerse durito y esos caprichos de los hijos que a veces nos alejan”, pero también dijo que la coyuntura de pandemia que vive el país tampoco ha permitido que se de el reencuentro.

Aún así, Marbelle relató en el programa del Canal RCN ‘Lo sé todo’ que sentiría lo que es ser abuela “cuando Rafaella sea madre”. Se trata de su otra hija, y por este comentario se infiere que Angie le haya dicho a sus seguidores que Marbelle no considera que su hijo sea su propio nieto.

“El amor que siento hacia ella es muy grande, así no considere a mi hijo como su nieto”, contó la joven en Instagram en 2020.

Lo cierto es que, Marbelle dijo reciente, también a través de la red social, que “Ella sabe que la amo y amo al bebé”, refiriéndose a su hija Angie .

“¡Yo la amo con mi vida entera! Amo compartir con ella, estar con ella, hablar con ella. Ahorita no podemos estar tan unidas por lo del virus, pero eso pronto cambiará”, aseguró Angie en días recientes en diálogo con el portal digital Pulzo.

Una publicación de Marbelle en Instagram hizo evidente el parecido con su padre

A pesar de que Ignael Ramírez, un policía retirado, es ajeno al mundo del espectáculo, fue noticia tras una publicación de su hija Marbelle, pues, con el pasar de los años, ella cada vez se parece más a él.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores una fotografía que desmitifica el supuesto deterioro de la relación con su padre, después de la muerte de su madre en medio de una cirugía plástica.

Marbelle junto a su padre e hija. Foto: @marbelle.oficial

La artista ha indicado en varios medios de comunicación que la relación con su padre es estable y siempre se ha mantenido en contacto con él, y a pesar de que hace algunos años se radicó en Estados Unidos, trata de hablar lo más seguido posible.

