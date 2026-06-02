Colombia

Crisis fiscal marcará el debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta: estas son sus propuestas económicas

Las diferencias entre ambos aspirantes incluyen desde la transición energética y el combate a la evasión hasta los planes de formalización laboral, en un contexto de presión sobre las cuentas públicas

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Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El 21 de junio, Colombia elegirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial que, más que una disputa ideológica, definirá qué modelo económico intentará corregir un déficit fiscal de 6,4% del PIB en 2025 y cómo se financiarán la salud, la energía, el empleo y la inversión en los próximos años, según sus programas de gobierno y un informe de Anif.

La urgencia fiscal aparece en el centro del debate. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la próxima administración tendrá que hacer un ajuste cercano a 4% del PIB, el más ambicioso en décadas, mientras la primera vuelta dejó una contienda cerrada: De la Espriella obtuvo más de 43% de los votos y Cepeda cerca de 41%.

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Iván Cepeda propone desplazar el peso del extractivismo hacia el agro, la economía popular y una mayor intervención estatal para redistribuir riqueza.

Por su parte, De la Espriella plantea un esquema proempresa, un Estado más pequeño y la reactivación de los hidrocarburos como palanca de expansión.

En su programa, Abelardo de la Espriella plantea un ecosistema proempresa, combatir las economías ilegales y llevar el crecimiento del PIB hasta 7% al año, con un plan de choque que apunta a un ahorro estructural anual de 3,1% del PIB y a un ajuste de $31,8 billones por optimización del Estado.

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Ese recorte incluiría reducción de nómina paralela y fusión de agencias redundantes. También propone fortalecer el Carf para darle “más dientes” frente a los excesos de gasto del Ejecutivo o del Legislativo, estabilizar el déficit en -4,8% del PIB en los primeros 360 días y llevarlo por debajo de -3,5%, con una meta de deuda pública inferior a 55% del PIB para 2030.

Abelardo de la Espriella propone ajuste del Estado, menos impuestos, recorte de nómina y defensa del sector hidrocarburos - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de la Espriella propone ajuste del Estado, menos impuestos, recorte de nómina y defensa del sector hidrocarburos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En materia tributaria, De la Espriella plantea modernizar la Dian con inteligencia artificial para reducir la evasión y simplificar la estructura de impuestos con el fin de incentivar la inversión privada.

Sobre el costo de vida, no fija metas concretas de inflación, pero sostiene que un Estado más pequeño, menos cargas para las empresas y menos trámites reducirían presiones sobre los precios.

Su apuesta más definida está en energía y minería. Propone defender a Ecopetrol como activo estratégico, reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, acelerar campos descubiertos, avanzar en proyectos costa afuera y evaluar yacimientos no convencionales, además de desarrollar minería de oro, cobre, plata y tierras raras.

Colombia tendría reservas probadas de petróleo para siete años, riesgo de déficit de gas hacia 2028 y una caída de 42% en la inversión exploratoria en los últimos cuatro años. Su programa también abre la puerta al fracking, una propuesta que choca con reparos ambientales y con el rechazo de comunidades a industrias extractivas en sus territorios, según el texto fuente.

En salud, De la Espriella propone un plan de choque de $10 billones, revisión trimestral de la ejecución de la UPC por parte de las EPS, restablecer el flujo de recursos para medicamentos y tratamientos, retomar los presupuestos máximos y fijar topes a los costos de administración de las EPS. En pensiones busca fortalecer los fondos privados y reducir el protagonismo de Colpensiones.

Para empleo, ofrece programas cortos de formación en tecnologías de cuarta revolución industrial, bilingüismo, servicios y economía del cuidado, junto con incentivos fiscales a la innovación en educación pública. También propone que, para 2030, la contratación pública opere mediante blockchain.

Iván Cepeda plantea una mayor intervención estatal, reforma tributaria progresiva y transición energética enfocada en renovables - crédito Colprensa
Iván Cepeda plantea una mayor intervención estatal, reforma tributaria progresiva y transición energética enfocada en renovables - crédito Colprensa

Por su parte, Iván Cepeda organizó su propuesta alrededor de una idea de “capitalismo productivo” con base en la revolución agraria, la economía campesina y popular y una redistribución estructural de la riqueza.

Su programa plantea reducir el salario del presidente y de los ministros, ampliar el acceso al crédito y fortalecer organizaciones comunitarias.

En el frente fiscal no fija una meta puntual de déficit, pero defiende la “austeridad republicana”. En su plan de gobierno afirma: “Porque los impuestos no son un castigo: son el aporte solidario que permite que un país avance”, haciendo referencia a una estrategia de mayor recaudo, persecución de la evasión y progresividad tributaria.

Cepeda atribuye parte del deterioro fiscal a decisiones del Congreso que tumbaron leyes de financiamiento. Su enfoque incluye gravar grandes fortunas, reducir exenciones tributarias y redirigir recursos públicos hacia inversión social, una línea que el propio texto relaciona con recomendaciones de misiones de expertos en Colombia.

Su diferencia más marcada con De la Espriella aparece en energía. Cepeda propone prohibir el fracking y la exploración y explotación en yacimientos no convencionales, a los que define en su programa como “prácticas que arrasan con el agua, que fracturan el suelo y el subsuelo, que son poco rentables y que envenenan nuestros territorios”.

En lugar de ampliar los hidrocarburos, prioriza fuentes limpias como la eólica y la solar en regiones del Caribe y modelos de autogestión energética rural. El problema que deja abierto este programa de gobierno, es cómo financiar esa transición en un momento de estrechez fiscal y cómo reemplazar el 15% de los ingresos de la Nación que hoy proviene del sector minero-energético.

En salud, Cepeda propone una transformación estructural para pasar de un modelo de negocio a la garantía de un derecho integral. Prioriza atención comunitaria y domiciliaria, salud mental, fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, sistemas interculturales indígenas y una reorientación de la política de drogas y seguridad hacia la salud pública.

En pensiones, plantea fortalecer Colpensiones, ampliar cobertura para trabajadores informales y reconocer el trabajo de cuidado, sobre todo de mujeres cuidadoras. En empleo, busca convertir la reforma laboral en política efectiva, impulsar un salario mínimo vital, una nivelación salarial progresiva y una nueva ley para veteranos, según el texto fuente.

Anif advierte que salud, energía e informalidad condicionarán al próximo gobierno

La utilización de ahorros pensionales para cubrir pagos presentes debilita el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y adelanta el agotamiento de reservas para el retiro, advirtió Anif
Anif advierte que el próximo presidente deberá enfrentar rezagos en infraestructura, crisis fiscal y desafíos de liquidez en el sistema de salud - crédito Anif

El Centro de Estudios Económicos de Anif sostiene que la próxima administración enfrentará retos simultáneos en fiscalidad, salud, energía, infraestructura y empleo. El centro de pensamiento señaló que, junto con otros miembros de la iniciativa Colombia Progresa 2630, revisó las propuestas de ambos candidatos con el objetivo de contribuir al debate público “con evidencia y análisis técnico”, según el texto fuente.

En política fiscal, Anif advierte un deterioro que obliga a combinar recortes de gasto y fortalecimiento del recaudo. Según el informe, De la Espriella responde con reducción drástica del gasto y simplificación tributaria, mientras Cepeda prioriza progresividad, tributación a grandes fortunas e inversión social bajo la estrategia de austeridad republicana.

En salud, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras subraya problemas de liquidez, deudas crecientes de las EPS y aumento de tutelas. De la Espriella propone mantener la intermediación financiera y fortalecer la red hospitalaria, mientras Cepeda plantea eliminar esa intermediación, girar recursos de forma directa a hospitales y ampliar la cobertura rural.

El informe también destaca rezagos en infraestructura y riesgos de desabastecimiento energético por dependencia hídrica y retrasos en proyectos. En ese terreno, De la Espriella favorece APP, concesiones privadas e hidrocarburos y gas como puente; Cepeda impulsa transporte rural, electrificación y transición hacia renovables, según el texto fuente.

Sobre el mercado laboral, Anif recuerda que Colombia mantiene una informalidad superior a 55%. De la Espriella ofrece incentivos a la inversión privada, menos cargas regulatorias y formación tecnológica; Cepeda propone formalización, ampliación de derechos e inclusión de jóvenes y mujeres mediante programas como “Te pagamos por estudiar”.

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