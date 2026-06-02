De la Espriella arremetió contra manifestantes del Pacto Histórico por bloquear el bus de la selección Colombia: “Levantan banderas guerrilleras”

Los hechos ocurrieron el lunes 1 de junio de 2026, en la que la selección Colombia enfrentó a Costa Rica previo a su participación en el Mundial de la FIFA - crédito @bacano_andres/X

El bus de la selección Colombia quedó rodeado por manifestantes en el centro de Bogotá tras el partido amistoso de despedida frente a Costa Rica, disputado en El Campín el primero de junio, rumbo al Mundial 2026, en medio de una movilización que generó bloqueos en la zona y afectó la movilidad.

Las imágenes mostraron al vehículo detenido y rodeado por personas, lo que generó versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Algunos usuarios afirmaron que el bus se había sumado a la marcha, mientras otras versiones indican que quedó atrapado en el bloqueo y que su paso fue impedido por la concentración de manifestantes.

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Frente a esto, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente a través de su cuenta en X, donde se dirigió a sectores vinculados a las campaña de Iván Cepeda y elevó el tono de su mensaje político.

En su publicación afirmó que “las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan”, señalando además que lo ocurrido con el bus de la Selección en Bogotá “es lo que quieren hacerle al país”.

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El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reaccionó en redes sociales al incidente del bus de la Selección Colombia, vinculando el hecho con la coyuntura política y cuestionando a sectores asociados a las movilizaciones en el centro de Bogotá - crédito Abelardo de la Espriella/X

Según escribió, esos grupos “no alientan a nuestros jugadores: los insultan” y “no usan nuestra camiseta: quieren prohibirla”, en una narrativa en la que vinculó directamente el incidente con la contienda electoral.

En el mismo mensaje, De la Espriella añadió que, a su juicio, los manifestantes “levantan banderas guerrilleras, no la de Colombia” y acusó a los candidatos de representar “los verdaderos enemigos de la Patria, los rivales a vencer”.

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El aspirante presidencial insistió en que su campaña seguirá defendiendo lo que denomina la “Patria Milagro”, asegurando que protegerán la bandera, la democracia, la libertad y la Selección Colombia.

El bus de la Selección habría quedado atrapado de manera temporal durante una movilización en el centro de Bogotá que reunía a simpatizantes del candidato Iván Cepeda, colectivos sociales y organizaciones juveniles. La marcha avanzaba por corredores del centro histórico, lo que generó bloqueos parciales, congestión vehicular y la intervención de autoridades para controlar la movilidad.

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El vehículo deportivo terminó rodeado por manifestantes, algunos de los cuales habrían colocado afiches políticos en su entorno, lo que intensificó la controversia.

El bus de la Selección Colombia quedó atrapado en medio de las protestas este lunes primero de junio en Bogotá por parte de simpatizantes al candidato Iván Cepeda. - crédito @thesithobito/X

En redes sociales circularon múltiples interpretaciones del hecho, incluyendo la versión de que el bus habría hecho parte de la movilización, algo que no ha sido confirmado por las autoridades ni por los reportes periodísticos.

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Por el contrario, versiones iniciales señalan que el conductor utilizó el pito del vehículo como mecanismo para intentar abrir paso entre la multitud y continuar su recorrido, lo que posteriormente fue malinterpretado en algunos videos difundidos en plataformas digitales.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) intervino con un pronunciamiento en el que reiteró que los símbolos del equipo nacional no deben ser utilizados con fines políticos o electorales.

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La entidad explicó que, aunque la camiseta es de libre adquisición y puede ser usada por cualquier ciudadano, no existe autorización para su utilización en actividades proselitistas.

La Federación también recordó que en ocasiones anteriores ha actuado frente al uso comercial indebido de sus marcas, aunque precisó que en el ámbito político no tiene facultades para restringir el uso de prendas de acceso público.

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Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

Sin embargo, insistió en que la Selección Colombia debe ser entendida como un símbolo de unidad nacional que no puede ser arrastrado a disputas partidistas, especialmente en momentos de alta tensión electoral: “La Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjeropuede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”.

En su comunicación, la FCF lamentó que la camiseta y los elementos del equipo se vean involucrados en controversias ajenas al deporte y reiteró su llamado a preservar la neutralidad de la Selección frente a cualquier tipo de confrontación política.

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La entidad insistió en que ha solicitado en varias oportunidades evitar el uso de sus símbolos en campañas, precisamente para proteger su carácter deportivo y su valor de representación nacional: “Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”.