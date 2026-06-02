Colombia

Día del Padre cambia de fecha en Colombia: Fenalco anunció el nuevo día de la celebración por segunda vuelta de las elecciones

El gremio de los comerciantes confirmó que la conmemoración se adelantará una semana para evitar que coincida con la segunda vuelta presidencial y aprovechar el auge de actividades asociadas al fútbol

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Un hombre, un anciano, un niño y una niña sentados alrededor de una mesa de picnic con comida y regalos, riendo bajo un cartel de 'Feliz Día del Padre'.
Fenalco adelantó el Día del Padre al 14 de junio en Colombia para evitar la coincidencia con la segunda vuelta presidencial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 llevó a Fenalco a ratificar que el Día del Padre en Colombia se promoverá el 14 de junio, una semana antes de la fecha comercial habitual, para evitar la coincidencia con la jornada electoral y aprovechar un mes marcado por el Mundial de Fútbol y la participación de la selección Colombia, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco.

“Tras quedar oficialmente definida la segunda vuelta presidencial para el próximo 21 de junio, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, ratificó el llamado que había realizado semanas atrás para que las familias colombianas celebren el Día del Padre el domingo 14 de junio”, se observa en el comunicado emitido por el gremio.

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Las categorías directamente ligadas al Mundial podrían crecer cerca de 25% frente a un junio y julio habituales, según estimaciones preliminares del gremio de los comerciantes.

Ese cálculo abarca productos y servicios asociados a reuniones para ver partidos, en un contexto en el que, de acuerdo con reportes de afiliados al gremio, los hogares colombianos ya comenzaron a reasignar parte de su presupuesto hacia ese consumo.

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El comercio colombiano prevé un crecimiento del 25% en ventas durante el Mundial de Fútbol, impulsado por la celebración anticipada del Día del Padre - crédito Fenalco
El comercio colombiano prevé un crecimiento del 25% en ventas durante el Mundial de Fútbol, impulsado por la celebración anticipada del Día del Padre - crédito Fenalco

Bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”, comerciantes, restaurantes, centros comerciales, bares y marcas concentrarán promociones, actividades y experiencias especiales durante el fin de semana del puente festivo, según Fenalco.

La intención es que las familias celebren con anticipación una de las fechas de mayor movimiento para el comercio.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó la lógica de la decisión en una declaración difundida por el gremio: “Tal como lo habíamos advertido, la confirmación de la segunda vuelta presidencial para el 21 de junio hace aún más pertinente anticipar la celebración del Día del Padre. Tendremos un mes lleno de emociones, con el Mundial de Fútbol, la participación de la Selección Colombia y una jornada electoral decisiva para el país. Por eso queremos que las familias tengan un fin de semana dedicado exclusivamente a compartir y homenajear a los padres colombianos”.

El gremio había anticipado semanas atrás esa posibilidad y la confirmó después de que se oficializó que habría segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio. Para el gremio de los comerciantes, la coincidencia entre la fecha comercial tradicional y una elección presidencial de segunda vuelta vuelve más pertinente adelantar la conmemoración.

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios en Barranquilla, Fenalco presentó cifras preocupantes sobre la percepción empresarial - crédito @FenalcoNacional/X
Las familias colombianas ya reasignan su presupuesto hacia productos y servicios ligados al Mundial de Fútbol y las celebraciones familiares, según afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal - crédito @FenalcoNacional/X

El contexto de junio también pesa en la decisión. Según el gremio, el país ya vive un ambiente marcado por la expectativa mundialista, que se suma al interés por la participación de la Selección Colombia y a la programación de las finales del fútbol profesional colombiano durante los primeros días del mes.

Fenalco sostiene que la cuenta regresiva hacia el Mundial ya modifica los hábitos de consumo de los hogares colombianos. De acuerdo con reportes de sus afiliados, las familias destinan una parte importante de su presupuesto a productos y servicios vinculados con reuniones para seguir los partidos.

“La cuenta regresiva rumbo al Mundial ya está generando cambios en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. De acuerdo con reportes de afiliados a FENALCO, las familias comienzan a destinar una parte importante de su presupuesto a productos y servicios asociados con las reuniones para ver los partidos”, se observa en el comunicado de Fenalco.

Entre los rubros que el gremio identifica como dinamizadores del consumo aparecen alimentos, bebidas, restaurantes, bares, vestuario, calzado, artículos promocionales como el álbum Panini, tecnología, televisión por suscripción y entretenimiento. A eso se añade el efecto de las finales del fútbol profesional colombiano, que, según la agremiación, elevarán la demanda de bienes asociados con encuentros entre amigos y familiares.

Un padre sonriente con una cesta de compras mira a su hija que sostiene un vestido, mientras su hijo se prueba un sombrero en una tienda de ropa.
FENALCO destaca que el Día del Padre, adelantado por las elecciones, busca liberar la celebración familiar y aprovechar la emoción del Mundial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las categorías con mayor movimiento incluyen snacks, pasabocas, gaseosas, refrescos, aguas saborizadas, carnes frías, quesos, panificados y bebidas para compartir durante los partidos, según el gremio. También se prevé un aumento de actividad en centros comerciales, restaurantes y establecimientos gastronómicos que preparan propuestas especiales para los aficionados.

Cabal resumió ese efecto en otra declaración: “El fútbol tiene una capacidad única para movilizar emociones y generar espacios de encuentro. Cada Mundial transforma la rutina de los hogares, impulsa el consumo recreativo y fortalece actividades relacionadas con el entretenimiento, la gastronomía y el comercio. Este año tendremos además el ingrediente especial de celebrar el Día del Padre en medio de esa gran fiesta deportiva”.

Con ese panorama, el comercio colombiano espera que el próximo 14 de junio se convierta en el gran fin de semana para celebrar a papá, compartir en familia y acompañar la pasión por el fútbol durante las semanas siguientes, según Fenalco.

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