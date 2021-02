Valentina Lizcano revela con tierna foto el sexo del bebé que espera

En septiembre de 2014, Valentina Lizcano tuvo su primer hijo. Foto: redes sociales

Valentina Lizcano por estos días disfruta de su segundo embarazo con tiernas fotos que publica a través de sus redes sociales. Precisamente, en su más reciente publicación, le dio la sorpresa a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: se trata de una niña.

La noticia de su embarazo fue algo que desde el inicio quiso mantener en privado, pero cuando su barriguita la empezó a delatar, decidió publicar una fotografía de su ecografía en su cuenta de Instagram, con la que su embarazo fue confirmado.

La actriz tiene una relación con Giulio Iannelli, un empresario italiano con quien mantiene un lazo afectivo desde 2019. Las publicaciones de Lizcano sobre su embarazo se llenan a diario de halagos de sus seguidores, que hoy ascienden a más de 1′500.000 internautas.

En la fotografía donde revela el sexo de su bebé, se le ve sonriente y llena de tiernos detalles alusivos al género de la pequeña.

“Si explotamos el globo y nos reunimos por zoom y WhatsApp con la familia de todas partes, fue muy emocionante para @salvadorleyvalizcano por ahí tengo el video que fue un total desastre hermoso, no servimos para eso de grabar y traducir y luego mostrarlo ... pero si queremos compartirles la felicidad tan grande”, escribió la actriz en su publicación.

También agregó: “YO SABIA desde antes de que me confirmaran que estaba en embarazo, siempre mis sueños me adelantan estas noticias, pero pues esperamos y efectivamente, viene en camino la princesa de mi corazón la que me va a enseñar y recordar tantas cosas y reafirmar mi amor por el femenino, aquí estamos mi muñequita esperándote con el corazón llenito de amor para ti”.

A su vez dijo que, “Si recuerdan que el último año me enfoqué mucho en mi niña interior? Bueno nada es coincidencia y Dios tiene sus planes perfectos , yo solo me acomodo y disfruto de este viaje”.

Los comentarios de sus seguidores fueron de apoyo y de felicitaciones para la artista, conocida por participar en el reality “Protagonistas de Novela”, del canal RCN.

“Omg!!!!!! Ya me puedo imaginar esa felicidad de todos! El papá caerá rendido a ese amor! Tu tendrás una parcerita por siempre! Llegó para completar el amor de todos”; “Mil felicidades. Que hermosa, va ser igual de linda a ti. Gotitas de amor y chispitas de Alegría”; “Felicidades, las hijas si que nos hacen pensar y sentir lo femenino”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores de la actriz.

Lizcano responde a quienes la critican por tener hijos con hombres diferentes

Valentina no se resistió al reto que actualmente están realizando muchos influenciadores y famosos en sus redes sociales respondiendo afirmaciones con ‘verdadero’ o ‘falso’, pero la actividad de la colombiana terminó en un llamado de atención para todos aquellos que critican a las madres solteras.

La actriz y presentadora caleña, conocida por su estilo de vida saludable y su sinceridad a la hora de responder a las críticas no perdió la oportunidad de dar una lección a quienes cuestionan su comportamiento solo porque el hombre del que está embarazada no es el mismo padre de su primer hijo Salvador.

“¿Te llevas bien con el papá de Salvador?”, le preguntaron a la actriz en sus historias de Instagram, a lo que ella aclaró que no se lleva ni bien ni mal con él, pues no tiene realmente una relación con Leyva. “Traté por mucho tiempo tener una buena relación con él, pero no. No tengo ni buena ni mala, simplemente no tengo relación con él”, recalcó.

Ante esta afirmación, los seguidores de Lizcano empezaron a cuestionarse sobre la relación de Salvador con su padre, asumiendo que como ella decía que no tenía ninguna relación con Leyva, entonces el niño tampoco. “¿Salvador ya no habla ni ve a su padre?”, le preguntaron enseguida a la caleña.

Lizcano aseguró que decir eso sería una mentira, “jamás le he prohibido al niño o al papá verse”. Después de un rato, la presentadora caleña apareció nuevamente en sus historias asegurando que muchos la estaban cuestionando porque el papá del hijo que está esperando no es Ricardo Leyva. “Sí, así como los hombres, yo también tengo derecho a rehacer mi vida y soy una mujer responsable que a cada uno de sus hijos le tiene un papá”, fue la respuesta de Lizcano, pero no se quedó ahí.

Aparentemente, los comentarios que empezó a recibir la presentadora eran críticas por haberse separado del padre de su primer hijo y estar esperando ahora un bebé, de otro hombre.

“Es bien loco como se afectan por el tema. Un hombre puede tener un hijo, creer que se enamoró de alguien, fallar y empezar de nuevo. A una mujer la sociedad no se lo aplaude, al contrario, te crucifican, no puedes volver a creer en el amor ni querer tener otro hijo”, respondió la actriz.

