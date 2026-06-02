Colombia

Abelardo de la Espriella le lanzó advertencia a Gustavo Petro tras el anuncio de que no reconocería las elecciones en primera vuelta: “Mucho cuidado con lo que estás haciendo”

El candidato respondió a los cuestionamientos del jefe de Estado sobre presuntas irregularidades en la jornada del 31 de mayo, asegurando que se busca desprestigiar el proceso y sembrar dudas sobre la transparencia del sistema

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Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por los resultados electorales del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

La controversia electoral en Colombia sigue escalando tras las polémicas publicaciones en X del jefe de Estado, Gustavo Petro, quien desconoce los resultados electorales de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, donde el abogado y aspirante Abelardo de la Espriella sacó 10.361.499 de votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 9.688.361, pasando los dos a una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

En un pronunciamiento el 2 de junio, Petro presentó lo que llamó “bases comprobadas del posible fraude” y aseguró que puede entregar pruebas a la autoridad competente.

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El presidente afirmó: “No reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”. Argumentó que el registrador se negó a entregar el código fuente del sistema, requisito fundamental según una sentencia de 2018 del Consejo de Estado, que declaró vulnerable dicho software.

Petro detalló que el software electoral fue alterado dos veces el 26 de mayo de 2026, cinco días antes de los comicios. Según su relato, las modificaciones se registraron a la 1:21:35 p. m. y a las 7:21:13 p. m., afectando el censo electoral y el número de puestos y mesas de votación.

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A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X
A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

El diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas”, indicó. El censo oficial de 41.421.973 electores fue incrementado en la base de datos Divipol hasta 42.307.373. Petro denunció que “la diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

El mandatario afirmó que la cantidad de puestos de votación aumentó de 13.742 a 14.438, según el software analizado, lo que representa 696 lugares adicionales. Además, en el registro oficial figuraban 120.527 mesas, pero en la información de Divipol aparecieron 122.020, una diferencia de 1.493 mesas.

No posiblemente han sido escrutadas”, advirtió Petro, quien reiteró que puede probar ante la autoridad competente cada uno de estos hechos.

Petro también señaló que en el conteo de los hermanos Bautista existen 5.300 mesas donde se superaron los 300 votos, límite máximo permitido en jornada electoral, y varios registros alcanzan hasta 700 votos.

En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”, explicó. Finalizó su intervención asegurando que entregará toda la información a las entidades encargadas para su verificación.

Abelardo de la Espriella denunció supuesto plan de Gustavo Petro e Iván Cepeda para “robarse la voluntad popular” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció supuesto plan de Gustavo Petro e Iván Cepeda para “robarse la voluntad popular” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante estas declaraciones, el abogado y candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella respondió también en X, donde acusó a Petro de intentar “robarse las elecciones”.

Según De la Espriella, el mandatario busca desacreditar el proceso y sembrar dudas sobre la transparencia. “Ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del sistema electoral. Esa postura es falsa”, afirmó. Solicitó a las misiones de observación electoral pronunciarse sobre la legitimidad del proceso, asegurando que han estado al tanto de cada etapa.

De la Espriella sostuvo que la campaña oficialista habría recurrido a la compra de votos, particularmente en la Costa Atlántica, donde, aseguró, se distribuyeron recursos públicos para favorecer a su adversario.

“Ha salido a hacer la mayor compra de votos en la historia de Colombia. Ha repartido dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región”, denunció.

Abelardo de la Espriella rechazó acusaciones de fraude por parte del presidente Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella rechazó acusaciones de fraude por parte del presidente Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato añadió que durante la última semana de campaña, Petro habría viajado para respaldar a Iván Cepeda, a quien calificó de “marioneta”. Explicó que, tras la votación y al verse superado en resultados, el expresidente optó por desconocer el resultado de las urnas, instrucción que, sostuvo, también recibió la campaña de Cepeda.

De la Espriella aseguró tener información de inteligencia sobre la preparación de un posible estallido social, impulsado por jóvenes, participantes de la minga indígena y otros sectores.

“Ya empezaron a salir a las calles”, señaló, y reiteró la denuncia de una compra masiva de votos en el Caribe colombiano. “Hoy aparece diciendo que tiene ‘datos’ para desprestigiar la elección”, lamentó.

“La democracia está en riesgo. Cepeda y Petro tienen un plan para desconocer el resultado electoral y robarse la voluntad popular. No se lo vamos a permitir”, concluyó De la Espriella, quien dirigió un llamado a la comunidad internacional y a las Fuerzas Armadas, asegurando que “son fieles a la Constitución, no a ti”, en referencia a Petro. Por último, exigió a los órganos de control que se pronuncien ante lo que considera una situación crítica para la institucionalidad.

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