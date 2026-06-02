Medellín busca que el tango se convierta en Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito

La postulación oficial se realizará en el mes de julio con el apoyo de la ciudadanía - crédito Alcaldía de Medellín

La postulación del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito ha movilizado a cerca de mil habitantes de Medellín, quienes buscan consolidar el reconocimiento de este género musical y sus diversas manifestaciones en la ciudad.

La convocatoria, impulsada por la Alcaldía de Medellín y respaldada por el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico, reúne a artistas, gestores culturales y ciudadanos en torno a la preservación del legado tanguero.

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La propuesta, que será presentada a mediados de julio ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, incluye un diagnóstico sobre la presencia del tango en los barrios, las comunas y los corregimientos. El documento identificará las comunidades involucradas y expondrá los argumentos que fundamentan la solicitud de ingreso en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Medellín.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, el secretario Santiago Silva Jaramillo ha reiterado la invitación a que más personas se unan con su firma a la postulación: “Hasta la fecha, cientos de personas, entre ciudadanos, artistas, cultores y gestores del tango, han respaldado con su apoyo esta iniciativa que reconoce la importancia de este género musical en los barrios, las comunas y los corregimientos de la ciudad”, explicó el funcionario.

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La iniciativa destaca el compromiso de los promotores culturales y de la comunidad tanguera para proyectar a Medellín como referente nacional en el género. Bailarines, músicos e investigadores forman parte activa en la elaboración del expediente técnico y en la organización de actividades que visibilizan la diversidad de expresiones asociadas al tango.