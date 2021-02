El actor colombiano Jorge Cárdenas podría ser candidato al Senado por el Centro Democrático

El actor colombiano Jorge Cárdenas. Foto: Archivo particular.

Hace un mes, el exsenador Álvaro Uribe Vélez afirmó que le gustaría ver al actor colombiano Jorge Cárdenas en la arena política, y aunque no se había constatado la intención de Cárdenas de hacer parte del ámbito legislativo del país, en horas de la mañana de este martes, Blu Radio indicó que una fuente del Centro Democrático había asegurado que el artista aceptó la propuesta de Uribe y se lanzará al Senado por el mismo partido político.

“A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”, había manifestado Uribe en entrevista con la FM Radio.

En las declaraciones entregadas al mismo medio, el exsenador afirmó en ese entonces que ya había tenido conversaciones previas con dichos personajes para convencerlos de ingresar al Centro Democrático, “hay personas de opinión con las que he hablado ojalá resuelvan entrar al Senado”, indicó Uribe.

De hecho, en la mañana de este martes, de acuerdo con Blu Radio, una fuente del partido le señaló a la emisora que a Cárdenas se le había ofrecido una candidatura al Senado en la lista del próximo año, la cual él aceptó. Aún así, según el medio, se desconocería aún en qué posición estará el actor colombiano.

Sin embargo, la misma emisora indicó que había consultado con el propio Cárdenas si efectivamente los colombianos lo verían como candidato al senado el próximo año, a lo que de acuerdo con el medio, el actor no confirmó ni desmintió su candidatura, no obstante el artista resaltó según Blu Radio, “que siente un interés por la política, y que admira al Centro Democrático y al expresidente Uribe ”.

Al respecto de la noticia, a través de sus redes sociales, el actor colombiano señaló que la historia había sido cambiada y también “adornada con comentarios amarillistas”, sin embargo, tampoco dio más detalles sobre sí su candidatura al Senado de la República era o no oficial.

“ Increíble lo que sucede con Blu Radio. Me llama un “periodista” a preguntarme sobre la verdad de la propuesta al Senado y, aún respondiéndole personalmente, cambia la historia y las fechas. Además adorna su nota con amarillistas comentarios. Así son. ”, expresó Cárdenas a través de su cuenta de Twitter.

Jorge Cárdenas se pronuncia sobre sí será candidato al Senado en el 2022. Foto: Twitter Jorge Cárdenas.

¿Y quién es Jorge Cárdenas?

Jorge Cárdenas Londoño es un actor y músico colombiano nacido en Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, más conocido por su participación en la telenovela de los años 90 ‘Las Juanas’, y su reciente participación en la producción nacional ‘La Ley del Corazón’.

Además es distinguido por estar casado con la también actriz colombiana Ana Lucía Domínguez, recordada por interpretar los papeles de Ruth Uribe, y Lidia Reyes en la novela nacional ‘Pasión de Gavilanes’.

En los últimos años Cárdenas ha sido visto muy activo al pronunciarse públicamente a través de redes sociales sobre temas políticos, y de acuerdo con varios sectores y usuarios se le ha considerado como un activista del uribismo.





