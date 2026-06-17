UIAF denunciará a 168 personas y empresas por presunto desfalco a la salud; detectan 45 millones de facturas sin sustento

Wilmar de Jesús Mejía anunció la radicación de una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores involucrados en un "entramado criminal" que desfalcó recursos del sistema de salud, afectando a una EPS con 3.5 millones de usuarios. - crédito presidencia

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra aproximadamente 168 personas y empresas que, según una investigación de inteligencia financiera, harían parte de una estructura que habría desviado recursos destinados al sistema de salud colombiano.

El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Wilmar de Jesús Mejía, durante el Consejo de Ministros televisado de este martes 16 de junio, donde reveló detalles de un informe de más de 130 páginas que documenta las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos del sector.

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De acuerdo con el funcionario, la investigación permitió identificar un supuesto entramado que estaría involucrado en delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.

“Es la primera vez que un director de la UIAF, el día de mañana (17 de junio), se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura, soporte, para desfalcar los recursos de la salud”, afirmó Mejía durante la sesión del Gobierno nacional.

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La UIAF aseguró que identificó cerca de 45 millones de facturas sin sustento dentro de su investigación sobre el sistema de salud. - crédito Europa Press

Detectan 45 millones de facturas sin soporte

Uno de los hallazgos más relevantes expuestos por la UIAF está relacionado con la identificación de 45 millones de facturas sin sustento, las cuales habrían sido ingresadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Según explicó Mejía, el análisis permitió establecer la existencia de una compleja red de personas y organizaciones que presuntamente participaron en la movilización irregular de recursos públicos.

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“encontramos y logramos identificar a 83 profesionales dedicados a la contaduría que fungen de contadores, pero también de revisores fiscales, y es por allí por donde comienza a tejerse toda esta red dedicada al desvío de activos”, señaló el director de la UIAF.

El funcionario sostuvo que estas personas ya fueron plenamente identificadas y que algunas tendrían vínculos directos con el manejo de recursos provenientes del sistema de salud.

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EPS, representantes legales y entidades financieras bajo la lupa

La investigación también permitió identificar a 17 EPS con vínculos societarios y beneficiarios finales relacionados con la presunta red, así como a 25 personas naturales que habrían ejercido funciones como representantes legales, principales y suplentes, además de integrantes de juntas directivas.

De igual manera, la UIAF reportó la identificación de 43 personas jurídicas, dentro de las cuales figurarían tres entidades financieras.

De acuerdo con la hipótesis expuesta por la entidad, algunas de estas estructuras empresariales habrían sido creadas para facilitar el movimiento de recursos entre EPS, IPS y cuentas bancarias tanto en Colombia como en el exterior.

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“Estamos hablando de cómo unas personas naturales, junto con sus esposas, hijos y allegados, crearon conglomerados empresariales controlados estratégicamente para movilizar recursos de las EPS hacia las IPS y posteriormente hacia cuentas nacionales e internacionales”, indicó Mejía.

Wilmar de Jesús Mejía, director de la UIAF, anunció la presentación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud. - crédito Ovidio González/Presidencia

Recursos habrían llegado a cuentas en Estados Unidos

Otro de los aspectos destacados por el director de la UIAF tiene que ver con el presunto traslado de recursos del sistema de salud hacia el extranjero.

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Según explicó, la entidad viene trabajando con el FBI de Estados Unidos para rastrear el destino de parte de estos recursos, que habrían terminado en cuentas ubicadas en ese país.

Mejía aseguró que dos personas concentran movimientos financieros cercanos a 20.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a operaciones en efectivo, situación que dificulta la trazabilidad de los fondos.

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“Solo dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos, de los cuales el 50% son movimientos en efectivo que no sabemos de dónde están apareciendo”, manifestó.

El presidente Gustavo Petro señaló que la investigación involucra a Coosalud EPS y otros actores del sector salud. - crédito Colprensa y Luisa González/REUTERS

Petro menciona a Coosalud y a otros actores del sector

Durante la misma intervención, el presidente Gustavo Petro afirmó que dentro de las entidades mencionadas en la investigación se encuentra Coosalud EPS, además de otras EPS que también serían objeto de análisis por parte de las autoridades.

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El mandatario sostuvo que detrás del presunto entramado estaría uno de los mayores operadores de medicamentos del país, cuyos negocios alcanzarían cifras cercanas a los 35 billones de pesos en contratos relacionados con medicamentos.

Asimismo, aseguró que las autoridades han detectado que cerca de 5 billones de pesos de recursos públicos destinados a la salud se encontrarían en fondos internacionales, incluidos algunos ubicados en Estados Unidos.