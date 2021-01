El inicio de la Liga Femenina de 2021 sería en julio

Independiente Santa Fe se enfrentó contra el América de Cali en el estadio El Campín, en el juego de vuelta de la final de la Liga Femenina 2020. (Cortesía Dimayor)

En la tarde del 29 de enero, el programa de fútbol nacional El VBar de Caracol Radio informó, a través de su cuenta de Twitter, que la Liga Profesional de Fútbol Femenino ya tiene establecida su fecha de inicio para este año, la cual sería en julio.

Según el programa, aún no se conoce el formato bajo el que se realizará el campeonato, pues al parecer este sería definido por un comité de competencia de la Dimayor, que también definirá los equipos que estarán presentes en la competencia.

La emisora informó que, hasta ahora lo que se conoce sobre la participación en justas deportivas internacionales de los equipos colombianos de fútbol femenino se refiere a la Copa Libertadores, torneo que se llevará a cabo en Argentina entre el 5 y el 21 de marzo. Allí se enfrentarán Independiente Santa Fe vs. América de Cali, campeón y subcampeón, respectivamente, de la liga BetPlay femenina.

Santa Fe, bicampeonas de la liga BetPlay femenina

En diciembre del año pasado, terminó el torneo femenino de la Liga BetPlay que se jugó sin público y después de meses complicados, producto de la pandemia del covid-19.

Sin embargo, el 13 de diciembre luego de superar al América de Cali 2-0, el equipo femenino de Santa Fe logró llevarse por segunda ocasión el título de la liga BeatPlay en su categoría. Las leonas fueron el equipo más fuerte durante todo el torneo y las que mejores resultados obtuvieron a lo largo de la competencia.

De acuerdo con El Espectador, las jugadoras del equipo capitalino fueron superiores en organización de juego, lo que hizo que las escarlatas no lograran ni una oportunidad de gol.

El primero gol de las leonas llegó empezando el encuentro después de una acción por la banda derecha gracias al tanto de Fany Gauto, que metió la pelota gracias a una asistencia de Ysaura Viso.

En el minuto 47, la jugadora Nubiluz Rangel de Santa Fe aprovechó una pelota quieta y logró conectar con la pelota en el área, enviándola al fondo de la red poniendo así el 2-0. Las jugadoras más importantes para este segundo título fueron Ivonne Chacón y Kena Romero que constantemente complicaron al América.

Presidente de la Dimayor puso en duda la realización de la Copa América

El pasado 4 de enero el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló sobre la posible cancelación de la Copa América, en entrevista con el equipo de El Carrusel Caracol.

“Todavía no se ha confirmado si se va a realizar la próxima Copa América, porque Conmebol no quiere tener el campeonato sin público; es necesario que la gente esté en las tribunas. Si la determinación que toman es no hacer el torneo, tenemos más tiempo, hasta junio y julio, para terminar la Liga BetPlay - I”, explicó en la emisora.

El directivo, que también hace parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), señaló que están desarrollando un plan con el fin de amortiguar los golpes de la emergencia sanitaria. “Venimos adelantando un trabajo en el escenario de la pandemia, en 2021, planeando la peor situación para poder prepararnos. Tanto los jugadores, como los entrenadores, sus cuerpos técnicos y los clubes tienen que empezar a pensar en un presupuesto muy diferente al que tenían antes. Esta situación que vivimos va a dejar secuelas; de hecho, ya la confederación tuvo que hacerle frente a situaciones complicadas”, agregó.

