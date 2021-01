Toque de queda en Cali va de 11 p.m. a 5 a.m. y no será continuo: pico y cédula y pico y placa se mantienen

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali Colprensa

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció este miércoles en la noche que la ciudad mantendra el toque de queda nocturno hasta el 1 de febrero. Las medida, junto con la ley seca, se mantendrán desde este miércoles 27 de enero hasta el martes 2 de febrero de 11:00 p.m. a 5:00 a.m., anunció Ospina. El pico y cédula seguirá funcionando igual.

Ospina añadió que la medida se toma para no impactar de manera negativa a la economía de la ciudad que ha sido golpeada por la pandemia y sus restricciones: “no haremos toque de queda continuo porque nuestra economía no lo soportaría. Además explicó que empezará a las 11:00 p.m. porque en espacios donde se cosume licor y se quitan los tapabocas, hay mayor contagio y anunció una cumbre de expertos en compañía con los alcaldes de Yumbo, Palmira y Jamundí el próximo viernes a las 11:00 a.m. por el flujo de personas que se movilizan, factor que podría implicar un aumento de contagios.

Frente al porcentaje de camas de Unidad de Cuidados Intensivos que la Secretaría de Salud mantiene en un 95 por ciento de ocupación, el mandatario las calificó como estables, aunque no hayan podido disminuir su ocupación. “No hemos logrado reducir la alta ocupación que tenemos desde hace varios días, dado que hay pedidos de permanencia en cuidados intensivos prolongado, pero hemos logrado reducir un poco el número de demandas por día”, afirmó.

Así las cosas, las medidas se mantienen así:

Pico y cédula:

La medida sigue como venía: los días par pueden entrar a establecimientos comerciales y entidades bancarias las cédulas terminada en impar (1, 3, 5, 7 y 9) y los días impar pueden entrar las cédulas terminadas en par (2, 4, 6, 8 y 0).

Pico y placa:

Desde el pasado 18 de enero hubo rotación y hasta este viernes corría la medida con comparendos pedagógicos para carros particulares, sin embargo, a partir de este lunes 25 se impondrán multas a las personas que no cumplan con la norma:

Lunes no podrán salir automóviles particulares con placas terminadas en: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

El horario va de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

El alcalde señaló que en el sur de la ciudad, específicamente en el barrio el Caney y Valle de Lili hay un número importante de casos reportados. “Por eso nuestra alcaldía durante el viernes, sábado y domingo desarrollará una agenda interinstitucional de toma de pruebas masivas en estos dos barrios para sensibilizar a la comunidad de su autocuidado para poder adelantar los aislamientos requeridos”.

Ospina agregó que no se ha identificado la causa, pero que considera puede tratarse de indisciplina social y mencionó que en este sector hay muchas unidades y edificaciones altas donde conviven varias personas y la rotación de población migrante. “La verdad es que a nosotros nos ha venido marcando desde que empezó la pandemia las dificultades en Valle de Lili y El Caney”, afirmó.

Finalmente insistió en mantener las medidas de bioseguridad y que los adultos mayores o personas con comorbilidades se queden en casa en un aislamiento voluntario para evitar contagios.

Este miércoles el Valle del Cauca registró 1,688 casos nuevos de covid-19 y 48 muertos a causa del virus, de los cuales 28 fueron en Cali, 5 en Palmira, 3 en El Cerrito, 3 en Sevilla, 2 en Cartgo, 2 en Tuluá y 1 en Yumbo, Dagua, Candelaria, Pradera y Bugalagrande.

