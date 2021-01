Las encuestas mantienen a Álvaro Uribe y Gustavo Petro como los políticos más impopulares de Colombia

/ Fotos: Colprensa

No importa la encuesta, quién la haga o quién la responda, parece que hay algo que no cambia: Álvaro Uribe y Gustavo Petro son los políticos con la peor imagen en el país . Así lo confirmaron, nuevamente, los resultados de la Gallup Poll, desarrollada por Invamer y publicada en la tarde del 27 de enero.

Según la misma, la opinión favorable del expresidente colombiano creció en un 7 por ciento entre octubre del año pasado y enero de 2021, lo cual no está mal si se observa que, de acuerdo con la tabla de popularidad es el séptimo político con mejor percepción.

No obstante, al revisar el histórico, queda claro que los números no son buenos. Con un índice del 37 por ciento, Uribe continúa cerca de sus niveles más bajos de popularidad, que son del 26 por ciento, registrados en diciembre de 2019. Se encuentra, incluso, todavía más cerca del margen del 30 por ciento con el que fue calificado en su primera aparición en la encuesta, en diciembre de 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper.

Todo empeora si se mira el índice de desfavorabilidad que, con un 58 por ciento, lo convierte en el político peor calificado de la actual encuesta . La cifra muestra una disminución leve frente al 61 por ciento de octubre pasado, claro, pero mantiene la tendencia al alza que comienza a notarse claramente desde septiembre de 2010, en pleno inicio de la era Santos.

Lo que es más, la calificación actual, por llamarla de otra manera, no está muy alejada de su desfavorabilidad histórica, que es del 66 por ciento y data también, de diciembre de 2019. Otras encuestas parecen confirmar lo mismo: de acuerdo con Datexco, su imagen negativa era del 55 por ciento en octubre, mientras que el 46,5 por ciento de los encuestados por Guarumo señalaron tener una percepción negativa del exmandatario.

En esa última encuesta, publicada a finales de diciembre pasado, solo lo superaron Juan Manuel Santos (48,9 por ciento), Germán Vargas Lleras (55,2 por ciento) y Gustavo Petro (61,7 por ciento).

Sobre las cifras, complementadas por Cifras y Conceptos, que en noviembre pasado lo bajó del tercer al séptimo puesto en cuanto a imagen positiva, el líder del Centro Democrático ha sido franco: “El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia” , dijo a través de su cuenta de Twitter, antes de pasar a señalar a la “extrema izquierda” de ser un riesgo para el país.

Justo en esa costa se encuentra Gustavo Petro, líder de Colombia Humana que, con los resultados de Gallup, se ratifica como otro de los impopulares de la política nacional. En la misma, la favorabilidad del senador cae del 39 al 35 por ciento, lo que se traduce en una constancia al interior de ese margen por lo menos desde julio de 2010, momento en el que supera la barrera del 30 por ciento en la que se ha mantenido.

Desde entonces, Petro solo ha superado el umbral del 40 por ciento en nueve ocasiones. Fue en una de esas —noviembre de 2011, durante el primer gobierno Santos— que alcanzó su pico histórico en popularidad: 59 por ciento.

Lo anterior, sin embargo, pierde brillo frente a los índices de desfavorabilidad que, en la gran mayoría de entrevistas de Gallup, se mantienen por encima de los de favorabilidad y que en la versión más reciente pasó del 47 al 55 por ciento , cifra muy cercana al 58 por ciento máximo, alcanzado en febrero de 2019. No sobra agregar que, el índice más bajo en la imagen negativa de Petro se dio en abril de 2006, en su tercera aparición en la pesquisa, durante el primer gobierno de Uribe.

Como sucede con su rival de derecha, el excandidato presidencial tampoco se ve beneficiado por las demás encuestas del país: Guarumo, como dijimos, lo ubica como el de peor imagen con un 61,7 por ciento de desfavorabilidad, mientras que Datexco habla de un 57 por ciento. Cifras y conceptos es la que ofrece un mejor resultado, ubicándolo de cuarto entre los mejor puntuados en 2020.

Curiosamente, Petro ha salido a defender su imagen de formas inesperadas, con cifras como las de la cantidad de búsquedas de su nombre en Google, que reconoció que no indica una intención de voto, pero que demuestra que supera holgadamente a las de otros personajes como Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Juan Manuel Galán. No se comparó, eso sí, con Álvaro Uribe, ni tuvo en cuenta que la gráfica no indica las razones por las que lo buscaron en línea.

Existen muchas variables y opiniones en el tema. Lo único cierto es que dos de los personajes más poderosos de la política colombiana se mantienen, también, como los dos más impopulares de la misma.

