Niño de siete años habría sido abusado sexualmente por su abuelo, en Soledad, Atlántico

Niños víctimas de abuso sexual en Colombia. Foto de referencia.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una mujer de 25 años, habitante del barrio Las Trinitarias, de Soledad, departamento del Atlantico, denunció el caso de un presunto abuso sexual por parte de un adulto mayor a su hijo de siete años.

El aberrante caso, que tiene consternados a los vecinos de la madre del menor abusado, indicó que su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de su padre, quien es el abuelo del menor.

Según el diario El Heraldo, el niño habría sido víctima de estos abusos en dos ocasiones. Uno de ellos en abril del año pasado y el más reciente hace una semana, el pasado 12 de enero.

Tras dar a conocer el caso ante las autoridades, la mujer permitió que el niño fuera valorado por un equipo de Defensoría de Familia del ICBF por lo que la entidad decidió trasladarlo a un hogar sustituto, donde se le garantizarán sus derechos, tras identificar un presunto abuso sexual.

Por su parte, el director regional del ICBF en Atlántico, Benjamín Collante, manifestó que es una noticia devastadora. “Lo menos que puede pensar uno como padre es que su hijo pueda ser víctima de su propio abuelo. La madre se vio en la obligación de denunciar a su propio padre como abusador del niño. Es un hecho lamentable y doloroso para este departamento. La madre nos comentó que inicialmente hubo un primer hecho que según nos dice fue en el mes de abril del año pasado. Sin embargo, de acuerdo con Medicina Legal, las cosas no fueron tan claras en ese momento”, señaló el funcionario.

Asimismo, Collanté destacó que desde la defensoría de Familia del ICBF el equipo psicosocial y profesional en nutrición, realizó las valoraciones al niño, en el marco del proceso para restablecer sus derechos, el cual sigue su curso.

La madre que fue entrevistada por el diario barranquillero, comentó que su padre emprendió la huida, luego de cometer el acceso carnal violento en contra de su hijo.

“ Mi papá se escapó, no está en la casa, no se sabe para dónde cogió. A mí me avisó una vecina del barrio que él salió temprano, ayer” , dijo la madre.

El panorama de los niños en el país iniciando el 2021 no ha sido muy alentador, el pasado 12 de enero, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca fue hallado el cuerpo de una menor de 11 años victima de abuso sexual y tortura, causando indignación en la población.

Sobre este hecho el alcalde del municipio y las autoridades anunciaron un exhaustivo proceso de investigación para dar con el o los responsables. La menor víctima de abuso sexual y feminicidio fue identificada como Maira Alejandra Orobio Solis.

Su cuerpo fue encontrado en un predio de zona verde del barrio Santa Mónica, en la zona urbana del municipio de la Costa Pacífica, donde habitaba la menor junto a su familia, según confirmaron las autoridades.

Según la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, Cococauca, el cuerpo de la menor fue hallado en un predio cercano al Hogar Mónica, un hogar de cuidado para niños vulnerables, propiedad del Vicariato Apostólico de Guapi.

El alcalde encargado de la localidad, Teodoro Lerma Aragón, informó que “la menor estaba desnuda, habían tratado de ahorcar y al parecer la habían golpeado con palo, esto por las señales que tenía su cuerpo”; sin embargo, el funcionario aseguró que Medicina Legal será el encargado de dar la información oficial sobre el estado del cuerpo de Maira Alejandra Orobio.

