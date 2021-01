Defensa de Álex Saab aportará videos testimoniales para impedir su extradición a EUA

Álex Saab, empresario colombiano, con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, apresado en Cabo Verde a la espera de extradición en EUA.

En la estrategia gestionada por su defensa para impedir su extradición ante las autoridades norteamericanas, que lo acusan de testaferrato y blanqueo de activos, Álex Saab habría recurrido a la divulgación de videos que dan cuenta de su condición de salud, fotografías del interior de su celda y material relacionado con su familia, según divulgó la Unidad Investigativa del Diario El Tiempo en última hora del 10 de enero de 2020 .

En total serían 4 videos, así como material fotográfico, que El Tiempo habría obtenido por sus fuentes.

El primero sería uno de tipo emocional: En una toma fija, Saab aparece junto a su esposa, la modelo italiana Camila Fabbri, madre de sus dos hijas, y posteriormente se escucha una declaración en la que subraya la ilegalidad de su captura en Cabo Verde así como el tiempo de estadía en prisión, más de 200 días, sin resolución alguna de su condición jurídica.

En éste mismo se menciona la condición de salud de Saab, de acuerdo a un experto en oncología, que asegura que éste padece un cáncer de estómago, así como señala que ha perdido peso lo que afecta drásticamente su estado físico durante la reclusión.

El experto aseveró que: “Los presos, incluso los convictos, y Álex Saab no lo es, tienen derecho a cuidado médico. Saab necesita cuidado médico. Yo fui a Cabo Verde y está claro que esto no está pasando, no tiene pruebas de sangre, ni endoscopias, ni consulta con un oncólogo o, más pertinente, un gastroenterólogo, esto no se ha hecho”, en declaraciones transcritas por el diario El Tiempo .

Invitados especiales

Continúa el diario con la descripción de los otros videos, en los que hacen presencia figuras de su defensa, tales como Baltazar Garzón y Russell Martha.

El primero estableció una extensa declaración para remarcar la supuesta inocencia de Saab, en la que reseñó que éste cuenta con inmunidad diplomática, condición que Cabo Verde habría omitido para realizar su arresto. De acuerdo con lo anterior, Garzón remarcó esta omisión como un acto diplomático del que el país deberá hacerse responsable: “Esta decisión es muy grave y enfrenta a Cabo Verde a un incumplimiento internacional que en algún momento se puede volver en contra y afecta gravemente los derechos de Alex Saab” , según la transcripción realizada por El Tiempo.

La siguiente declaración en video a favor de Alex Saab es de Russell Martha, miembro de la defensa y antiguo exfuncionario de Interpol.

Este mantiene la línea argumentativa del exjuez Garzón basada en su condición de diplomático, pero subraya que su captura no cuenta con “antecedentes” dentro de la diplomacia internacional: “Tienes un enviado especial de un estado soberano en misión diplomática a un tercer país. Hizo una parada técnica en Cabo Verde, para recargar combustible y es detenido. Esto no tiene precedentes. No hay un ejemplo en la historia en donde esto haya sucedido” , recoge El Tiempo.

La motivación de la defensa de Alex Saab es evidenciar la presunta ilegalidad de la captura de un funcionario diplomático en misión humanitaria para Venezuela. Incluso, según El Tiempo, solicitaron un permiso para acceder a Saab dada la condición médica expuesta en uno de los videos.

Saab, está siendo procesado in absentia en un juzgado de Miami por cargos de lavado de activos por 350 millones de dólares para el régimen venezolano, entre otras acusaciones.

Álex Saab Morán es un abogado colombiano nacido en Barranquilla; en su labor de empresario es vinculado con millonarios negocios para el gobierno de Venezuela, bajo la figura de contratista. Además de figurar como enviado especial y diplomático del régimen, Saab manejaba el negocio de las cajas de alimentación de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) de dicho gobierno.

Con información del diario El Tiempo de Bogotá.





También le puede interesar

Colombiana, una de las víctimas que dejó tormenta Filomena en España

El expresidente colombiano que, al igual que Trump, se negó a entregar el mando a su sucesor

MinSalud tiene una explicación para el reciente aumento de casos de covid-19 en Colombia