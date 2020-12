En medio de un atraco, asesinaron con arma blanca a un hombre en Barranquilla

Ladrones asesinaron al conductor Wilson Junior Pulido Castilla, en Barranquilla.

Wilson Junior Pulido Castilla, quien se desempeñaba como conductor de la empresa Brasilia, tomó el servicio de mototaxi de Pablo Gamarra Caballero, de 69 años, este viernes a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo cuando durante el trayecto, en la calle 70C con 18, fueron interceptados por varios hombres que los intimidaron con arma blanca con la intención de quitarles sus pertenencias, pero resistirse Wilson fue herido en su tórax.

De acuerdo con el informe del diario El Heraldo, Pablo Gamarra, conductor de la moto, relató que recogió al usuario en el barrio Bajo Valle, en el suroccidente de Barranquilla, luego de transitar algunas cuadras varios hombres se les atravesaron y los empezaron amenazar.

“Yo llevo un muchacho a la terminal , en los últimos días lo he estado llevando a la terminal. Él vive en Soledad, pero me llamó anoche y me dijo: señor Pablo, ¿será que usted me puede venir a buscar aquí a San Felipe? yo le dije dame la dirección. Al día siguiente, él me timbró a las 3:30 de la mañana y me dijo: ¿Don Pablo siempre me va a venir a recoger? yo le respondí: Claro mijo ya voy para allá. Cuando yo llegué, él estaba con una muchacha y antes de montarse a la moto le dio un beso a ella, no sé si era la mamá o la hermana. Cuando se subió él me dijo: señor Pablo ahora es aquí donde tiene que venir. Antes de arrancar él se acomodó el bolso en la parte de atrás. Ya cuando íbamos por la calle 70, a la altura de la 14, nos salieron los manes”, relató el mototaxista al medio barranquillero.

Pablo intentó arrancar en su moto para esquivar a los ladrones, pero desafortunadamente no alcanzó, y los delincuentes los alcanzaron. En medio del forcejeo, Pablo fue herido dos veces en su espalda, mientras que Wilson fue agarrado por su bolso y lo sacaron de la moto.

Uno de los asaltantes le quitó a Pablo su celular y 50 mil pesos, y lo amenazó con su arma, le dio el casco y le dijo que arrancara. Sin embargo, él paró 50 metros adelante y observó desde allí el lugar para recoger nuevamente a Wilson, pero cómo no logró ver nada, él fue a la casa de su pasajero para dar aviso a la familia, pero nadie salió ni contestó. Pablo nuevamente arribó al lugar de los hechos, cuando en el camino encontró unos policías junto a un hombre en el suelo. Se trataba de Wilson, quien herido había logrado caminar algunas cuadras pidiendo auxilio, pero había fallecido en ese lugar.

“Pablo se encontró con dos policías que estaban frente a una estación de servicios, reconocida popularmente como ‘Mi kiosquito’, y se acercó a ellos y ahí fue que vio la triste escena: Wilson, el conductor de bus de servicio intermunicipal a quien minutos antes llevaba en la silla trasera de su moto, ahora estaba sin vida y su cuerpo tirado en el pavimento con una herida en su pecho que no paraba de sangrar”, detalló El Heraldo.

Este fue el único crimen que reportaron las autoridades durante la noche de Navidad en Barranquilla. Por ahora la policía junto con la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del homicidio, en las pesquisas algunos vecinos del sector aseguraron que los asaltos son cometidos por jóvenes que viven cerca y que constantemente hacen este tipo de hurtos.

