Por escándalo de favores sexuales, Procuraduría formuló pliego de cargos contra exrector de la Universidad del Atlántico

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exrector de la Universidad del Atlántico Carlos Javier Prasca Muñoz (2017-2019), por presunta extralimitación de funciones, al utilizar su cargo para la supuesta obtención de favores sexuales de alumnas de la institución educativa.

Al parecer, Prasca habría incumplido con el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las estudiantes, al presuntamente usar las dependencias de la universidad para propiciar encuentros íntimos, y generar acercamientos de alto contenido sexual a través de llamadas telefónicas y conversaciones en redes sociales.

Para el ente de control, el exrector podría haber vulnerado los principios de igualdad y moralidad que rigen la función administrativa.

La falta fue calificada de manera provisional como grave cometida a título de dolo, teniendo en cuenta que el exfuncionario aparentemente estaba consciente de la gravedad de su comportamiento , y amparado en su cargo habría actuado para satisfacer sus deseos.

El escándalo de los chats, audios y fotos sexuales que protagonizó el exrector

En enero de 2019 el medio barranquillero Hora 7/24 publicó unas conversaciones que habría tenido Prasca a través de su perfil de Facebook con una joven de 24 años, que sería estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico.

En una de esas conversaciones se lee lo siguiente:

“Carlos Prasca: Daniela mis saludos

Daniela: gracias

Carlos Prasca: hola Daniela

Daniela: cómo ha estado, ¿qué cuenta? Ya no saluda, antes si, ya no.

Carlos Prasca: Daniella ayer te incorporé como contacto.

Daniela: ¿ahora será mejor qué?”

En otro aparte de la conversación ya cuadran una cita.

“Carlos Prasca: a qué hora te espero

Daniela: ¿dónde me va a esperar?

Carlos Prasca: en Rectoría.”

En un momento las conversaciones van subiendo de tono y ya se tocan temas sexuales.

“Carlos Prasca: tú eres muy hermosa

Daniela: ¿las chicas con las que has estado de dónde son?

Carlos Prasca: no tengo el dato preciso.

Daniela: la última vez que estuviste con una chica fue hace cuánto. ¿Eres muy activo?

Carlos Prasca: ayer. ¿Y tú?…

Carlos Prasca. ¿cómo te gusta que te lo hagan?

Daniela: fuerte.

Carlos Prasca: ¿anal?

Daniela: nunca he tenido sexo anal.

Carlos Prasca: te voy a iniciar.

Daniela: ¿cuándo fue la última vez que estuvo con una chica de mi edad? 22, 23, 24

Carlos Prasca: el jueves. Te dejas iniciar… No me has dicho si te dejas iniciar anal.

Daniela: me gustaría, pero me da miedito porque dicen que duele mucho.

Carlos Prasca: lo hacemos suave y con dilatantes. Mi celular es 3157481307.

Daniela: siempre me ha dado miedo el sexo anal.

Carlos Prasca: regálame tu celular.

Daniela: me imagino que su amiguita si lo complace.

Carlos Prasca: si y tú también lo harás.

Daniela: creo que yo no podré complacerlo.”

Ese medio local también reveló una fotografía en la que se ve a Prasca desnudo en la habitación de lo que sería un motel.

En su defensa, el exrector de la Universidad del Atlántico señaló que conocía de los chats y de las fotografías y fue enfático en señalar que todo hace parte de un plan orquestado por las personas que quieren tener el poder de la institución educativa.